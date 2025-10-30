Anthropic PBC est une start-up américaine spécialisée dans l'IA fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei (qui occupe le poste de PDG). La start-up a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin d'« étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.
Cette évolution s'inscrit dans la stratégie d'Anthropic visant à diversifier les applications de l'IA Claude. En septembre dernier, l'entreprise a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant à Claude de créer et de modifier des formats de fichiers courants, tels que des feuilles de calcul Excel, des documents, des présentations PowerPoint et des fichiers PDF, sans quitter l'expérience web sur Claude.ai ou l'application de bureau. Selon l'entreprise, Claude est désormais capable de créer des fichiers à partir des instructions des utilisateurs, qu'il s'agisse de travailler à partir de données téléchargées, de rechercher des informations ou de partir de zéro.
Anthropic, la société d'IA à l'origine du chatbot Claude, a dévoilé le 27 octobre 2025 une expansion significative destinée au secteur des services financiers, en introduisant une intégration bêta avec Microsoft Excel qui promet de rationaliser l'analyse des données pour les professionnels.
Cette initiative intervient alors que les outils d'IA s'infiltrent de plus en plus dans les applications commerciales quotidiennes, permettant aux utilisateurs d'interroger et de manipuler des feuilles de calcul directement à l'aide de commandes en langage naturel. Cette intégration permet à Claude d'effectuer des tâches telles que la génération de modèles financiers, l'exécution de simulations et l'extraction d'informations à partir d'ensembles de données complexes sans quitter l'environnement Excel.
Le complément Excel fait partie d'une suite plus large d'améliorations conçues pour renforcer l'utilité de Claude dans les flux de travail financiers à fort enjeu. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des données de marché en temps réel et se connecter à des sources externes de manière transparente, ce qui réduit le temps consacré à la saisie et à la vérification manuelles des données. Cette évolution positionne Claude comme un concurrent direct de Copilot de Microsoft, offrant aux équipes financières une alternative pour automatiser les tâches répétitives tout en préservant la sécurité des données.
Claude pour Excel
Anthropic a lancé Claude pour Excel en version bêta à titre d'aperçu de recherche pour les utilisateurs Max, Enterprise et Teams. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de travailler directement avec Claude dans une barre latérale dans Microsoft Excel, où Claude peut « lire, analyser, modifier et créer de nouveaux classeurs Excel ». Claude offre par ailleurs une transparence totale sur les actions qu'il entreprend car il suit et explique ses modifications et permet aux utilisateurs de naviguer directement vers les cellules auxquelles il fait référence dans ses explications.
Selon l'entreprise, cela signifie que « Claude peut expliquer le fonctionnement d'une feuille de calcul, la modifier tout en préservant sa structure et les dépendances entre les formules, déboguer et corriger les formules des cellules, remplir des modèles avec de nouvelles données et hypothèses, ou créer de toutes pièces de nouvelles feuilles de calcul. »
Claude pour Excel vient compléter les intégrations existantes d'Anthropic avec les applications Microsoft. Dans les applications Claude, l'IA peut également créer et modifier des fichiers, notamment des feuilles de calcul Excel et des diapositives PowerPoint, et se connecter à Microsoft 365 pour rechercher des fichiers, des e-mails et des conversations Teams. Certains modèles Claude sont disponibles dans Microsoft Copilot Studio et Researcher Agent.
Claude analyse un tableur contenant le compte de résultat consolidé d'Acme Grille, Inc. pour la période 2020-2024, fournissant des conseils en temps réel sur la modélisation financière
Étendre la connectivité au-delà des feuilles de calcul
En plus des connecteurs pour S&P Capital IQ, Daloopa, Morningstar et PitchBook ajoutés par Anthropic en juillet dernier, l'entreprise a déployé sept nouveaux connecteurs qui relient Claude à diverses plateformes de données, notamment les flux boursiers, les indicateurs économiques et les bases de données d'entreprise. Ces connecteurs permettent des mises à jour en temps réel sur les prix des actifs, les fluctuations monétaires et les tendances macroéconomiques, permettant ainsi aux analystes de prendre des décisions éclairées à la volée. Par exemple, un gestionnaire de portefeuille pourrait demander à Claude de croiser les performances historiques des actions avec le sentiment actuel de l'actualité, le tout dans une seule interface.
Les sept nouveaux connecteurs récemment ajoutés permettent à Claude d'accéder immédiatement à davantage d'informations en temps réel :
- Aiera fournit à Claude des transcriptions en temps réel des résultats financiers et des résumés des événements destinés aux investisseurs, tels que les assemblées générales, les présentations et les conférences.
- Le connecteur d'Aiera permet également d'obtenir des données provenant de Third Bridge, ce qui donne à Claude accès à une bibliothèque d'entretiens approfondis, d'informations sur les entreprises et d'analyses sectorielles réalisées par des experts et d'anciens dirigeants.
- Chronograph fournit aux investisseurs en capital-investissement des informations opérationnelles et financières pour le suivi de leur portefeuille et la réalisation d'audits préalables, notamment des indicateurs de performance, des évaluations et des données au niveau des fonds.
- Egnyte permet à Claude d'effectuer des recherches sécurisées dans les données autorisées pour les salles de données internes, les documents d'investissement et les modèles financiers approuvés, tout en maintenant des contrôles d'accès réglementés.
- LSEG connecte Claude aux données de marché en temps réel, notamment les cours des titres à revenu fixe, les actions, les taux de change, les indicateurs macroéconomiques et les estimations des analystes concernant d'autres indicateurs financiers importants.
- Moody's donne accès à des notations de crédit, des études et des données d'entreprise exclusives, notamment sur la propriété, les finances et l'actualité de plus de 600 millions d'entreprises publiques et privées, afin de faciliter le travail et la recherche dans les domaines de la conformité, de l'analyse de crédit et du développement commercial.
- MT Newswires permet à Claude d'accéder aux dernières actualités mondiales sur les marchés financiers et les économies, toutes classes d'actifs confondues.
Cette connectivité étend la portée de Claude à des domaines tels que l'évaluation des risques et la surveillance de la conformité, où la rapidité des données est cruciale. Les spécialistes du secteur soulignent que ces intégrations pourraient réduire les erreurs dans les rapports financiers en automatisant les vérifications croisées, une fonctionnalité mise en avant dans les discussions en ligne, où les utilisateurs ont exprimé leur enthousiasme pour ces outils dans le domaine de la modélisation financière de niveau universitaire.
Compétences prédéfinies pour des tâches spécialisées
Au début du mois d'octobre 2025, Anthropic a introduit Agent Skills. Les compétences (Skills) sont des dossiers qui contiennent des instructions, des scripts et des ressources que Claude peut utiliser pour effectuer certaines tâches. Les compétences fonctionnent dans toutes les applications Claude, y compris Claude.ai, Claude Code et Claude API.
Six nouvelles compétences prédéfinies ont été spécialement conçues pour les professionnels de la finance. Elles comprennent des fonctionnalités de planification de scénarios, de modélisation d'évaluation et de vérification de la conformité réglementaire, que Claude peut exécuter de manière autonome ou en collaboration avec des utilisateurs humains. Ces compétences s'intègrent au complément Excel pour créer des flux de travail dynamiques, tels que la mise à jour automatique des prévisions en fonction des flux de données entrants.
Afin d'améliorer les performances de Claude dans le domaine des services financiers, Anthropic a ajouté les 6 nouvelles compétences suivantes :
- Analyse comparative des entreprises, avec multiples de valorisation et indicateurs opérationnels, pouvant être facilement actualisée à l'aide de données mises à jour ;
- Modèles d'actualisation des flux de trésorerie, y compris projections complètes des flux de trésorerie disponibles, calculs du CMPC, scénarios alternatifs et tableaux de sensibilité ;
- Dossiers de due diligence, conversion des documents de la salle des données en feuilles de calcul Excel contenant des informations financières, des listes de clients et des conditions contractuelles ;
- Teasers et profils d'entreprise, aperçus condensés des entreprises pour les dossiers de présentation et les listes d'acheteurs ;
- Analyses des résultats, qui étudient les transcriptions trimestrielles et les données financières afin d'extraire les indicateurs importants, les changements d'orientation et les commentaires de la direction ;
- Lancement de rapports de couverture avec analyse du secteur, études approfondies des entreprises et cadres d'évaluation.
La stratégie d'Anthropic reflète ici une tendance croissante chez les fournisseurs d'IA à se spécialiser dans des secteurs verticaux tels que la finance, où la précision et la rapidité peuvent se traduire par des avantages concurrentiels significatifs. Les premiers utilisateurs, notamment les entreprises de Wall Street, testent actuellement ces fonctionnalités en version bêta, et leurs commentaires indiquent une amélioration de la productivité pour des tâches qui nécessitaient auparavant des logiciels spécialisés ou une expertise en matière de conseil.
Tout comme pour Claude pour Excel, ces nouvelles fonctionnalités sont actuellement en phase de prévisualisation pour les utilisateurs Max, Enterprise et Teams.
Implications pour l'adoption par les entreprises
Le déploiement n'est pas sans défis ; l'intégration de l'IA dans des systèmes financiers sensibles soulève des questions sur la confidentialité des données et la précision des modèles. Anthropic a répondu à ces préoccupations en mettant l'accent sur des protocoles de sécurité de niveau entreprise, garantissant que les connecteurs sont conformes à des réglementations telles que le RGPD et les normes de la SEC. Cela positionne Claude comme un rival des acteurs établis, ce qui pourrait modifier la manière dont les institutions financières déploient l'IA.
À l'avenir, ces mises à jour pourraient accélérer l'adoption de l'IA dans le secteur financier, où des outils tels que Claude pourraient évoluer pour passer du statut d'assistants à celui de composants intégrés aux processus décisionnels. Pour les initiés du secteur, l'essentiel sera de surveiller les performances de ces intégrations dans des scénarios réels, en trouvant un équilibre entre l'innovation et les exigences rigoureuses en matière de précision financière.
L'impact de Claude dans les services financiers
Selon Anthropic, Claude est déjà largement utilisé par les principales banques, sociétés de gestion d'actifs, compagnies d'assurance et entreprises de technologie financière. Il prend en charge les tâches de front office telles que l'expérience client, les tâches de middle office dans les domaines de la souscription, du risque et de la conformité, ainsi que les tâches de back office telles que la modernisation du code et les processus hérités.
« Travailler avec Anthropic va au-delà du simple déploiement d'un autre outil d'IA : il s'agit d'un partenariat avec une entreprise qui comprend la complexité des services financiers. Claude excelle dans l'intégration transparente de multiples sources de données et l'automatisation de flux de travail qui prenaient auparavant beaucoup de temps », a déclaré Bobby Grubert, responsable de l'IA et de l'innovation numérique, RBC Capital Markets.
« 75 % de nos ingénieurs gagnent désormais 8 à 10 heures ou plus chaque semaine en utilisant notre agent IA open source pour créer des requêtes SQL (nom de code goose), ce qui accélère la vitesse et réduit les tâches fastidieuses. Pour les tâches que nous souhaitons mesurer spécifiquement, la famille Claude a obtenu les meilleurs résultats », a déclaré Bradley Axen, ingénieur principal en données et apprentissage automatique, Block.
« La solution multicloud d'Anthropic se distingue par son évolutivité, ses performances et sa sécurité, qui répondent à nos besoins opérationnels et aux attentes de nos clients. Elle a dépassé...
