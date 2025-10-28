ICE signe un contrat de 5,7 millions $ pour la surveillance des réseaux sociaux à l'aide de l'IA, l'agence fédérale US utilise la plateforme Zignal Labs pour surveiller 8 milliards de publications par jour

L'agence américaine chargée de l'immigration et des douanes (Immigration and Customs Enforcement ou ICE) est un organisme fédéral placé sous la supervision du département américain de la Sécurité intérieure. Sa mission officielle consiste à mener des enquêtes criminelles, à faire respecter les lois sur l'immigration, à préserver la sécurité nationale et à protéger la sécurité publique. En pleine expansion sous le deuxième mandat de Donald Trump, l'ICE a été accusée de nombreuses violations des droits civils et d'être devenue un outil d'intimidation. Les « raids massifs contre l'immigration illégale » menés par l'agence s'inscrivent dans le cadre d'une répression contre l'immigration illégale sous le deuxième mandat de Trump.
L'ICE vient de renforcer considérablement ses capacités de surveillance grâce à un système de surveillance des réseaux sociaux alimenté par l'IA, d'une valeur de 5,7 millions de dollars, capable de suivre des millions d'utilisateurs sur le web. La plateforme Zignal Labs traite plus de 8 milliards de publications par jour dans plus de 100 langues, donnant à l'ICE un pouvoir sans précédent pour signaler les personnes susceptibles d'être expulsées en fonction de leur activité en ligne. Les experts en libertés civiles qualifient cette mesure d'atteinte directe à la liberté d'expression et à la démocratie.
Cette initiative de l'ICE survient dans un contexte de préoccupation croissante concernant la montée en puissance des spyware d'État. En 2024, lICE avait déjà signé un contrat de 2 millions de dollars pour le logiciel espion israélien Graphite, capable dinfiltrer des téléphones et de pirater des applications chiffrées, voire même de transformer un smartphone en micro découte permanent. Bien que suspendu sous l'administration Biden, le contrat a été relancé avec larrivée de Donald Trump, qui a levé les restrictions sur les spyware étrangers.
Alors que les agents de l'ICE mènent des raids à travers le pays, l'agence fédérale met discrètement en place ce qui s'apparente à un panoptique numérique. Des documents fédéraux révèlent que l'ICE vient de dépenser 5,7 millions de dollars pour acquérir la plateforme de surveillance basée sur l'IA de Zignal Labs, un système capable de surveiller et d'analyser la vie en ligne de millions d'Américains et d'immigrants.
Les implications sont immédiates. Will Owen, du Surveillance Technology Oversight Project, n'a pas mâché ses mots, qualifiant cela d'« atteinte à la démocratie et à la liberté d'expression, alimentée par l'algorithme et financée par nos impôts ». Ce n'est pas une exagération quand on considère ce que fait réellement Zignal Labs.
La plateforme « d'intelligence en temps réel » de l'entreprise analyse quotidiennement plus de 8 milliards de publications sur les réseaux sociaux dans plus de 100 langues. À l'aide de l'apprentissage automatique, de la vision par ordinateur et de la reconnaissance optique de caractères, elle crée ce que l'ICE appelle des « flux de détection sélectionnés », qui sont essentiellement des listes automatisées de personnes à expulser. Le système ne se contente pas de lire les publications ; il peut également localiser la position exacte d'un individu à partir des métadonnées d'une vidéo TikTok ou l'identifier à partir des écussons et des emblèmes visibles sur des photos.
Un exemple effrayant tiré des propres supports marketing de Zignal montre comment la plateforme a analysé une vidéo Telegram provenant de Gaza, localisant « l'emplacement précis d'une opération en cours » et identifiant des opérateurs spécifiques grâce à la reconnaissance visuelle. Imaginez maintenant que cette même technologie scanne vos stories Instagram ou vos check-ins Facebook.
L'ICE s'est dotée de cette superpuissance de surveillance grâce à Carahsoft, un prestataire informatique du gouvernement qui a discrètement mis en place l'infrastructure nécessaire à l'État américain pour exercer sa surveillance. Zignal Labs n'est pas non plus une start-up obscure : elle a conclu des contrats avec les services secrets, le ministère de la Défense et même la NOAA pour la surveillance météorologique. Mais la surveillance à des fins d'expulsion représente une escalade spectaculaire.
Ce n'est pas la première fois que l'ICE s'intéresse à l'espionnage sur les réseaux sociaux. Au début du mois, des rapports ont révélé que l'agence prévoyait d'embaucher près de 30 employés pour surveiller Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube et d'autres plateformes 24 heures sur 24. Douze contractuels travailleront depuis le Vermont, 16 depuis la Californie, certains devant être « disponibles à tout moment ». Ils ne se contentent pas de surveiller des cibles, ils cartographient l'ensemble des réseaux sociaux, traquent les membres de la famille, les amis et les collègues afin de localiser précisément les agents de l'ICE.
David Greene, de l'Electronic Frontier Foundation, explique les enjeux : « Les outils de surveillance automatisés et basés sur l'intelligence artificielle donneront au gouvernement la possibilité de surveiller les réseaux sociaux à la recherche d'opinions qui ne lui plaisent pas, à une échelle qui n'aurait jamais été possible avec la seule intervention humaine. »
Le timing n'est pas une coïncidence. L'administration Trump a déjà utilisé les réseaux sociaux comme une arme contre la dissidence. En mars dernier, le département d'État a lancé une initiative baptisée « Catch and Revoke » (Attraper et révoquer), basée sur l'intelligence artificielle, ciblant les titulaires de visas étudiants qui publient des contenus soutenant le Hamas. Ce mois d'octobre, ils ont révoqué les visas de six personnes qui auraient « célébré » une fusillade impliquant le commentateur de droite Charlie Kirk. Plus récemment encore, l'ICE a arrêté neuf vendeurs de rue à Canal Street, à New York, après qu'un influenceur conservateur ait tagué l'agence dans un post.
Mais Zignal Labs représente un bond en avant considérable par rapport à l'application réactive de la loi. La plateforme peut identifier de manière proactive des cibles en fonction de leurs habitudes de publication, de leurs données de localisation, de leur contenu visuel et de leurs connexions sociales. Il s'agit d'une combinaison entre police prédictive et surveillance de masse, avec pour objectif final l'expulsion.
« Avec des milliards de dollars à dépenser en logiciels espions, il est extrêmement inquiétant d'imaginer jusqu'où ira l'ICE », prévient Will Owen. Le budget de l'agence a en effet explosé, lui donnant les moyens de déployer toute une gamme d'outils de surveillance au-delà des réseaux sociaux. Les médias rapportent que l'ICE a recours à des réseaux de caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation et à des systèmes de localisation téléphonique qui surveillent quotidiennement des millions d'appareils.
L'appareil de surveillance de l'administration Trump ne cesse de s'étendre. Les services de citoyenneté et d'immigration exigent les identifiants des réseaux sociaux des candidats à la citoyenneté. Le département d'État exige désormais des demandeurs de visa qu'ils fournissent leurs comptes de réseaux sociaux de l'année écoulée. Chaque empreinte numérique devient une preuve potentielle.
Sacha Haworth, du Tech Oversight Project, fait le lien : « C'est un autre exemple de collaboration entre les PDG des géants de la technologie et un gouvernement fédéral de plus en plus autoritaire, dans le cadre des tentatives continues de Trump de restreindre la liberté d'expression. Cela devrait terrifier et mettre en colère tous les Américains. »
L'effet dissuasif est déjà mesurable. Lorsque les gens savent que leurs publications peuvent déclencher une procédure d'expulsion pour eux-mêmes ou leur réseau , l'expression en ligne se restreint inévitablement. David Greene met en garde contre « un effet dissuasif tout aussi massif sur la liberté d'expression », à la mesure de l'ampleur de la surveillance elle-même.
L'investissement de 5,7 millions de dollars de l'ICE dans la surveillance des réseaux sociaux à l'aide de l'IA marque un tournant dans les capacités de surveillance du gouvernement. La plateforme Zignal Labs ne se contente pas d'observer : elle prédit, analyse et cible avec une précision sans précédent. Alors que les mesures de contrôle de l'immigration s'intensifient à l'échelle nationale, ce panoptique numérique va fondamentalement changer la façon dont les Américains interagissent en ligne, sachant que chaque publication pourrait devenir un motif d'enquête ou de procédure d'expulsion pour eux-mêmes ou leurs réseaux.
Pour rappel, l'ICE avait déjà multiplié les initiatives controversées. Au début du mois d'octobre, il a notamment été révélé que l'agence avait acquis pour 825 000 dollars des véhicules dotés de fausses...
