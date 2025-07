Les 4 nouvelles recrues de l'équipe d'IA de Meta sont toutes titulaires d'un diplôme de premier cycle obtenu en Chine, soulignant la reconnaissance mondiale croissante des talents chinois dans l'IA



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 434 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En juin, Meta a créé un nouveau laboratoire afin de développer la "superintelligence" . Il a recruté Alexandr Wang, 28 ans, fondateur et PDG de la startup Scale AI, pour rejoindre le nouveau laboratoire. Meta envisagerait de former une équipe d'une cinquantaine de personnes et aurait proposé des rémunérations à sept ou neuf chiffres à des dizaines de chercheurs issus de rivaux comme OpenAI et Google, certains ayant déjà accepté de rejoindre l'entreprise.Récemment, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a dévoilé certains des membres de ce nouveau laboratoire. Fait intéressant, l'expertise des chercheurs chinois dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) est sous les feux de la rampe, car le géant technologique américain Meta a recruté quatre scientifiques de premier plan d'OpenAI pour renforcer son avantage concurrentiel dans la course mondiale à l'IA.L'embauche par Meta de Zhao Shengjia, Ren Hongyu, Yu Jiahui et Bi Shuchao a été partiellement confirmée par Alexandr Wang, chef de l'unité IA de Meta et ancien PDG de Scale AI, dans un message publié sur les médias sociaux. Wang s'est dit enthousiaste à l'idée de collaborer avec les quatre chercheurs "".Ce recrutement intervient alors que Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, investit des milliards de dollars pour attirer les meilleurs talents. Selon le fondateur et PDG d'OpenAI, Sam Altman, Meta a offert des primes allant jusqu'à 100 millions de dollars pour inciter les ingénieurs à changer d'entreprise. Au début du mois, Meta a acquis une participation de 49 % dans Scale AI pour un montant de 14,2 milliards de dollars afin d'intégrer Wang.Cette embauche met en évidence l'importance des talents chinois dans les grandes entreprises américaines spécialisées dans l'IA. Les quatre chercheurs partagent une trajectoire académique similaire, ayant terminé leurs études de premier cycle dans de prestigieuses universités chinoises avant de poursuivre leurs études aux États-Unis, selon leurs profils LinkedIn et leurs comptes de médias sociaux.Ren a obtenu sa licence à l'Université de Pékin en 2018 et a poursuivi ses études à Stanford de 2018 à 2023, période pendant laquelle il a effectué des stages chez Nvidia, Google et Apple. Selon sa page LinkedIn, il est le créateur de o3-mini et o1-mini d'OpenAI, et un contributeur fondamental au modèle de raisonnement de référence, OpenAI o1, ainsi qu'un contributeur principal à GPT-4o.Yu est diplômé de l'École des jeunes surdoués de l'Université des sciences et technologies de Chine, avant d'obtenir un doctorat en informatique à l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign. Il est à la tête de l'équipe Perception d'OpenAI depuis octobre 2023 et a précédemment travaillé comme chercheur à DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'IA, où il a codirigé des projets sur le grand modèle de langage de l'entreprise, Gemini.Bi est diplômé de l'université de Zhejiang, avant d'obtenir une maîtrise en statistiques et un doctorat en mathématiques à l'université de Californie, à Berkeley. Il a rejoint OpenAI en mai 2024 en tant que responsable de la post-formation multimodale après avoir occupé le poste de responsable technique chez Google de 2013 à 2019.Zhao a obtenu son diplôme de l'université de Tsinghua en 2016 et a ensuite étudié l'informatique à l'université de Stanford. En 2022, il a rejoint OpenAI en tant que membre du personnel technique. En outre, au début du mois, Mark Zuckerberg a également ajouté Trapit Bansal, un ancien chercheur d'OpenAI, à l'équipe de superintelligence Meta AI, ainsi que les chercheurs Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov et Zhai Xiaohua de la branche zurichoise d'OpenAI.Autre exemple de la reconnaissance mondiale des talents chinois dans le développement de l'IA, le géant américain des puces Nvidia a récemment embauché deux éminents experts en IA originaires de Chine : Zhu Banghua et Jiao Jiantao, tous deux anciens élèves de Tsinghua. Ils ont annoncé leurs nouvelles fonctions sur les médias sociaux, en partageant des photos d'eux avec Jensen Huang, le fondateur et PDG de l'entreprise.Fait intéressant, outre les talents chinois, les entreprises d'IA en Chine continuent de publier des modèles d'IA qui concurrencent les modèles américains. . En mars, Baidu, souvent surnommé le "Google chinois", a annoncé le lancement d’Ernie X1, un modèle de raisonnement avancé, open-source, qui ambitionne non seulement de rivaliser avec les géants américains, mais surtout de redéfinir les standards du secteur.: The Information, Meta, BloombergPensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?