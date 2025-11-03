Geoffrey Hinton, parrain de l'IA, affirme que les géants de la technologie ne peuvent tirer profit de leurs investissements astronomiques que si la main-d'uvre humaine est remplacée

Geoffrey Hinton est un chercheur britanno-canadien spécialiste de l'IA, de la psychologie cognitive et plus particulièrement des réseaux de neurones artificiels. Il est reconnu mondialement comme l'une des figures de proue de l'apprentissage profond. Il est aussi lauréat de nombreux prix prestigieux comme le prix Nobel de physique (2024), le prix Turing (2019), le prix Rumelhart, le prix IEEE Frank Rosenblatt Award, et bien d'autres encore.
Il utilise aujourd'hui sa notoriété pour alerter sur les dangers de l'IA. Selon lui, l'IA représente une menace existentielle pour l'humanité. Il a affirmé que l'IA rendrait la société « de plus en plus mauvaise » en creusant l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Au début de l'année, il a déclaré qu'une superintelligence, ou une IA dont les capacités cognitives dépassent celles des humains dans tous les domaines, apparaîtra d'ici 5 à 20 ans.
Dans une interview accordée à l'émission Wall Street Week de Bloomberg TV le 31 octobre, Geoffrey Hinton a déclaré que le moyen évident de tirer profit des investissements dans l'IA, outre la facturation de frais d'utilisation des chatbots, consistait à remplacer les travailleurs par quelque chose de moins coûteux.
Il a déclaré que si certains économistes soulignent que les technologies disruptives précédentes ont créé autant qu'elles ont détruit des emplois, il n'est pas certain que l'IA fasse de même. « Je pense que les grandes entreprises parient sur le fait que l'IA entraînera un remplacement massif des emplois, car c'est là que se trouve l'argent », a-t-il averti. Cette déclaration fait échos à son avertissement selon lequel l'IA entraînera un chômage massif à l'avenir.
Geoffrey Hinton avait expliqué : « ce qui va réellement se passer, c'est que les riches vont utiliser l'IA pour remplacer les travailleurs. Cela va entraîner un chômage massif et une augmentation considérable des profits. Cela rendra quelques personnes beaucoup plus riches et la plupart des gens plus pauvres. Ce n'est pas la faute de l'IA, c'est celle du système capitaliste ». Selon lui, les Big Tech développent l'IA pour rechercher des « profits à court terme ».
L'IA réduit drastiquement les opportunités sur le marché du travail
Selon les données de Bloomberg, quatre géants de l'IA (Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon) devraient porter leurs dépenses d'investissement de 360 milliards de dollars cette année à 420 milliards de dollars au cours du prochain exercice fiscal. Par ailleurs, OpenAI a annoncé à lui seule un total de 1 000 milliards de dollars d'accords d'infrastructure ces dernières semaines avec des entreprises de l'écosystème de l'IA telles que Nvidia, Broadcom et Oracle.
Lorsqu'on lui a demandé si de tels investissements pouvaient être rentables sans détruire des emplois, Geoffrey Hinton a répondu : « je pense que non. Je pense que pour gagner de l'argent, il faudra remplacer la main-d'uvre humaine ». De plus en plus d'éléments indiquent que l'IA réduit les opportunités, en particulier au niveau débutant, et une analyse des offres d'emploi depuis le lancement de ChatGPT montre qu'elles ont chuté d'environ 30 %.
Selon un rapport de Goldman Sachs en 2023, les systèmes d'IA générative comme ChatGPT pourraient avoir un impact sur 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde. Selon la banque d'investissement, les systèmes autonomes capables de créer un contenu indiscernable de la production humaine pourraient déclencher un boom de la productivité qui finirait par augmenter le produit intérieur brut mondial annuel de 7% sur une période de 10 ans.
Le marché de lemploi pour les développeurs en France est en nette contraction. Le nombre doffres demploi pour développeur publiées sur Indeed en France a fortement baissé en deux ans. Lindice montre que les annonces ont dégringolé de plus de 80 % entre janvier 2023 et juillet 2025. La situation en France reflète la tendance globale du marché de l'emploi dans l'industrie, confrontée à des vagues de licenciements massifs depuis 2022.
Les entreprises remplacent massivement leurs travailleurs par l'IA
Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les effectifs de l'entreprise diminueront dans les années à venir, à mesure qu'elle adopterait davantage d'outils et d'agents d'IA générative. « Il est difficile de savoir exactement où cela mènera à terme, mais au cours des prochaines années, nous prévoyons que cela réduira l'effectif total de notre entreprise, car nous gagnerons en efficacité en utilisant largement l'IA dans toute l'entreprise », a déclaré Andy Jassy.
Fin octobre 2025, Amazon a annoncé 14 000 licenciements, principalement parmi les cadres intermédiaires. Chez Salesforce, cette réalité prend forme, car l'IA remplace déjà les travailleurs. Le PDG Marc Benioff a admis que l'IA a permis de réorganiser le service client et réduire ses effectifs de 9 000 à 5 000 personnes. Marc Benioff a qualifié les huit derniers mois de plus passionnants de sa carrière, même si l'entreprise a supprimé des milliers d'emplois.
Marc Benioff, qui a cofondé Salesforce en 1999, a déclaré que les agents IA, qui décomposent les tâches complexes en étapes plus petites et peuvent accomplir des missions de manière indépendante, ont remodelé les opérations de l'entreprise. « Si nous avions eu cette conversation il y a un an et que vous aviez appelé Salesforce, vous auriez été en contact avec 9 000 personnes à travers le monde sur notre service cloud », a-t-il déclaré.
Les dernières réductions d'effectifs chez Microsoft ont touché particulièrement les studios de jeux vidéo de l'entreprise. Des studios entiers ont été fermés, d'autres ont été vidés de la plupart de leurs employés, des jeux ont été annulés et un nombre important de développeurs ont été licenciés ou ont décidé de partir volontairement. Un développeur rapporte : « ils font tout leur possible pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA ».
Microsoft effectue un virage vers l'IA. Le PDG Satya Nadella a annoncé ce printemps que 30 % du code de l'entreprise est désormais écrit par l'IA, et le mois dernier, l'utilisation d'outils tels que GitHub Copilot est devenue obligatoire. Microsoft a même l'intention de noter cet usage. L'IA touche désormais à tout, de l'ingénierie à la documentation et, de plus en plus, aux décisions en matière de personnel. Il en résulte un type de perturbation plus discret.
Les travailleurs du secteur de la tech perdent le pouvoir face à l'IA
L'essor de l'IA générative permet aux entreprises d'automatiser des tâches et de rationaliser les opérations. Amazon prévoit de réduire son effectif au cours des prochaines années en raison de « l'efficacité accrue » permise par l'IA. Des entreprises comme Shopify et Duolingo ont indiqué que les futures embauches dépendraient de la possibilité d'automatiser les tâches, bien que certaines entreprises font marche arrière dans leur stratégie en matière d'IA.
En avril 2025, la plateforme d'apprentissage de langue Duolingo a annoncé qu'elle va remplacer ses travailleurs contractuels par l'IA. Le PDG a informé...
