Contexte
Le rapport annuel de Microsoft a dévoilé un chiffre qui résume à lui seul la nouvelle ère de lIA : 96,5 millions de dollars. Cest la somme totale reçue par Satya Nadella, entre salaire, bonus et stock-options, pour lannée fiscale close fin juin 2025. Lessentiel de cette somme ne vient pas du salaire fixe, modeste à léchelle des géants du numérique (2,5 millions de dollars), mais des actions liées aux performances de Microsoft et surtout de ses divisions dintelligence artificielle et de cloud computing.
Depuis le lancement de Copilot, son assistant intelligent intégré à Windows et à la suite Office, Microsoft a vu ses revenus exploser. Les investisseurs ont salué la stratégie de Nadella, qui a su transformer OpenAI en allié stratégique et faire du partenariat avec ChatGPT un accélérateur de croissance sans précédent. Résultat : la capitalisation boursière de Microsoft a franchi les 3 500 milliards de dollars, dépassant Apple et consolidant son statut de première entreprise mondiale.
Mais derrière cette performance financière se cache une réalité plus contrastée : une part croissante des gains profite aux actionnaires et aux dirigeants, bien plus quaux salariés ou à la société dans son ensemble.
Le jackpot de lère Copilot
Le président-directeur général de la méga-entreprise de logiciels et de cloud computing a reçu une rémunération totale de 96,5 millions de dollars pour l'exercice 2025 de Microsoft, soit une augmentation de près de 22 % par rapport à l'année précédente. Ce montant comprend un salaire de base de 2,5 millions de dollars, inchangé depuis 2023, 84 millions de dollars en actions, 9,5 millions de dollars dans le cadre d'un plan d'intéressement non lié à des actions et 196 000 dollars pour toutes les autres rémunérations.
Mais il le mérite, a déclaré Microsoft à ses actionnaires dans sa circulaire de sollicitation de procurations. Depuis que Nadella est devenu le grand patron en 2014, Microsoft a triplé son chiffre d'affaires, quadruplé son bénéfice net et quintuplé son bénéfice par action (BPA) dilué.
Au cours de l'exercice clos le 30 juin, Microsoft a déclaré un chiffre d'affaires de 281,7 milliards de dollars, un bénéfice net de 101,8 milliards de dollars et un BPA de 13,64 dollars. Le chiffre d'affaires de toutes les divisions a connu une croissance à deux chiffres, à l'exception de LinkedIn, qui a enregistré une baisse, et de Windows OEM and Devices, qui a progressé de 3 %.
Nadella, insiste Microsoft, devrait être récompensé financièrement de manière à « encourager son leadership continu et stimuler la croissance durable de l'entreprise et la valeur pour les actionnaires ». Sa rémunération est liée au cours de l'action Microsoft, qui a doublé en trois ans grâce aux attentes suscitées par l'IA et le rôle de Microsoft dans ce domaine.
« Conformément à cette vision et contrairement aux pratiques courantes du marché, la rémunération en actions de M. Nadella est exclusivement versée sous forme d'attributions d'actions liées à la création de valeur à long terme et ne comprend aucune attribution d'actions basée sur la durée. Si l'on inclut sa prime annuelle en espèces, plus de 95 % de la rémunération annuelle totale cible de M. Nadella était basée sur la performance. Pour l'exercice 2025, nous avons fixé la prime en actions liée à la performance de M. Nadella à 50 millions de dollars, un niveau inchangé depuis l'exercice 2022. »
Lintelligence artificielle, moteur dune bulle spéculative
Le cas Nadella est emblématique dune dynamique que de nombreux analystes qualifient désormais de bulle de lIA. À limage de la bulle Internet des années 2000, la valorisation des entreprises liées à lintelligence artificielle dépasse souvent leurs revenus réels. Les marchés récompensent la promesse technologique plus que la rentabilité.
Or, dans ce contexte, les dirigeants se retrouvent au cur dun système dincitation explosif. Les stock-options attribuées en période deuphorie deviennent des mines dor. Plus de 90 % de la rémunération de Satya Nadella est liée à la performance du titre Microsoft. Autrement dit, plus la bulle gonfle, plus le PDG senrichit sans garantie que cette croissance repose sur des fondamentaux durables.
Les investisseurs, eux, continuent dalimenter la machine, convaincus que lIA transformera tous les secteurs, du travail de bureau à la santé, en passant par la défense. Mais certains analystes, comme ceux de MarketWatch ou Bloomberg, rappellent que la frénésie actuelle repose en grande partie sur des anticipations irréalistes : Les bénéfices concrets de lIA ne justifient pas encore de telles valorisations, avertissent-ils.
Un contraste social de plus en plus visible
Dans le même temps, Microsoft a supprimé plusieurs milliers demplois en 2024, notamment dans ses divisions de vente, de jeux vidéo et de recherche. Une contradiction qui na pas échappé aux critiques : comment justifier une rémunération de 96 millions pour un dirigeant lorsque lentreprise rationalise ses coûts humains au nom de lefficacité et de lautomatisation ?
Les syndicats américains ont dénoncé un écart « indécent » entre les dirigeants et les employés, rappelant que le salaire médian chez Microsoft est denviron 190 000 dollars par an soit 508 fois moins que la rémunération du PDG. Le ratio de rémunération (« pay ratio ») atteint ainsi un niveau rarement vu dans lhistoire de lentreprise.
Pour Nadella, la justification est claire : sa mission consiste à assurer la transformation de Microsoft en entreprise « centrée sur lIA » et à préserver la confiance des marchés. Mais cette transformation semble avant tout profiter aux investisseurs, alors que les gains de productivité promis par lIA tardent à se matérialiser pour les employés et les consommateurs.
Le symbole dun capitalisme technologique déconnecté
Le phénomène dépasse largement le cas de Microsoft. Dans tout le secteur, les dirigeants surfent sur la vague de lintelligence artificielle pour justifier des rémunérations vertigineuses. Chez Nvidia, Jensen Huang a vu sa fortune personnelle exploser parallèlement au boom des GPU. Chez Alphabet, Sundar Pichai a lui aussi bénéficié dune rémunération à neuf chiffres.
Ces chiffres traduisent une nouvelle phase du capitalisme technologique : celle où la valeur repose moins sur la production réelle que sur la promesse algorithmique. Les PDG deviennent les « prophètes » dun futur automatisé, récompensés non pas pour ce quils livrent aujourdhui, mais pour ce que les marchés croient quils livreront demain.
Cette logique renforce la spéculation autour de lintelligence artificielle. LIA, censée rationaliser léconomie et réduire les coûts, devient paradoxalement le moteur dune démesure financière inédite.
La bulle de l'IA 17 fois plus importante que celle de la bulle Internet et quatre fois plus que celle des subprimes
Selon une nouvelle évaluation réalisée par Julien Garran, analyste de recherche chez MacroStrategy Partnership, la bulle de l'IA est désormais 17 fois plus importante que la tristement célèbre bulle Internet, une première dans l'histoire des actions technologiques liée à l'engouement des investisseurs pour Internet. Pire encore, Garran estime que l'IA représente aujourd'hui plus de quatre fois la richesse piégée dans la bulle des subprimes de 2008, qui a entraîné des années...
