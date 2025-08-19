95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent, en raison de difficultés de développement en interne, d'objectifs flous, de données de mauvaise qualité et d'un engouement excessif

2 0

Après tout le monde veut son ERP sur mobile, tout le monde veut son IA...Lorsqu'en 2015 nous avons développé la demande d'une IA frugale sûre explicable et sécurisée pour l'outil de cybersécurité chez Thales, nous avons octroyé un budget et des spécifs claires sur comment la créer, quelles données utiliser ainsi que de la documentation : les fondations étaient posées pour construire durablement. Aujourd'hui, la solution cyber sécurise 60% du Fortune 500 et un tiers des états. Et le projet d'IA est devenu cortAIx qui équipe les systèmes critiques de 50 états et deux tiers des décollages et atterrissages dans le monde ne se font plus sans lui.Alors ce n'est pas une IA générative, mais prédictive qui s'est appuyé sur un panel de données restreintes mais machine et une faible puissance de calcul comparativement à aujourd'hui. Je pense donc que l'IA en entreprise doit revenir à un cahier des charges précis, clair et pragmatique. L'IA générative ou même le machine learning dans les meilleurs conditions génèrent trop d'erreurs et sont trop gourmands en ressources pour un résultat... approximatif. Ils devraient recentrer leur demande sur ce qui est automatisable pas qu'au niveau technique mais aussi éthique et qui économise du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée.Avant de faire la course, il faut apprendre à marcher sans tomber tous les 2 mètres. Ensuite on trottine puis vient la course.