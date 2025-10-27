Le PDG d'Amazon Ring affirme que les caméras de sécurité alimentées par l'IA peuvent éliminer la plupart des crimes et s'impliquer davantage en partageant des images pour les enquêtes policières

Lun des débats les plus importants lorsquon parle des dispositifs connectés à Internet est celui de leur utilité face aux risques liés à leur utilisation, notamment, lintrusion dans la vie privée de leurs possesseurs. En 2022, les sonnettes connectées Amazon Ring ont ravivé les échanges contradictoires à ce propos. En effet, lentreprise (Amazon) a fait savoir aux utilisateurs quelle se réserve le droit de faire parvenir les vidéos de leur intimité aux forces de lordre en cas de force majeure. Elle a dailleurs fourni un nombre record de vidéos au gouvernement.
Récemment, le fondateur de Ring, Jamie Siminoff, a fait son retour dans l'entreprise, déterminé à « rendre les quartiers plus sûrs ». À cette fin, Siminoff pense que l'intelligence artificielle pourrait aider Ring non seulement à remplir sa mission initiale, mais aussi à éliminer la plupart des crimes. Pendant une interview, avant la sortie de son nouveau livre, Ding Dong, Siminoff a déclaré que l'IA rendra les caméras Ring encore plus efficaces pour sécuriser les maisons, prévenir la criminalité et, de manière générale, rendre les quartiers plus sûrs et plus agréables à vivre.
Siminoff parle notamment de la nouvelle fonctionnalité Search Party de Ring, alimentée par l'IA, qui permet de transformer les caméras Ring d'autres personnes en équipes de recherche improvisées lorsque quelqu'un perd son chien, par exemple. Concrètement, lorsqu'un chien s'échappe, ce qui est malheureusement fréquent, son propriétaire peut publier une photo de l'animal sur l'application Ring Neighbors, et Ring peut lancer une « équipe de recherche » et utiliser l'IA pour scanner les images des caméras Ring extérieures situées à proximité. Si la caméra Ring d'une personne à proximité repère le chien perdu, le propriétaire de la caméra en sera informé et pourra décider quoi faire avec les images. On peut supposer que la plupart des gens partageront la vidéo.
Il s'agit là d'une utilisation plutôt bénigne de l'IA. Mais Siminoff pense que l'IA peut aller beaucoup plus loin, et tout le monde ne s'accorde pas à dire que toutes les utilisations possibles sont bonnes. Bien qu'il soit impossible d'éradiquer totalement la criminalité, beaucoup de choses ont changé dans ce domaine depuis que Siminoff a fondé Ring. À l'époque, lorsque Ring était connu sous le nom de Doorbot, Siminoff imaginait un monde dans lequel Ring deviendrait un système de détection « pré-criminelle ».
Lorsque Siminoff a quitté Amazon il y a quelques années, la société mère de Ring depuis 2018, il n'aurait probablement pas pu imaginer à quel point la technologie de l'IA allait progresser en si peu de temps. « Je pense que dans la plupart des quartiers normaux et moyens, avec la bonne quantité de technologie pas trop folle et avec l'IA, nous pouvons nous rapprocher très près de zéro crime. Nous nous rapprochons beaucoup plus de la mission que je ne l'aurais jamais pensé », déclare Siminoff. « Au fait, je ne pense pas que cela prendra 10 ans. Cela se fera dans 12 à 24 mois... peut-être même dans un an. »
Certes, dans la plupart des quartiers « normaux et moyens », il n'y a pas de vague de criminalité. Mais cela n'aide pas à vendre des produits de sécurité. Les recherches ne corroborent pas nécessairement l'idée que les sonnettes vidéo préviennent la criminalité, mais Siminoff est convaincu que l'IA balaye toutes ces objections.
Il souhaite également rétablir les relations entre Ring et les forces de l'ordre, en permettant à la police de demander aux utilisateurs de Ring de partager leurs vidéos de manière anonyme, ce que Siminoff estime tout à fait normal et considère que les inquiétudes à ce sujet relèvent de la « désinformation » et ne constituent en aucun cas des « controverses ». Ce n'est toutefois pas ainsi que les groupes de défense des droits civiques voient les choses, comme le rapporte TechCrunch.
La transformation de Ring, qui est passé d'une simple sonnette pratique à un composant alimenté par l'IA d'un réseau de surveillance privé en pleine expansion, est fascinante. Siminoff décrit cela et bien d'autres choses encore dans son prochain livre.
Flock, concurrent direct d'Axon, travaille avec environ 6 000 communautés et 5 000 organismes chargés de l'application de la loi, et voit un « long potentiel » pour cette technologie dans le secteur de la sécurité publique, avec environ 17 000 villes à travers les États-Unis, selon son PDG et fondateur Garrett Langley.
La fonctionnalité Ring Community Requests sera disponible pour une utilisation avec les plateformes FlockOS et Flock Nova sous contrat avec les agences locales de sécurité publique. Cela permettra aux agents des forces de l'ordre de demander directement des preuves vidéo aux caméras Ring, mais ce seront les citoyens qui décideront de partager ou non les vidéos. Les demandes de la police seront transmises à ce qu'on appelle le flux Ring Neighbors, qui contacte les utilisateurs de caméras dans une zone identifiée comme pertinente pour le crime, et les propriétaires de caméras peuvent alors partager les vidéos, qui sont conservées dans un environnement sécurisé et ne peuvent être utilisées que pour l'enquête sur ce crime spécifique.
« Pour moi, il est clair et évident que nous avons un problème de criminalité en Amérique », a déclaré Langley. « Nous nous concentrons sur les entreprises et les villes, et Ring est sans aucun doute un leader dans le domaine de la sécurité domestique. Notre partenariat avec eux permettra de rendre les communautés beaucoup plus sûres, et ce d'une manière qui permet au public de choisir d'y participer », a-t-il déclaré, ajoutant que c'est Ring qui a d'abord contacté Flock Safety au sujet d'un éventuel accord.
Le marché des technologies destinées aux forces de l'ordre, et en particulier les caméras de surveillance, sont par nature controversés, en raison des préoccupations liées à la vie privée, au profilage racial, à l'utilisation des informations de surveillance à des fins non approuvées et à la faiblesse des protocoles de sécurité. Ce n'est pas la première tentative de Ring pour diffuser plus largement des séquences vidéo. Une version précédente de ce type de technologie, Ring Request for Assistance, a été abandonnée en 2024. Cet outil était utilisé par au moins 2 500 services de police. Ring a également collaboré directement avec les forces de l'ordre dans le passé pour distribuer des caméras dans les communautés.
Langley a déclaré qu'il existait une différence fondamentale entre RFA et la nouvelle fonctionnalité Community Requests. « RFA était intégré à l'application Ring Data. Il n'y avait pas de chaîne de contrôle », a-t-il déclaré. « Dans ce cas, bien que la demande soit envoyée via l'application Ring, toutes les images partagées par les utilisateurs sont transférées vers la plateforme Flock, qui est entièrement sécurisée », a-t-il ajouté. « C'est ce que nous faisons chaque jour pour les entreprises et les municipalités », a-t-il ajouté. Outre son travail avec les organismes publics, Flock a conclu des contrats avec environ 1 000 organisations du secteur privé pour sa technologie.
Bien que Ring ne publie pas de données précises sur le nombre de caméras en service, Langley a déclaré que cette option constituait un avantage majeur pour les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes criminelles, et que les organismes chargés de l'application de la loi l'avaient demandée, étant donné qu'il peut y avoir des dizaines de milliers de caméras Ring dans les communautés à travers le pays. Un rapport publié en 2023 estimait à 10 millions le nombre d'Américains équipés de caméras Ring chez eux.
Langley estime que cette évolution constitue une meilleure option tant pour la police que pour le public par rapport à la manière dont les enquêtes criminelles sont menées actuellement. « Il s'agit d'aider les forces de l'ordre à être plus efficaces et à mener des enquêtes plus rapidement », a-t-il déclaré. Et pour les citoyens, il a ajouté : « Si une fusillade se produit aujourd'hui dans mon quartier et que la police fait du porte-à-porte pour demander si vous disposez d'images de vidéosurveillance, cela peut créer un environnement dans lequel il est difficile de refuser. »
« Dans ce système, les gens ont le contrôle. Ils ne sont pas obligés de répondre à des demandes spécifiques, ce qui n'était pas le cas auparavant », explique Langley. « L'alternative, c'est qu'un policier se présente à votre porte et que les gens se sentent obligés de coopérer. Désormais, les forces de l'ordre disposent d'un moyen plus efficace et nous, en tant que citoyens, pouvons dire « non, nous ne voulons pas aider », quelle qu'en soit la raison. »
Ce partenariat n'a pas d'impact direct sur les revenus de Flock Safety, Langley précisant qu'il sera proposé gratuitement à tous les clients des forces de l'ordre. « Si nous réussissons à aider les communautés, nous trouverons des moyens de gagner de l'argent. Nous ne monétiserons pas ce partenariat, mais nous pensons qu'il favorisera l'adoption de nos produits phares », a-t-il déclaré. « Il sera activé gratuitement pour tous les clients, et je pense qu'ils l'utiliseront tous », a-t-il ajouté. Flock Safety aide actuellement les forces de l'ordre à procéder à près d'un million d'arrestations par an, et « cela contribuera à faire augmenter ce chiffre », a déclaré Langley.
Technologies de surveillance et débat public sur la criminalité et la sécurité
Cette initiative ne manquera pas d'attirer l'attention. Outre les controverses impliquant Ring, notamment un accord avec la FTC concernant des allégations de laxisme en matière de sécurité, les communautés à travers les États-Unis continuent de débattre de l'utilisation de technologies telles que celle de Flock, certains contrats étant annulés au milieu du débat public alors même que l'entreprise est en pleine croissance.
En 2020, la gamme...
