Une nouvelle application vient s'ajouter aux nombreuses applications d'IA. Il s'agit d'Endless Summer, un nouveau produit d'IA créé par un designer de Meta nommé Laurent Del Rey. Pour seulement quelques dollars, Endless Summer générera des images à votre ressemblance, vous montrant en train de vous détendre dans des lieux exotiques, de faire du shopping avec vos compagnons de voyage tout à fait réels et de poser devant des monuments de renommée mondiale.
L'IA générative, comme ChatGPT d'OpenAI, pourrait complètement réorganiser la façon dont le contenu numérique est développé, a déclaré Nina Schick, conseillère et conférencière en IA, en 2023. Elle a notamment affirmé : « Je pense que nous pourrions atteindre 90 % du contenu en ligne généré par l'IA d'ici 2025, donc cette technologie est exponentielle ». « Je crois que la majorité du contenu numérique va commencer à être produite par l'IA. Vous voyez ChatGPT... mais il y a toute une pléthore d'autres plateformes et applications qui arrivent. »
J'ai créé cette petite application de photomaton appelée « endless summer » pour les moments où vous êtes épuisé et que vous avez besoin de vous offrir la douceur de vivre que vous méritez, avec de fausses photos de vacances de vous :')
C'est la première application que j'ai entièrement créée ! Je viens de la publier sur l'App Store, essayez-la <33
Faites-vous partie des millions de travailleurs qui ont récemment été licenciés, ont vu leur salaire réduit ou sont pris dans une lutte sans fin pour conserver leur emploi ? Êtes-vous fatigué de rêver de vacances qui ne semblent jamais arriver, dans une économie stagnante où toute la richesse semble aller dans les poches de quelques milliardaires puissants ? Ne vous inquiétez pas : grâce aux progrès rapides de la technologie, vous pouvez voyager des gratte-ciel de New York aux canaux d'Amsterdam et être de retour chez vous à temps pour déguster un ramen instantané. Le meilleur dans tout ça ? Cela ne coûte que quelques dollars !
Les utilisateurs peuvent acheter entre 30 et 300 photos à la fois. Les prix varient en fonction de la longueur souhaitée pour votre album de vacances, avec 30 photos pour seulement 3,99 $, ou 34,99 $ pour le plus grand forfait. Il existe même une option « service en chambre » qui fonctionne en arrière-plan et génère automatiquement deux photos de voyage chaque matin, afin que vous puissiez voir ce qui vous manque dans votre triste petite vie, apparemment.
Del Rey, qui a récemment rejoint le célèbre laboratoire Superintelligence de Meta en tant que concepteur de produits, a lancé l'application d'IA générative « pour les moments où vous êtes épuisé et où vous avez besoin de manifester la vie douce que vous méritez, avec de fausses photos de vacances de vous ».
Del Rey a déclaré que cet outil était inspiré par son amour des voyages estivaux, un luxe de plus en plus réservé aux Américains à hauts revenus, alors que les classes populaires du monde entier se trouvent exclues des voyages coûteux. « À la fin de la saison, j'ai voulu créer quelque chose qui reflète ce sentiment », a déclaré le concepteur. « C'est à partir de ce sentiment que j'ai procédé à une ingénierie inverse de l'expérience produit. »
L'application entière est basée sur l'algorithme d'image Nano-Banana de Google Gemini, qui a déjà produit plus de 200 millions d'images IA depuis sa sortie en août. Bien que l'application semble bien intentionnée, Endless Summer se présente comme un produit profondément cynique, conçu pour remplir les flux Instagram des utilisateurs sans parler de leur subconscient de faux souvenirs de plaisir et d'aventure.
Voici une réaction à l'annonce :
Au début de l'année, j'ai travaillé comme consultant pour @OpenAI afin d'étudier la manière dont les Indonésiens utilisent ChatGPT.
Nous avons trouvé des groupes Facebook comptant 30 000 membres qui partageaient des photos d'eux-mêmes générées par l'IA avec des Lamborghini, à Paris ou dans des boutiques Gucci.
La plupart sont des utilisateurs à revenus moyens-faibles vivant dans des villes de niveau 2/3 et gagnant moins de 400 dollars par mois.
Il est à la fois triste et fascinant de constater que l'utilisation de l'IA est devenue une forme d'évasion, permettant aux gens de vivre des expériences qu'ils ne connaîtront probablement jamais.
Ce commentaire rappelle que l'IA générative plonge progressivement l'Internet dans une dystopie. Les textes, images, vidéos et commentaires générés en masse par des algorithmes saturent les réseaux et les moteurs de recherche, brouillant les repères et diluant la valeur des contenus authentiques. Lattention des utilisateurs est captée par des contenus toujours plus opaques, tandis que la confiance dans les sources seffrite, menaçant la vitalité même des échanges en ligne.
Les patrons de la Tech commencent à le reconnaître : l'IA alimente une crise de confiance dans les interactions en ligne. Tout indique que l'avenir d'Internet sera marqué par des interactions entre robots bien plus nombreuses que celles entre humains. La théorie de l'Internet mort semble de plus en plus correspondre à la réalité, caractérisée par l'invasion de larges pans d'Internet par les robots et les agents d'IA qui déversent un flux continu de contenus automatisés sans originalité, ce qui noie peu à peu les échanges réellement humains. Daprès les tendances actuelles, certains analystes estiment quInternet sera davantage mort que vivant dici trois ans.
