L'IA Claude d'Anthropic peut désormais créer et modifier des formats de fichiers courants : Excel, documents, présentations PowerPoint et PDF, sans quitter l'expérience web ou l'application de bureau.

Anthropic a annoncé une nouvelle fonctionnalité de Claude qui lui permet de créer et de modifier des formats de fichiers courants, notamment des feuilles de calcul Excel, des documents, des présentations PowerPoint et des fichiers PDF, sans quitter l'expérience web Claude.ai ou l'application de bureau. Claude a désormais accès à un environnement informatique privé qu'il utilisera pour écrire et exécuter du code afin de créer les fichiers et les analyses dont vous avez besoin.
Anthropic, une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021, recherche et développe l'IA afin « d'étudier ses propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public. Fondée par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, l'entreprise est à l'origine de la famille de grands modèles de langage Claude. La famille Claude 4, qui comprend Opus et Sonnet, a été lancé en mai 2025.
Jusqu'à présent, Claude ne pouvait fournir que des réponses textuelles et des artefacts intégrés à l'application, mais il ne pouvait pas créer ni modifier de fichiers. Aujourd'hui, Anthropic a annoncé une nouvelle fonctionnalité de Claude qui lui permet de créer et de modifier des formats de fichiers courants, notamment des feuilles de calcul Excel, des documents, des présentations PowerPoint et des fichiers PDF, sans quitter l'expérience web Claude.ai ou l'application de bureau.
Claude a désormais accès à un environnement informatique privé qu'il utilisera pour écrire et exécuter du code afin de créer les fichiers et les analyses dont vous avez besoin. Cette nouvelle fonctionnalité de création de fichiers est en cours de déploiement en avant-première pour les utilisateurs des plans Claude Max, Team et Enterprise. Les utilisateurs de Claude Pro bénéficieront également de cette nouvelle fonctionnalité dans les semaines à venir.
Selon Anthropic, Claude crée des fichiers à partir de vos instructions, qu'il s'agisse de travailler à partir de données téléchargées, de rechercher des informations ou de partir de zéro. Voici quelques exemples :
- Transformez les données en informations : fournissez à Claude des données brutes et obtenez des résultats raffinés avec des données nettoyées, des analyses statistiques, des graphiques et des informations écrites expliquant ce qui est important.
- Créez des feuilles de calcul : décrivez ce dont vous avez besoin : des modèles financiers avec analyse de scénarios, des outils de suivi de projet avec tableaux de bord automatisés ou des modèles de budget avec calculs d'écarts. Claude les crée avec des formules fonctionnelles et plusieurs feuilles.
- Travaillez sur plusieurs formats : téléchargez un rapport PDF et obtenez des diapositives PowerPoint. Partagez des notes de réunion et obtenez un document formaté. Téléchargez des factures et obtenez des feuilles de calcul organisées avec des calculs. Claude se charge du travail fastidieux et présente les informations dont vous avez besoin.
Que vous ayez besoin d'une analyse de segmentation de la clientèle, de prévisions de ventes ou d'un suivi budgétaire, Anthropic affirme que Claude se charge du travail technique et produit les fichiers dont vous avez besoin. La création de fichiers transforme des projets qui nécessitent normalement une expertise en programmation, des connaissances statistiques et des heures d'effort en quelques minutes de conversation.
Avec ces nouvelles fonctionnalités, Claude passe ainsi du statut de conseiller à celui de collaborateur actif. Vous fournissez le contexte et la stratégie, Claude se charge de la mise en uvre technique en coulisses. Cela montre où nous voulons aller : rendre accessible, par le biais de la conversation, un travail sophistiqué en plusieurs étapes. À mesure que ces capacités se développent, l'écart entre l'idée et l'exécution continuera de se réduire.
Pour commencer à créer des fichiers :
- Activez « Création et analyse de fichiers améliorées » dans Paramètres > Fonctionnalités > Expérimental.
- Téléchargez les fichiers pertinents ou décrivez ce dont vous avez besoin.
- Guidez Claude dans son travail via le chat.
- Téléchargez vos fichiers terminés ou enregistrez-les directement sur Google Drive.
Commencez par des tâches simples comme le nettoyage de données ou la création de rapports simples, puis passez à des projets plus complexes comme les modèles financiers une fois que vous êtes à l'aise avec la façon dont Claude gère les fichiers. Cette fonctionnalité donne à Claude un accès à Internet pour créer et analyser des fichiers, ce qui peut exposer vos données à des risques. Surveillez attentivement les chats lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.
Une annonce qui intervient après que le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a réitéré son avertissement selon lequel l'intelligence artificielle (IA) pourrait supprimer la moitié des emplois de bureau débutants au cours des cinq prochaines années. Amodei a déclaré que cette technologie était déjà très performante pour les tâches débutantes et qu'elle « s'améliorait rapidement ». Selon lui, les tâches répétitives mais variables dans les cabinets d'avocats, le conseil, l'administration et la finance pourraient bientôt être éliminées, les PDG cherchant à utiliser l'IA pour réduire les coûts.
Source : Anthropic
Et vous ?
Pensez-vous que ces fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Anthropic a clôturé une nouvelle levée de fonds 13 milliards de $, portant la valorisation de l'entreprise à 183 milliards de $. Une somme colossale qui gonfle encore plus la bulle IA
L'industrie de l'IA au bord du précipice ? La plus grande action collective en matière de droits d'auteur contre Anthropic pourrait ruiner l'industrie de l'IA, selon les associations professionnelles
L'IA agentique va dominer l'augmentation des budgets informatiques au cours des 5 prochaines années, dépassant 26 % des dépenses informatiques mondiales et atteignant 1 300 milliards de $ en 2029, d'après IDC
Vous avez lu gratuitement 575 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.