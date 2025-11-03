Meta est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies. Meta possède et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. La société exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et des tiers. Mark Zuckerberg, qui a cofondé le service de réseau social Facebook et sa société mère Meta Platforms, est le PDG et actionnaire majoritaire de Meta.
En février, Meta a été accusée d'avoir téléchargé plus de 81,7 téraoctets de livres piratés pour enrichir les modèles dIA utilisés dans ses projets. Ces accusations émanent de plusieurs auteurs et organisations défendant les droits des écrivains. Selon eux, Meta aurait utilisé des bases de données de livres piratés, notamment celles circulant sur des plateformes comme Library Genesis (LibGen), Z-Library ou encore Bibliotik, qui sont bien connues pour héberger des millions douvrages sous copyright en accès gratuit et illégal. Ces ouvrages auraient servi à enrichir LLaMA (Large Language Model Meta AI), lun des modèles de langage les plus avancés développés par Meta.
Les auteurs affirment que le personnel de Meta impliqué dans la décision de torréfier LibGen doit être à nouveau interrogé, car les nouveaux faits « contredisent les témoignages antérieurs ». Mark Zuckerberg, par exemple, a affirmé ne pas être impliqué dans la décision d'utiliser LibGen pour entraîner des modèles d'IA. Mais des messages non expurgés montrent que la « décision d'utiliser LibGen s'est produite » après « une escalade préalable vers MZ », affirment les auteurs.
Récemment, Meta se retrouve dans une situation juridique inhabituelle, accusée par le producteur de films pour adultes Strike 3 Holdings d'avoir piraté des milliers de films pour adultes afin d'entraîner ses systèmes d'IA. Strike 3 Holdings, en collaboration avec Counterlife Media, les sociétés à l'origine de marques populaires de divertissement pour adultes telles que Vixen, Tushy, Blacked et Deeper, ont intenté un procès affirmant que Meta avait téléchargé au moins 2 396 de leurs films depuis 2018.
Les dommages-intérêts qu'ils réclament sont colossaux : 359 millions de dollars. Leur argumentation repose sur des preuves selon lesquelles quarante-sept adresses IP appartenant à Facebook auraient partagé leur contenu protégé par le droit d'auteur via les réseaux BitTorrent. Les producteurs de films pour adultes ont découvert ces violations présumées après que l'activité BitTorrent de Meta a été révélée dans le cadre d'un autre procès intenté par des auteurs de livres.
Lorsque Meta a admis dans cette affaire avoir obtenu du contenu provenant de sources pirates, Strike 3 et Counterlife Media ont décidé de fouiller dans leurs propres archives de données BitTorrent. C'est alors qu'ils ont trouvé des adresses IP liées à Meta qui téléchargeaient de manière répétée leur contenu. Meta a riposté en déposant une requête en irrecevabilité, et l'ironie est difficile à manquer. L'entreprise technologique utilise exactement la même défense que celle employée par d'innombrables pirates BitTorrent lorsqu'ils ont affronté Strike 3 devant les tribunaux. Meta soutient que les adresses IP ne suffisent pas à elles seules à prouver qui a réellement commis l'infraction, une position que la Cour d'appel du neuvième circuit a déjà soutenue.
Meta qualifie Strike 3 de « troll des droits d'auteur » et souligne que les titulaires de droits ont besoin de « quelque chose de plus » que de simples preuves d'adresses IP pour prouver leur cas. L'entreprise insiste sur le fait qu'il n'y a aucune preuve que ces téléchargements faisaient partie d'un effort centralisé visant à collecter des données d'entraînement pour des modèles d'IA. Selon Meta, la chronologie est particulièrement problématique pour la théorie des plaignants. L'activité présumée illicite a commencé en 2018, mais Meta n'a commencé à faire des recherches sur les modèles vidéo qu'en 2022. Comment l'entreprise aurait-elle pu télécharger du contenu à des fins de formation en IA des années avant même que ces projets d'IA n'existent ?
Plutôt que de se contenter de nier les allégations, Meta propose une explication alternative à la fois banale et plausible : les employés ou les visiteurs des locaux de Meta ont probablement téléchargé les vidéos pour leur propre divertissement personnel. Les chiffres corroborent cette théorie, affirme Meta. Avec environ 22 téléchargements par an répartis sur des dizaines d'adresses IP, l'ampleur semble plus correspondre à des utilisateurs individuels satisfaisant leurs intérêts personnels qu'à une entreprise collectant des ensembles de données massifs pour l'entraînement de l'IA. Toute personne familière avec le développement de l'IA sait que l'entraînement de modèles vidéo nécessite d'énormes quantités de données, bien plus que ce que Strike 3 prétend avoir trouvé.
Meta met également en évidence les failles d'un autre argument des plaignants. Strike 3 a suggéré que des milliers d'adresses IP extérieures au réseau de Meta avaient été utilisées pour dissimuler les activités BitTorrent de l'entreprise. Meta rétorque par une question logique : pourquoi l'entreprise aurait-elle essayé de dissimuler certains téléchargements tout en utilisant des adresses IP d'entreprise facilement traçables pour des centaines d'autres ? Selon Meta, cette incohérence prouve qu'il n'y a pas eu de plan coordonné.
Meta n'exclut pas totalement que quelqu'un sur son réseau ait téléchargé ces vidéos. Cependant, l'entreprise affirme qu'elle ne peut être tenue responsable de violation contributive ou indirecte du droit d'auteur, concepts juridiques qui rendraient Meta responsable des actions d'autres personnes utilisant son réseau. Pour que la violation indirecte soit retenue, Meta devrait avoir un intérêt financier dans les téléchargements et la capacité de les superviser ou de les arrêter. Meta affirme qu'elle n'a ni l'un ni l'autre.
La société cite comme précédent l'affaire « Cobbler » de la Cour d'appel du neuvième circuit, qui a établi que les entreprises ne sont pas tenues de surveiller toutes les violations possibles sur leurs réseaux. De même, l'accusation de violation contributive est rejetée, car Meta affirme qu'elle n'avait pas connaissance de l'activité de piratage et n'y a pas contribué de manière significative. Meta demande au tribunal de rejeter l...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.