Mark Zuckerberg restructure le département IA de Meta, en réduisant sa taille et en licenciant, dans un contexte de tensions internes et d'une course effrénée pour développer une « superintelligence »

Dans le cadre d'une restructuration importante de sa branche d'intelligence artificielle (IA) en plein essor, Meta Platforms divise son nouveau groupe d'IA, Meta Superintelligence Labs (MSL), en quatre équipes distinctes. Selon un rapport du New York Times, cette décision intervient dans un contexte de tensions internes et de course effrénée au développement de ce que l'on appelle la « superintelligence ».
Pour rappel, Mark Zuckerberg a dévoilé Meta Superintelligence Labs en juillet dernier afin de positionner l'entreprise à la pointe de la recherche avancée en matière d'IA. Le programme, supervisé par des cadres tels que l'ancien PDG de Scale AI et l'ancien PDG de GitHub, réuni plusieurs équipes dans le cadre d'une initiative commune et intensifie les efforts visant à réduire l'écart concurrentiel avec ses rivaux technologiques OpenAI et Google.
Parallèlement, le PDG de Meta a redoublé d'efforts pour attirer les meilleurs talents en IA des entreprises concurrentes, notamment d'anciens collaborateurs de la start-up fondée par l'ex-directrice technique d'OpenAI, Mira Murati. Selon certaines informations, Meta aurait approché plus d'une douzaine de ses employés et aurait même proposé plus d'un milliard de dollars à un candidat. Cependant, ces offres ont été refusées en raison de préoccupations concernant la culture d'entreprise de Meta et ses objectifs de développement plus larges.
La récente réorganisation entreprise par Meta est un effort direct pour mieux capitaliser sur les milliards de dollars dépensés pour débaucher les meilleurs talents en matière d'IA, de nombreux chercheurs recevant des rémunérations s'élevant à des centaines de millions. Selon une note interne, la nouvelle structure est conçue pour « accélérer » la recherche par l'entreprise d'une IA capable d'accomplir des tâches mieux que les humains.
« La superintelligence arrive, et pour la prendre au sérieux, nous devons nous organiser autour des domaines clés qui seront essentiels pour l'atteindre - la recherche, le produit et l'infrastructure », a écrit Alexandr Wang, le nouveau directeur de l'IA de Meta, dans le mémo. Wang, ancien PDG de Scale AI, a récemment rejoint l'entreprise pour mener à bien cet ambitieux projet.
Le changement de stratégie de Meta en matière d'IA
Selon le New York Times, ce remaniement vise à rationaliser les opérations et à accélérer le développement de produits d'IA afin de mieux concurrencer des rivaux tels qu'OpenAI et Google. Ces changements font suite à une série de remaniements de la direction de la division IA de Meta au cours des dernières années.
Le groupe MSL aura désormais quatre composantes principales :
- MSL Product
- MSL Research
- MSL Infra
- MSL Ops
Le groupe AGI foundations, l'une des trois principales équipes d'IA de Meta avant cette réorganisation, est en train d'être dissous. Selon la note interne, ses dirigeants, Ahmad Al-Dahle et Amir Frenkel, se concentreront désormais sur des « initiatives stratégiques MSL ».
Bien qu'une personne au fait du dossier ait déclaré au New York Times qu'aucun licenciement ne faisait partie de cette réorganisation spécifique, le rapport note que l'entreprise envisage de réduire les effectifs de la division IA dans son ensemble, qui a atteint des milliers de personnes au cours des dernières années. En outre, certains cadres devraient partir, et Meta envisage d'utiliser des modèles d'IA de tiers plutôt que de s'appuyer uniquement sur sa propre technologie.
Les rôles de direction au sein de la nouvelle structure ont également été attribués. Aparna Ramani dirigera l'équipe MSL Infra, et Robert Fergus, qui a cofondé le laboratoire de recherche FAIR en 2014, continuera à diriger ce groupe. Il a rejoint Meta au printemps dernier après avoir passé plusieurs années chez DeepMind d'Alphabet Inc. Loredana Crisan, une vice-présidente qui faisait partie du groupe d'IA générative, quitterait Meta pour Figma Inc.
Cette restructuration témoigne par ailleurs de la détermination de Meta à poursuivre ses efforts malgré des ressources limitées. Pour entraîner ses futurs modèles d'IA, l'entreprise a même récemment eu recours à l'installation de tentes industrielles pour abriter ses centres de données, une initiative que certains considèrent comme une ingéniosité pragmatique et que d'autres jugent imprudente.
Source : The New York Times
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Meta crédible ou pertinente ?
