Le PDG d'Amazon affirme que l'IA entraînera "une diminution du nombre de personnes effectuant certains travaux", mais rendra d'autres emplois plus intéressants car les agents d'IA effectueront les tâches



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 434 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En juin 2025, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a confirmé que les effectifs d'Amazon vont diminuer dans les années à venir à mesure que l'IA générative s'imposera . "", a-t-il déclaré. Andy Jassy a ajouté que l'IA est désormais intégrée "" d'Amazon : Alexa+, outils d'achat, logistique d'exécution, publicité, services AWS, etc.Récemment, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a affirmé ces déclarations. Dans une interview accordée à CNBC, le PDG d'Amazon a estimé que l'IA était "". Il a déclaré qu'elle changerait les choses non seulement pour les clients d'Amazon, mais aussi pour ses employés. Andy Jassy a déclaré que les technologies de l'IA créeraient des emplois dans au moins deux secteurs de l'entreprise.", a-t-il déclaré. "Jassy a déclaré que les agents d'IA, qui effectuent des tâches telles que le codage, la recherche, l'analyse et le travail sur tableur, changeraient également la nature du travail de chaque employé. "", a-t-il déclaré. "Sur LinkedIn, Amazon a ajouté au moins 500 postes ouverts dans le monde entier avec le mot-clé "robotique" dans le titre de l'emploi au cours du mois dernier. Ces postes vont des stages aux postes de scientifiques appliqués de haut niveau. La description du poste de scientifique appliqué principal en robotique d'Amazon comprend des tâches telles que "" et "Les commentaires d'Andy Jassy ont été faits en réponse à une question sur son mémo du 17 juin, qui décrivait comment l'IA changerait la main-d'œuvre de l'entreprise. "", a-t-il écrit.Certains employés d'Amazon n'ont pas apprécié le message de Jassy. Dans les canaux Slack internes, certains ont appelé la direction à partager les retombées, tandis que d'autres y ont vu un avertissement de licenciement. "", a écrit une personne sur Slack.Amazon emploie environ 1,5 million de personnes, selon son site web, et a supprimé près de 28 000 emplois depuis le début de l'année 2022, selon Layoffs.fyi. D'après le mémo de Jassy et l'interview, on ne sait pas exactement quels employés d'Amazon seraient concernés par les changements d'emploi induits par l'IA, ni combien d'entre eux.Un rapport d'Amazon Web Services (AWS) en décembre 2024 représenterait une piste. Le rapport a affirmé que le développeur moyen ne passe qu'une heure par jour à écrire du code . Les sept heures restantes sont consacrées aux "" du développement logiciel moderne. Amazon avait affirmé que l'IA est la solution et a déployé de nouvelles capacités pour Amazon Q Developer, son outil d'assistant doté d'IA. Avec l'IA, les développeurs auraient théoriquement plus de temps pour faire ce qu'ils font le mieux : coder.D'autres PDG du secteur de la technologie ont tiré la sonnette d'alarme sur les suppressions d'emplois liées à l'IA, en particulier pour les cols blancs et les postes de débutants. En avril, Micha Kaufman, PDG et fondateur du site de travail en freelance Fiverr, a écrit dans un courriel adressé à ses employés que : "Fin mai, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a laissé entendre que l'IA pourrait faire disparaître la moitié des emplois de cols blancs de niveau débutant. "", a déclaré Amodei lors d'une interview. ": Interview du PDG d'Amazon accordée à CNBCPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?