Après avoir échoué à rendre Siri intelligent avec son IA, Apple fait désormais appel à Google pour remanier Siri à l'aide d'une IA Gemini personnalisée, dans une démarche désespérée pour le rendre enfin utile

Siri est un assistant virtuel acheté, développé et popularisé par Apple Inc., qui est inclus dans les systèmes d'exploitation iOS, iPadOS, watchOS, macOS, Apple TV, audioOS et visionOS. Il utilise des requêtes vocales, des commandes gestuelles, le suivi de l'attention et une interface utilisateur en langage naturel pour répondre à des questions, faire des recommandations et effectuer des actions en déléguant les demandes à un ensemble de services Internet. Au fil de son utilisation, Siri s'adapte aux usages linguistiques, aux recherches et aux préférences individuelles des utilisateurs, renvoyant des résultats personnalisés.
Apple Inc. se préparerait à une refonte majeure de son assistant vocal en exploitant une version personnalisée du modèle d'IA Gemini de Google. Cette initiative survient dans un contexte de fortes tensions autour du développement de Siri. Les retards répétés dans le déploiement des nouvelles fonctionnalités d'IA de l'assistant vocal avaient en effet provoqué la frustration de l'équipe en charge de Siri et des investisseurs, au point que Robby Walker, le directeur de la division Siri, a qualifié la situation de « moche ».
Par la suite, Apple a tenté de rassurer sur l'état réel de ses avancées concernant Siri et Apple Intelligence. Lors de la WWDC 2025, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, a affirmé que le nouveau Siri alimenté par l'IA n'était pas un vaporware, mais qu'« il n'était tout simplement pas prêt à être lancé », et a estimé que l'IA représentait une « vague de transformation à long terme ». Apple a alors rejeté toute précipitation, préférant garantir la fiabilité de ses futures fonctionnalités.
« Il n'y a pas lieu de se précipiter pour lancer des fonctionnalités inadaptées et un produit inadéquat juste pour être le premier », a fait remarquer Craig Federighi.
La récente décision d'Apple intervient également alors que l'entreprise cherche à rattraper son retard sur ses concurrents dans la course à l'IA, où Siri est à la traîne par rapport à des assistants plus avancés tels que ceux d'OpenAI et de Google lui-même. Apple aurait choisi Google plutôt que d'autres partenaires potentiels comme Anthropic, principalement pour des raisons financières, soulignant ainsi les calculs pragmatiques qui motivent les stratégies des géants technologiques en matière d'IA.
L'intégration devrait faire ses débuts dans une version remaniée de Siri dont la sortie est prévue au printemps 2026, potentiellement avec iOS 19.4 ou une mise à jour similaire. Ce modèle Gemini personnalisé alimenterait des fonctionnalités avancées telles que la recherche Web basée sur l'IA, permettant à Siri de traiter des requêtes complexes avec une meilleure compréhension contextuelle et des entrées multimodales, notamment du texte, des images et de la voix. Mark Gurman, de Bloomberg, note dans sa newsletter « Power On » qu'Apple ne reconnaîtra pas publiquement ce partenariat, préférant une collaboration en coulisses afin de maintenir l'accent mis par la marque sur la confidentialité et le traitement sur appareil.
Changement stratégique dans les partenariats en matière d'IA
Cette évolution marque un changement notable pour Apple, qui a toujours privilégié le développement en interne, mais qui s'est récemment ouvert à des fournisseurs externes d'IA. Par exemple, Apple intègre déjà ChatGPT d'OpenAI pour certaines tâches dans Apple Intelligence, mais l'accord avec Gemini souligne une volonté plus large de tirer parti des atouts de Google dans le domaine des grands modèles de langage. Les spécialistes du secteur soulignent que Gemini de Google, grâce à son efficacité dans le traitement de divers types de données, pourrait permettre à Siri d'offrir une assistance plus proactive, comme le résumé de contenus web ou la génération de réponses personnalisées sans envoyer de données à des serveurs externes, une préoccupation majeure pour les utilisateurs d'Apple soucieux de la confidentialité.
Les incitations financières semblent avoir joué un rôle central dans ce choix. D'après un récent rapport, Apple a évalué les modèles Claude d'Anthropic, mais a jugé l'offre de Google plus rentable, avec des frais de licence potentiellement adaptés à l'échelle massive d'Apple. Cela fait écho à l'accord existant de plusieurs milliards de dollars conclu avec Google pour que ce dernier soit le moteur de recherche par défaut sur les appareils iOS, ce qui suggère une expansion de leurs intérêts commerciaux entremêlés malgré les enquêtes antitrust passées.
Implications techniques pour les assistants vocaux
En y regardant de plus près, l'intégration personnalisée de Gemini pourrait transformer Siri en un outil plus polyvalent, intégrant des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel, la reconnaissance d'images améliorée et même la génération de contenu créatif. Les rapports d'experts soulignent cinq avantages pour les utilisateurs, notamment une personnalisation améliorée et une intégration transparente avec l'écosystème Apple, ce qui pourrait stimuler les taux d'adoption parmi les utilisateurs d'iPhone frustrés par les limites actuelles de Siri.
Cependant, des défis subsistent. Apple doit s'assurer que les éléments basés sur le cloud de Gemini sont conformes à ses normes strictes en matière de protection des données, éventuellement grâce à un traitement hybride sur l'appareil et côté serveur. Les informations fournies par Mark Gurman suggèrent que les discussions initiales ont évolué vers un plan concret, avec des tests déjà en cours pour affiner les performances du modèle pour les interactions vocales de Siri.
Dynamique du marché et de la concurrence
Pour les observateurs du secteur, ce partenariat témoigne de la maturité de l'écosystème de l'IA, où même des rivaux comme Apple et Google collaborent pour accélérer l'innovation. Cela pourrait mettre la pression sur les concurrents : Alexa d'Amazon et Cortana de Microsoft pourraient avoir besoin de mises à niveau similaires, tandis qu'OpenAI est confronté à une concurrence accrue dans le domaine de l'intégration de l'IA au sein des entreprises. Plusieurs articles en ligne mettent l'accent sur la fonctionnalité de recherche web alimentée par l'IA dont on parle beaucoup, qui pourrait bouleverser les paradigmes de recherche traditionnels en intégrant directement l'intelligence de Gemini dans les requêtes quotidiennes des utilisateurs.
Les critiques s'inquiètent toutefois des risques de dépendance. Le fait de s'appuyer sur la technologie de Google pourrait exposer Apple à des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement ou à des changements dans la feuille de route de Google en matière d'IA. Pourtant, cette collaboration vise à rendre Siri « plus intelligent et plus intuitif », ce qui pourrait...
