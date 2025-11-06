« La Chine va remporter la course à l'IA » en raison de la réglementation excessive des USA, tandis que la Chine bénéficie de coûts moins élevés pour les développeurs locaux, a déclaré le PDG de Nvidia.

Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait déclaré au Financial Times que « la Chine va gagner la course à l'IA », avant de publier peu après une déclaration nettement plus modérée. Plusieurs heures après la publication du rapport du FT, Nvidia a publié une déclaration séparée de Jensen sur un compte X officiel. « Comme je le dis depuis longtemps, la Chine est à quelques nanosecondes derrière les États-Unis en matière d'IA. Il est essentiel que les États-Unis prennent l'avantage en devançant leurs concurrents et en attirant les développeurs du monde entier », a-t-il ajouté.
En 2025, les États-Unis ont pris des mesures rigoureuses pour ralentir l'industrie technologique chinoise. Ces mesures comprennent des restrictions à l'exportation, des sanctions contre les entreprises chinoises, la limitation de la coopération, etc. Pourtant, la Chine rattrape rapidement son retard sur les États-Unis. La Chine a même surpassé les États-Unis dans certains domaines. En mai, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que les rivaux chinois ont évolué et sont devenus « assez redoutables ». Dans le même temps, il a estimé que les droits de douane controversés imposés par Donald Trump pour réindustrialiser les États-Unis constituent une « vision incroyable »
Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait déclaré au Financial Times que « la Chine va gagner la course à l'IA », avant de publier peu après une déclaration nettement plus modérée. Le prolifique leader technologique s'exprimait en marge du sommet « Future of AI » organisé par le FT, où il a averti que la Chine allait battre les États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle grâce à des coûts énergétiques moins élevés et une réglementation moins stricte. Ces commentaires représenteraient l'avertissement le plus sévère lancé à ce jour par Huang quant au risque pour les États-Unis de perdre leur avance mondiale dans le domaine des technologies avancées d'IA.
Cependant, plusieurs heures après la publication du rapport du FT, Nvidia a publié une déclaration séparée de Jensen sur un compte X officiel. « Comme je le dis depuis longtemps, la Chine est à quelques nanosecondes derrière les États-Unis en matière d'IA. Il est essentiel que les États-Unis prennent l'avantage en devançant leurs concurrents et en attirant les développeurs du monde entier », a-t-il ajouté.
Déclaration de Jensen Huang, PDG de NVIDIA :
Comme je le dis depuis longtemps, la Chine est à quelques nanosecondes derrière les États-Unis en matière d'IA. Il est essentiel que les États-Unis prennent l'avantage en devançant leurs concurrents et en attirant les développeurs du monde entier.
Comme je le dis depuis longtemps, la Chine est à quelques nanosecondes derrière les États-Unis en matière d'IA. Il est essentiel que les États-Unis prennent l'avantage en devançant leurs concurrents et en attirant les développeurs du monde entier.
Huang affirme depuis longtemps que les États-Unis peuvent rester en tête dans la course à l'IA s'ils maintiennent la dépendance des développeurs vis-à-vis des puces IA de pointe de Nvidia, un argument que le PDG a utilisé pour faire pression contre les restrictions à l'exportation imposées aux ventes de son entreprise en Chine. À la suite de réunions avec le président américain Donald Trump en juillet, les efforts de Huang semblaient avoir porté leurs fruits, Washington ayant accepté d'assouplir certaines de ses restrictions sur les puces.
Dans le cadre de ce plan, Nvidia et AMD, une société concurrente spécialisée dans les puces IA, avaient accepté de verser au gouvernement américain 15 % de leurs revenus chinois provenant des ventes de processeurs IA existants adaptés au marché. Cependant, Pékin a depuis exclu Nvidia du marché, car elle procède à un examen de la sécurité nationale de ses puces, M. Huang déclarant que la part de marché de l'entreprise a été réduite à zéro.
On ne sait toujours pas si la Chine autorisera le retour des puces de Nvidia, les responsables encourageant les entreprises technologiques nationales à se tourner vers des alternatives nationales en matière de puces IA. Cependant, certains experts ont émis l'hypothèse que Pékin utilise l'accès au marché de Nvidia comme levier dans les négociations commerciales ou pour pousser Washington à élargir l'accès aux semi-conducteurs avancés.
Huang était en Corée du Sud lors de la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Les négociations commerciales très attendues entre les deux dirigeants n'ont abouti à aucune concession de part et d'autre sur la politique en matière de puces. Trump avait initialement cherché à discuter d'une demande de Huang visant à autoriser la vente d'une nouvelle génération de puces IA à la Chine. Cependant, les hauts responsables se seraient opposés à cette idée.
Maintenant que l'accès de Nvidia à la Chine reste gelé, il semble que Huang se concentre sur d'autres questions qu'il juge essentielles à la croissance de Nvidia et à la course à l'IA. Dans l'interview accordée au FT, Huang aurait exprimé ses inquiétudes quant au fait que l'Occident, y compris les États-Unis, soit freiné par le « cynisme » et une réglementation excessive, contrastant avec les subventions énergétiques accordées par la Chine afin de réduire les coûts pour les développeurs locaux utilisant des puces nationales.
En octobre, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a reproché à Donald Trump les contrôles à l'exportation américains. Selon Jensen Huang, le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a vu sa domination sur le marché chinois des puces avancées s'effondrer, sa part de marché passant de 95 % à zéro en raison des contrôles stricts à l'exportation imposés par les États-Unis. S'exprimant lors d'un événement organisé par Citadel Securities à New York, Huang a révélé que Nvidia était totalement interdite de vendre ses puces IA hautes performances, notamment les modèles A100, H100 et H200, à des entreprises chinoises depuis l'entrée en vigueur des restrictions en 2022.
Mais Huang a exprimé son espoir d'un changement de politique, déclarant : « Nous continuerons à expliquer, à informer et à garder espoir en un changement de politique. » Il a souligné que l'exclusion de Nvidia de la Chine nuit non seulement à l'entreprise, mais a également des implications plus larges pour la Chine et les États-Unis. « Ce qui nuit à la Chine peut souvent nuire également aux États-Unis, voire pire », a déclaré Huang. Il a en outre souligné le rôle important de la Chine dans le développement mondial de l'IA, qui compte environ 50 % des chercheurs en IA dans le monde.
Source : Financial Times
Et vous ?
Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Donald Trump a bloqué les efforts de Nvidia visant à exporter des puces Blackwell avancées en matière d'IA vers la Chine afin de privilégier la domination américaine dans ce domaine
La Chine a bloqué la vente des puces d'IA de Nvidia afin d'intensifier ses efforts pour renforcer son indépendance en matière de semi-conducteurs et concurrencer les États-Unis
Nvidia devient la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 Mds $, une valorisation portée par une bulle autoalimentée où les acteurs de l'IA financent mutuellement leur croissance
Vous avez lu gratuitement 692 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.