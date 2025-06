Voici ce qui s'est réellement passé avec Siri et Apple Intelligence, selon Apple : « le nouveau Siri alimenté par l'IA n'était pas un "logiciel de démo", il n'était tout simplement pas prêt à être lancé »



Cette réaction publique s'inscrit dans un contexte de tensions internes de longue date, où même les employés d'Apple ont exprimé leur frustration quant aux capacités de Siri et leur scepticisme quant à son avenir. Un rapport de The Information a notamment révélé que le développement de Siri était entravé par des problèmes de leadership et un certain scepticisme, malgré son importance dans la stratégie globale d'Apple en matière d'IA.La tension est encore montée d'un cran lorsque les mises à jour promises pour l'IA Siri n'ont pas été livrées dans les délais prévus. Selon des rapports internes, Robby Walker, le directeur de la division Siri, a reconnu l’échec de l’équipe à respecter les délais, qualifiant la situation de « moche » et admettant que les employés se sentaient frustrés et embarrassés. Ces aveux internes ont révélé un fossé croissant entre les attentes du public et la capacité d'Apple à fournir des fonctionnalités d'IA de nouvelle génération.Lorsque le Wall Street Journal a demandé pourquoi Apple, avec tous ses ingénieurs et ses ressources financières, n'arrivait pas à rendre cette technologie suffisamment performante pour la commercialiser, la société n'a pas admis être à la traîne dans la course à l'IA. Au contraire, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, a souligné que l'IA était une nouvelle technologie, que Apple considérait davantage comme une « vague de transformation à long terme » qui allait avoir un impact sur l'industrie et la société pendant des décennies.« Il n'y a pas lieu de se précipiter pour lancer des fonctionnalités inadaptées et un produit inadéquat juste pour être le premier », a fait remarquer Craig Federighi.Craig Federighi a déclaré qu'Apple disposait de deux versions de l'architecture IA pour Siri, dont la première (version 1) a été présentée dans la vidéo diffusée lors de l'événement. Mais au fur et à mesure que le développement progressait, l'équipe a compris qu'elle devrait passer à l'architecture de la version 2 si elle voulait répondre aux attentes des clients. Cette nouvelle version devrait toujours être commercialisée en 2026, a confirmé Craig Federighi.Les dirigeants ont également réfuté l'idée selon laquelle Apple n'avait pas présenté de technologie fonctionnelle lors de la WWDC 24.Craig Federighi a déclaré au Journal : « Nous filmions un logiciel fonctionnel réel avec un modèle linguistique très volumineux et une recherche sémantique réelle. »Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial chez Apple, a ajouté : « Il y a cette rumeur qui circule selon laquelle il s'agit uniquement d'un logiciel de démonstration. Non, c'était... quelque chose que nous pensions, comme Craig l'a dit, commercialiser d'ici la fin de l'année. » Greg Joswiak a déclaré qu'Apple s'était rendu compte que cela décevrait les clients, car le logiciel présentait un « taux d'erreur que nous jugions inacceptable ».Les dirigeants ont également parlé plus largement des projets d'Apple en matière d'IA, qui ne consistent pas à créer un chatbot pour rivaliser avec ChatGPT et d'autres, mais à intégrer l'intelligence dans tous ses systèmes d'exploitation.« Il ne s'agissait pas pour nous de créer un chatbot... nous ne définissions pas Apple Intelligence comme notre chatbot », a déclaré Craig Federighi. « Cela n'a jamais été notre objectif... Nous voulons intégrer profondément l'intelligence dans l'expérience de toutes nos plateformes, de manière à « vous rencontrer là où vous êtes », et non pas vous faire passer par une expérience de chat pour accomplir certaines tâches. »Selon les dirigeants, le véritable objectif d'Apple était de fournir aux développeurs des outils leur permettant d'exploiter les modèles de base d'Apple pour créer des applications plus intelligentes.Concernant Siri, Apple maintient que son objectif est de proposer un assistant vocal, baptisé « LLM Siri », qui offre des interactions plus naturelles et conversationnelles grâce à des LLM avancés . Prévu pour un déploiement complet en 2026, cet assistant amélioré est la réponse d'Apple à ses concurrents tels que ChatGPT, Gemini et Copilot. Cependant, à la différence de ses concurrents, Apple prévoit d'exécuter de nombreuses fonctionnalités directement sur l'appareil, soulignant ainsi son engagement en faveur de la rapidité et de la confidentialité.The Wall Street JournalQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les arguments avancés par Apple crédibles ou pertinents ?