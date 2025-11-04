La publicité de Noël 2025 de Coca-Cola, réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle (IA), a suscité une vive polémique sur Internet. Pour la deuxième année consécutive, le géant des boissons s'est associé aux studios Secret Level et Silverside AI, basés à San Francisco, pour produire cette publicité de fin d'année, vantant les technologies de pointe utilisées dans la réalisation du film. Malgré les affirmations de l'entreprise quant à un bond révolutionnaire en matière de créativité, les utilisateurs des réseaux sociaux ont critiqué la publicité, la qualifiant de « pollution visuelle bâclée » et « peu mémorable », remettant en question l'utilisation de l'IA dans des campagnes aussi médiatisées.
Cette polémique sinscrit dans un contexte de préoccupations croissantes concernant limpact de lIA sur laccès à linformation. De nombreux observateurs estiment en effet que l'IA est en train de tuer le Web, en transformant la toile en une immense base de contenus recyclés par des machines dépourvues d'originalité. Les systèmes d'IA ruinent le trafic des éditeurs, fragilisent le modèle économique des sites Web et saturent la toile de données synthétiques dont la fiabilité est incertaine.
Coca-Cola a récemment dévoilé sa publicité de Noël 2025, et les gens ne sont pas contents. Le court métrage, qui a été partagé sur YouTube, a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). C'est la deuxième année consécutive que le géant des boissons utilise l'IA pour créer sa publicité des fêtes.
« Les fêtes sont là, alors prenez un Coca-Cola et répandez la joie ! », a écrit l'entreprise en partageant la vidéo. L'entreprise s'est associée aux studios Secret Level et Silverside AI, basés à San Francisco, pour créer cette publicité.
Selon un article publié sur le blog de l'entreprise, cette publicité repousse « les limites de la précision technique, de la narration cinématographique et de la qualité de production ».
Comment les réseaux sociaux ont-ils réagi ?
Une personne a posté : « Je pense que la génération a son utilité, en particulier pour organiser les données, mais celle-ci est horrible, LOL. Elle donne l'impression que Coca-Cola est une marque bon marché et en difficulté. » Une autre a ajouté : « Vous savez, le genre de publicité dont on se souvient ? Ce n'est pas le cas de celle-ci. »
Un troisième l'a qualifiée de « pollution visuelle bâclée », tandis qu'un quatrième a écrit : « L'une des entreprises de boissons les plus importantes et les plus influentes au monde peut certainement, sans aucun doute, dépenser quelques milliers de dollars pour une publicité animée ou en prise de vues réelles de qualité. C'est tout simplement triste. Est-ce là où nous en sommes en tant que société ? Est-ce le mieux que nous puissions faire à notre époque ? »
Comment cette publicité a-t-elle été créée ?
« Grâce à des outils GenAI avancés, nous avons contrôlé chaque détail cinématographique, des angles de caméra au réalisme physique, à l'aide d'annotations visuelles intuitives imitant le flux de travail d'un réalisateur », a déclaré Pratik Thakar, vice-président mondial et responsable de l'IA générative chez Coca-Cola.
« Le plus révolutionnaire est la continuité narrative et la cohérence des personnages, qui permettent de créer des histoires immersives qui trouvent un profond écho. Cela va au-delà de la réalisation cinématographique : c'est un bond en avant vers l'avenir de la créativité et de la technologie », a-t-il ajouté.
La consommation quotidienne de soda augmenterait le risque de maladies hépatiques
Le scepticisme du public à l'égard de la campagne d'IA de Coca-Cola survient alors que les préoccupations concernant la santé liées aux boissons gazeuses ne cessent de croître. Selon une nouvelle étude, même une consommation modérée de boissons sucrées ou édulcorées artificiellement serait associée à un risque accru de maladie hépatique.
Présentée le 6 octobre 2025 lors de la conférence 2025 United European Gastroenterology Week à Berlin, l'étude révèle que la consommation quotidienne d'à peine 25 cl d'une boisson sucrée augmente de 50 % le risque de stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD), tandis que la même quantité d'un seul soda light pourrait augmenter ce risque de 60 %. Une canette de soda standard contient 35 cl.
Le MASLD, anciennement connu sous le nom de stéatose hépatique non alcoolique, est une affection caractérisée par une accumulation de graisse dans le foie. Il s'agit de la forme de maladie hépatique la plus courante dans le monde. Les lésions peuvent entraîner une cicatrisation grave du foie, ou cirrhose, similaire aux effets d'une consommation excessive d'alcool.
« Notre étude montre que les boissons à faible teneur en sucre ou sans sucre sont en réalité associées à un risque plus élevé de MASLD, même à des niveaux de consommation modérés, comme une seule canette par jour », selon l'auteur principal de l'étude, Lihe Liu, étudiant diplômé du département de gastro-entérologie du premier hôpital affilié à l'université de Soochow, à Suzhou, en Chine.
Alors que Coca-Cola dévoile sa publicité IA pour les fêtes de Noël, cette initiative illustre la montée en puissance du contenu artificiel sur le Web. Nina Schick, conseillère et conférencière en IA, a déclaré lors d'une interview pour Yahoo Finance en 2023 que près de 90 % du contenu en ligne pourrait être généré par lIA dici 2025. Cette perspective soulève des inquiétudes quant à lavenir de la création humaine, alors que la frontière entre authenticité, automatisation et artifice devient de plus en plus floue.
