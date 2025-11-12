Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Face à des utilisateurs intensifs dépassant les limites quotidiennes (100 générations pour les abonnés Pro, 30 pour les autres), OpenAI veut désormais leur permettre « dobtenir autant dutilisation quils sont prêts à payer ». Concrètement, il est possible dacheter un pack de dix générations vidéo supplémentaires pour 4 dollars. Ces crédits, dont lutilisation varie selon la longueur et la résolution de la vidéo, seront valables 12 mois. Bill Peebles invite les utilisateurs à « profiter des limites dutilisation folles » actuelles car elles diminueront « pour accompagner la croissance ».

Les utilisateurs gratuits seront de plus en plus limité.Là on leur fait tester gratuitement pour qu'ils y prennent goût, c'est ce qu'en marketing ils doivent appeler "la stratégie du dealer de crack", la première fois on t'offres une dose gratuite, les prochaines seront payantes.OpenAI dépensent des milliards pour qu'un maximum de gens prennent l'habitude de l'utiliser.Il y a moyen de prendre l'habitude d'utiliser un chatbox du type Gemini, Claude, Copilot, Grok.Si il y avait le choix entre payer un abonnement ou arrêter de l'utiliser, je paie un abonnement.C'est un outil qui peut corriger les fautes de Français !Parfois il faut rédiger un e-mail professionnel, c'est cool d'avoir de l'aide. Si ça se trouve la lectrice va dire "On dirait que lexpéditeur maîtrise les règles de la grammaire" (alors que ce n'est absolument pas le cas).En parallèle quand celui qui est vraiment bon en Français va écrire un e-mail, le destinataire va se dire "Il a clairement utiliser un chatbot pour rédiger cet e-mail".====Bref, le modèle économique de OpenAI va évoluer, de plus en plus d'utilisateurs vont payer pour continuer d'utiliser leurs services.