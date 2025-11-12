IdentifiantMot de passe
OpenAI pourrait dépenser jusqu'à 15 millions de dollars par jour pour des vidéos futiles générées par Sora
Les coûts augmentent si rapidement qu'elle prévoit de réduire les allocations gratuites de génération

Le , par Stéphane le calme
123 commentaires

Alors que leuphorie autour de lintelligence artificielle semble sans limite, les dépenses dOpenAI pour sa technologie vidéo Sora atteindraient des sommets vertigineux. Selon une enquête, lentreprise pourrait brûler jusquà 15 millions de dollars par jour. Des chiffres dignes dune superproduction hollywoodienne pour un outil encore en phase de test, et dont lutilité réelle reste à prouver. Entre fascination technologique et dérive budgétaire, laffaire soulève une question brûlante : OpenAI dépense-t-elle des fortunes pour des vidéos futiles au détriment de la raison ?

Pour une entreprise qui dépense plus de deux fois ce qu'elle gagne, OpenAI déploie avec enthousiasme de nouvelles façons ingénieusement imprudentes d'accumuler des pertes. Évaluée à environ 500 milliards de dollars, la géante de l'IA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel récurrent de 20 milliards de dollars. Tout cela est très bien, jusqu'à ce que l'on se souvienne qu'elle a perdu plus de 12 milliards de dollars au dernier trimestre.

Le 30 septembre, OpenAI a lancé son application de création vidéo Sora pour la plateforme iOS d'Apple, qui a enregistré un million de téléchargements en une semaine malgré un lancement sur invitation uniquement, inspirant une vague de couverture médiatique élogieuse et une avalanche de vidéos fantastiques sur la sécurité Ring, de célébrités (décédées uniquement) pétant gratuitement et de publicités vraiment dérangeantes pour des chaînes de téléachat. À Halloween, l'application avait été téléchargée 4 millions de fois, selon AppFigures, et produisait chaque jour des millions de vidéos de 10 secondes générées par l'IA.

Alors, combien d'argent OpenAI investit-il dans cette avalanche de vidéos stupides ? Plus de 5 milliards de dollars par an, soit environ 15 millions de dollars par jour, selon les estimations de Forbes et les conversations avec des experts. Lorsque Bill Peebles, responsable de Sora chez OpenAI, a déclaré le 30 octobre que « la situation économique est actuellement totalement insoutenable », il avait tout à fait raison.

Ces chiffres méritent quelques explications et s'accompagnent d'une poignée de mises en garde. OpenAI a refusé de communiquer des données d'utilisation spécifiques sur Sora et de commenter les estimations de Forbes. Cela signifie que les calculs de Forbes reposent sur des estimations et plusieurs variables, notamment les prix des GPU, l'efficacité de l'inférence, le nombre d'utilisateurs et le nombre de vidéos publiées chaque jour.


Le rêve de Sora : du court métrage de test à la machine à cash brûlant

Sora, la technologie de génération vidéo par IA dévoilée par OpenAI début 2024, avait dabord suscité ladmiration du grand public. Capable de produire des séquences réalistes à partir dune simple description textuelle, loutil symbolisait la fusion parfaite entre langage et image. Mais derrière les démonstrations spectaculaires  une promenade de chien dans la neige, une scène de rue new-yorkaise au coucher du soleil  se cachait un gouffre financier abyssal.

Daprès Forbes, OpenAI aurait investi des ressources colossales dans la génération de vidéos internes et de démonstrations destinées aux médias, aux investisseurs et aux créateurs. Des vidéos parfois jugées silly par les propres ingénieurs de lentreprise  autrement dit, frivoles, absurdes ou inutiles  mais nécessaires pour maintenir la hype. Le coût dexploitation quotidien atteindrait les 15 millions de dollars, essentiellement en puissance de calcul GPU et en coûts dinférence massifs.

Il faut dire que Sora 2 et ChatGPT consomment tellement d'énergie qu'OpenAI vient de conclure un autre contrat de 10 gigawatts, une quantité d'énergie colossale qui correspond à la consommation d'électricité d'une grande ville


Comment arrive-t-on au coût global ?

Même si OpenAI n'a pas communiqué de chiffres, Forbes estime qu'il est toutefois possible d'avoir une idée du coût global. Les modèles vidéo (comme Sora 2) sont beaucoup plus chers que leurs équivalents textuels (comme GPT-5) car les données qu'ils ingèrent et restituent sont plus complexes. Pour les utilisateurs qui tentent d'accéder directement aux modèles OpenAI en masse (via son API, ou interface de programmation d'application), GPT-5 coûte environ 10 dollars pour quelque 750 000 mots.

Sora 2 est plus complexe, car il doit traiter des données en quatre dimensions (trois dimensions spatiales plus le temps) et s'assurer que les actions ont un sens sur plusieurs dizaines d'images par seconde. La génération d'une vidéo de 10 secondes, durée standard d'un clip Sora qui coûte un crédit de « génération vidéo », coûte environ 1,3 dollar à OpenAI, selon l'analyste Deepak Mathivanan de Cantor Fitzgerald. AJ Kourabi, de SemiAnalysis, a déclaré que ce chiffre « semblait raisonnable », mais qu'il dépendait également de la fréquence d'utilisation des différents modèles Sora (certains étant plus complexes que d'autres).

L'analyse de Mathivanan part du principe que chaque génération de vidéo nécessite environ 40 minutes de temps GPU total, soit 8 à 10 minutes sur quatre GPU fonctionnant simultanément, et que la location d'un GPU coûte un peu moins de 2 dollars de l'heure. En supposant qu'OpenAI n'intègre pas encore de marge bénéficiaire dans le prix de son API, cette estimation se vérifie : la société facture actuellement 1 dollar pour une vidéo de 10 secondes générée par Sora 2 (et 3 dollars pour le modèle plus avancé Sora 2 Pro).

Se pose ensuite la question du nombre de vidéos créées par les utilisateurs sur Sora

Ce nombre fluctue énormément, et nous ne savons pas encore dans quelle mesure les utilisateurs continueront à revenir pour en créer davantage, ni quand OpenAI cessera d'offrir un accès gratuit à la génération de vidéos par IA. Mais Forbes explique son raisonnement : prenons les 4,5 millions d'utilisateurs estimés de l'application Sora et supposons, selon Kourabi, que 25 % d'entre eux publient en moyenne 10 vidéos par jour. Cela représente 11,3 millions de vidéos par jour. Multipliez ce chiffre par 1,3 dollar par vidéo, ce qui signifie près de 15 millions de dollars par jour, soit 5,4 milliards de dollars par an. Ce chiffre ne tient pas compte des vidéos que Sora supprime avant leur publication parce qu'elles sont jugées illicites ou contraires à la loi, ni des brouillons qui utilisent les crédits Sora mais ne sont jamais publiés.

Permettre à n'importe qui de générer gratuitement des vidéos Sora est une décision audacieuse, mais qui n'est pas rare dans le monde de la technologie. OpenAI mise sur une perte de parts de marché et de visibilité, dans l'espoir que suffisamment de personnes utilisent Sora pour que les coûts baissent et que, une fois qu'OpenAI commencera à facturer ce service, les revenus augmentent.

Des vidéos qui font le buzz, mais pas de revenus

Les vidéos générées par Sora font le tour des réseaux sociaux, et chaque clip viral génère des millions de vues sur X, TikTok ou YouTube. Mais ces vidéos ne rapportent rien  ou presque  à OpenAI. Contrairement à ChatGPT Plus, Sora nest pas encore commercialisé. Il ne sert ni à la production professionnelle, ni à la publicité, ni à la création de contenu rentable. Cest un pur démonstrateur, un outil dimage de marque.

En dautres termes, OpenAI dépense des millions chaque jour pour nourrir un rêve visuel sans monétisation directe. Pire : plusieurs observateurs internes affirment que certaines vidéos utilisées en interne ou diffusées aux médias nont même pas de finalité de recherche, mais servent à alimenter la communication dentreprise.

OpenAI se lance à la conquête vorace de parts de marché

« C'est une stratégie classique sur Internet que de ne pas se concentrer autant sur les coûts initiaux que sur la constitution d'une audience et la création d'un engagement, car nous avons vu à maintes reprises que ces entreprises peuvent trouver des moyens de monétiser cet engagement », explique Lloyd Walmsley, analyste chez Mizuho qui couvre Meta et Google. Walmsley et Mathivanan soulignent que le nombre de minutes GPU nécessaires pour générer une seconde de vidéo diminuera de manière exponentielle au fil du temps. Mathivanan estime que l'inférence pour les modèles vidéo pourrait devenir cinq fois moins chère d'ici l'année prochaine et trois fois moins chère qu'en 2027.

Pour l'instant, il s'agit d'une conquête de parts de marché vorace qui prépare vraisemblablement le produit à une monétisation agressive à l'avenir. Bien que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, ait déclaré qu'un modèle publicitaire ne pourrait pas couvrir les coûts de calcul de Sora pour le moment, une combinaison de publicité et d'utilisateurs expérimentés (cinéastes ou créateurs de publicités télévisées ?) prêts à payer le prix fort pour le produit pourrait peut-être y...
123 commentaires
Ryu2000
Le 12/11/2025 à 10:00
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Face à des utilisateurs intensifs dépassant les limites quotidiennes (100 générations pour les abonnés Pro, 30 pour les autres), OpenAI veut désormais leur permettre « dobtenir autant dutilisation quils sont prêts à payer ». Concrètement, il est possible dacheter un pack de dix générations vidéo supplémentaires pour 4 dollars. Ces crédits, dont lutilisation varie selon la longueur et la résolution de la vidéo, seront valables 12 mois. Bill Peebles invite les utilisateurs à « profiter des limites dutilisation folles » actuelles car elles diminueront « pour accompagner la croissance ».
Les utilisateurs gratuits seront de plus en plus limité.
Là on leur fait tester gratuitement pour qu'ils y prennent goût, c'est ce qu'en marketing ils doivent appeler "la stratégie du dealer de crack", la première fois on t'offres une dose gratuite, les prochaines seront payantes.

OpenAI dépensent des milliards pour qu'un maximum de gens prennent l'habitude de l'utiliser.
Il y a moyen de prendre l'habitude d'utiliser un chatbox du type Gemini, Claude, Copilot, Grok.
Si il y avait le choix entre payer un abonnement ou arrêter de l'utiliser, je paie un abonnement.

C'est un outil qui peut corriger les fautes de Français !
Parfois il faut rédiger un e-mail professionnel, c'est cool d'avoir de l'aide. Si ça se trouve la lectrice va dire "On dirait que lexpéditeur maîtrise les règles de la grammaire" (alors que ce n'est absolument pas le cas).
En parallèle quand celui qui est vraiment bon en Français va écrire un e-mail, le destinataire va se dire "Il a clairement utiliser un chatbot pour rédiger cet e-mail".

Bref, le modèle économique de OpenAI va évoluer, de plus en plus d'utilisateurs vont payer pour continuer d'utiliser leurs services.
RenarddeFeu
Le 12/11/2025 à 11:25
Au-delà de la prouesse technique, l'intérêt et la viabilité commerciales des vidéos générées par IA me semblent limités.

Autant les assistants IA visent une large cible, autant tout ce qui a trait avec l'audiovisuel s'adresse à un public déjà restreint. Contrairement à la modélisation 3D, les vidéos IA n'ont pas beaucoup d'autres débouchés qu'Hollywood et cie.

Le porno généré par IA a peut-être de l'avenir. Mais là encore, il va être difficile de convertir les utilisateurs gratuits en abonnés. Et il n'est pas dit que ça soit plus rentable que les productions classiques.
Ryu2000
Le 12/11/2025 à 11:44
Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
Au-delà de la prouesse technique, l'intérêt et la viabilité commerciales des vidéos générées par IA me semblent limités.
Il est possible que des gens qui utilisent des outils IA pour générer des vidéos gagnent de l'argent grâce à ça.
Par exemple si ils connaissent un gros succès sur TikTok.

Et sinon il y a des gens qui doivent se marrer à faire générer des vidéos. Ils peuvent payer pour faire des vidéos drôles.

Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
Mais là encore, il va être difficile de convertir les utilisateurs gratuits en abonnés.
Il y a plein de gens qui s'abonnent à des comptes OnlyFan.
Ça prouve que des gens sont prêts à payer, quand des alternatives gratuites existent.

Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
Et il n'est pas dit que ça soit plus rentable que les productions classiques.
Si ça existe, ça doit plus être un délire personnel.
Par exemple demander une scène "lesbian DP" en utilisant 3 femmes qu'on a croisé dans le monde réel. (parfois dans une entreprise il y a une jeune qui fait de l'alternance)
