Meta va licencier 600 employés de son unité d'IA « pléthorique » afin de réduire ses effectifs et de fonctionner de manière plus agile, malgré une vague d'embauches de plusieurs milliards $.

Meta va licencier 600 employés de son unité d'IA « pléthorique », malgré une vague d'embauches de plusieurs milliards de dollars menée plus tôt cette année par le PDG Mark Zuckerberg. Les licenciements ont été annoncés dans une note de service du directeur de l'IA de Meta, Alexandr Wang. Les employés des unités d'infrastructure IA de Meta, de l'unité de recherche fondamentale en intelligence artificielle (FAIR) et d'autres postes liés aux produits seront touchés.
En juillet 2025, Mark Zuckerberg a renforcé ses efforts visant à débaucher les meilleurs talents en IA de ses concurrents. Un rapport a révélé que Meta a approché plus d'une douzaine d'employés de la startup d'IA de l'ex-directrice technique d'OpenAI, Mira Murati, pour leur proposer de rejoindre son nouveau laboratoire d'IA. L'un d'entre eux a reçu une offre de plus d'un milliard de dollars. Mais ces personnes ont refusé les offres de Meta en raison de préoccupations liées à la culture de travail et aux objectifs de développements globaux. Mark Zuckerberg a précédemment tenté de démanteler OpenAI, réussissant à débaucher plusieurs talents du créateur de ChatGPT.
Puis en août, Mark Zuckerberg a restructuré le département IA de Meta, en réduisant sa taille et en licenciant, dans un contexte de tensions internes et d'une course effrénée pour développer une « superintelligence ». Dans le cadre d'une restructuration importante de sa branche d'IA en plein essor, Meta Platforms divise son nouveau groupe d'IA, Meta Superintelligence Labs (MSL), en quatre équipes distinctes. La réorganisation entreprise par Meta est un effort direct pour mieux capitaliser sur les milliards de dollars dépensés pour débaucher les meilleurs talents en matière d'IA, de nombreux chercheurs recevant des rémunérations s'élevant à des centaines de millions.
Récemment, un nouveau rapport a révélé que Meta va licencier 600 employés de son unité d'IA « pléthorique », malgré une vague d'embauches de plusieurs milliards de dollars menée plus tôt cette année par le PDG Mark Zuckerberg. Un porte-parole de Meta a confirmé ces suppressions d'emplois. Les licenciements ont été annoncés dans une note de service du directeur de l'IA de Meta, Alexandr Wang. Les employés des unités d'infrastructure IA de Meta, de l'unité de recherche fondamentale en intelligence artificielle (FAIR) et d'autres postes liés aux produits seront touchés.
Toutefois, des personnes proches du dossier ont déclaré que les licenciements n'affecteraient pas les employés de TBD Labs, une division plus récente qui compte de nombreux experts en IA de renom recrutés au début de l'année. Cette unité, supervisée par Wang, a été épargnée par les suppressions d'emplois, ce qui souligne la confiance du PDG Mark Zuckerberg dans ses nouvelles recrues coûteuses plutôt que dans les employés de longue date de l'entreprise.
Des personnes proches du dossier ont déclaré qu'au sein de Meta, la division IA était considérée comme hypertrophiée. Des équipes comme FAIR devaient souvent rivaliser avec des équipes plus axées sur les produits pour obtenir des ressources informatiques. Lorsque les nouvelles recrues de Meta ont rejoint l'entreprise pour créer Superintelligence Labs, la division a absorbé l'unité IA de Meta, déjà hypertrophiée, ont déclaré les sources. Les derniers licenciements sont considérés comme un effort pour rationaliser le département et consolider la position de Wang à la tête de la stratégie IA de Meta.
Cependant, la décision de licencier plus de 600 employés a suscité la colère sur les réseaux sociaux. Les gens ont fait remarquer que même les emplois dans le domaine de l'intelligence artificielle ne sont plus sûrs. La décision de cibler les employés de longue date a également contribué à la réaction négative. En outre, la nouvelle des licenciements a déclenché une conversation sur la sécurité de l'emploi.
« Imaginez que vous travaillez chez Meta depuis des années pour quelques centaines de milliers de dollars et que des personnes qui ont rejoint l'entreprise il y a quelques mois et qui gagnent des millions vous annoncent que vous êtes licencié », a écrit un utilisateur. « Le milliardaire oublie que les gens dépendent de leur emploi pour se nourrir. Ce ne sont pas seulement des lignes dans un tableur », a écrit un employé de Meta. Une personne a suggéré que les emplois pourraient être externalisés. « Dans une actualité sans aucun rapport, Meta a découvert il y a une semaine qu'il y avait 600 employés non chinois dans la division IA », a écrit l'utilisateur.
Depuis juillet, Mark Zuckerberg ne le cache plus : la superintelligence artificielle est un pilier stratégique de Meta. Les recrutements coûteux ont été faits dans ce but. En outre, en janvier, il a déclaré que Meta Platforms prévoit de dépenser entre 60 et 65 milliards de dollars en 2025 pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Mais l'expansion exponentielle des besoins énergétiques et logistiques de Meta se heurte à des contraintes du monde réel : construction longue, autorisations environnementales, goulots détranglement industriels, etc. Cest dans ce contexte que surgit une solution inattendue : accélérer linstallation de serveurs en les hébergeant sous de grandes tentes.
Source : Une note de service du directeur de l'IA chez Meta, Alexandr Wang
