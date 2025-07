Annonce de la création de Meta Superintelligence Labs par Mark Zuckerberg pour ses projets de recherche IA fondamentale, lisez la note interne complète qui a fuité

Trapit Bansal -- pionnier du RL sur la chaîne de pensée et co-créateur des modèles o-series chez OpenAI.

-- pionnier du RL sur la chaîne de pensée et co-créateur des modèles o-series chez OpenAI. Shuchao Bi -- co-créateur du mode vocal GPT-4o et de l'o4-mini. A précédemment dirigé la post-formation multimodale chez OpenAI.

-- co-créateur du mode vocal GPT-4o et de l'o4-mini. A précédemment dirigé la post-formation multimodale chez OpenAI. Huiwen Chang -- co-créateur de la génération d'images GPT-4o, et a précédemment inventé les architectures MaskGIT et Muse de conversion de texte en image chez Google Research

-- co-créateur de la génération d'images GPT-4o, et a précédemment inventé les architectures MaskGIT et Muse de conversion de texte en image chez Google Research Ji Lin -- a contribué à la création d'o3/o4-mini, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, 4o-imagegen et Operator reasoning stack.

-- a contribué à la création d'o3/o4-mini, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, 4o-imagegen et Operator reasoning stack. Joel Pobar -- inférence chez Anthropic. Auparavant chez Meta pendant 11 ans sur HHVM, Hack, Flow, Redex, les outils de performance et l'apprentissage automatique.

-- inférence chez Anthropic. Auparavant chez Meta pendant 11 ans sur HHVM, Hack, Flow, Redex, les outils de performance et l'apprentissage automatique. Jack Rae -- responsable technique du pré-entraînement pour Gemini et du raisonnement pour Gemini 2.5. A dirigé les premiers efforts de LLM pour Gopher et Chinchilla chez DeepMind.

-- responsable technique du pré-entraînement pour Gemini et du raisonnement pour Gemini 2.5. A dirigé les premiers efforts de LLM pour Gopher et Chinchilla chez DeepMind. Hongyu Ren -- co-créateur de GPT-4o, 4o-mini, o1-mini, o3-mini, o3 et o4-mini. A précédemment dirigé un groupe chargé du post-entraînement chez OpenAI.

-- co-créateur de GPT-4o, 4o-mini, o1-mini, o3-mini, o3 et o4-mini. A précédemment dirigé un groupe chargé du post-entraînement chez OpenAI. Johan Schalkwyk -- ancien Google Fellow, contributeur de la première heure à Sesame et responsable technique pour Maya.

-- ancien Google Fellow, contributeur de la première heure à Sesame et responsable technique pour Maya. Pei Sun -- post-formation, codage et raisonnement pour Gemini chez Google Deepmind. A précédemment créé les deux dernières générations de modèles de perception de Waymo.

-- post-formation, codage et raisonnement pour Gemini chez Google Deepmind. A précédemment créé les deux dernières générations de modèles de perception de Waymo. Jiahui Yu -- co-créateur de o3, o4-mini, GPT-4.1 et GPT-4o. A précédemment dirigé l'équipe de perception chez OpenAI et co-dirigé le multimodal chez Gemini.

-- co-créateur de o3, o4-mini, GPT-4.1 et GPT-4o. A précédemment dirigé l'équipe de perception chez OpenAI et co-dirigé le multimodal chez Gemini. Shengjia Zhao -- co-créateur de ChatGPT, GPT-4, tous les modèles mini, 4.1 et o3. A précédemment dirigé les données synthétiques chez OpenAI.

À mesure que le rythme des progrès de l'IA s'accélère, le développement de la superintelligence devient une réalité. Je pense que cela marquera le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, et je m'engage pleinement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Meta montre la voie. Aujourd'hui, je souhaite vous donner quelques détails sur la manière dont nous organisons nos efforts en matière d'IA afin de concrétiser notre vision : une superintelligence personnelle pour tous.Nous allons appeler notre organisation globale Meta Superintelligence Labs (MSL). Cela inclut toutes nos fondations, nos équipes produits et FAIR, ainsi qu'un nouveau laboratoire dédié au développement de la prochaine génération de nos modèles.Alexandr Wang a rejoint Meta pour occuper le poste de directeur de l'IA et diriger MSL. Alex et moi travaillons ensemble depuis plusieurs années, et je le considère comme le fondateur le plus impressionnant de sa génération. Il a une vision claire de l'importance historique de la superintelligence et, en tant que cofondateur et PDG, il a fait de ScaleAI une entreprise à croissance rapide impliquée dans le développement de presque tous les modèles de pointe du secteur.Nat Friedman a également rejoint Meta pour s'associer à Alex à la tête de MSL, où il dirigera nos travaux sur les produits d'IA et la recherche appliquée. Nat travaillera avec Connor pour définir son rôle à l'avenir. Il a dirigé GitHub chez Microsoft et, plus récemment, l'une des principales sociétés d'investissement dans le domaine de l'IA. Nat a siégé au sein de notre groupe consultatif Meta au cours de l'année dernière, il a donc déjà une bonne connaissance de notre feuille de route et de ce que nous devons faire.Plusieurs nouveaux membres talentueux ont également rejoint notre équipe aujourd'hui ou au cours des dernières semaines, et je suis ravi de vous les présenter :Je suis enthousiasmé par les progrès que nous avons prévus pour Llama 4.1 et 4.2. Ces modèles alimentent Meta AI, qui est utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois sur nos applications et par un nombre croissant d'agents chez Meta qui contribuent à améliorer nos produits et notre technologie. Nous nous engageons à continuer à développer ces modèles.En parallèle, nous allons commencer à mener des recherches sur notre prochaine génération de modèles afin d'atteindre la frontière dans l'année à venir. J'ai passé ces derniers mois à rencontrer des personnalités de premier plan chez Meta, dans d'autres laboratoires d'IA et dans des start-ups prometteuses afin de constituer le groupe fondateur de cette petite équipe riche en talents. Nous sommes encore en train de former ce groupe et nous demanderons à plusieurs personnes de l'organisation IA de rejoindre ce laboratoire.Meta est particulièrement bien placé pour offrir une superintelligence au monde entier. Nous disposons d'une activité solide qui nous permet de développer une puissance de calcul bien supérieure à celle des petits laboratoires. Nous avons une expérience plus approfondie dans la création et le développement de produits qui touchent des milliards de personnes. Nous sommes pionniers et leaders dans le domaine des lunettes et des appareils portables IA, un secteur en pleine expansion. Et la structure de notre entreprise nous permet d'avancer avec beaucoup plus de conviction et d'audace. Je suis optimiste quant au fait que cet afflux de nouveaux talents et cette approche parallèle du développement de modèles nous permettront de tenir notre promesse d'offrir une superintelligence personnelle à tous.D'autres personnes exceptionnelles à tous les niveaux se joindront à cet effort dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Je suis impatient de me lancer et de me mettre au travail.