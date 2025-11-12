1X Technologies a fièrement annoncé le lancement en précommande de NEO, le premier robot humanoïde grand public au monde conçu pour transformer la vie à la maison. L'entreprise affirme que NEO automatise les tâches quotidiennes et offre une assistance personnalisée afin que les propriétaires puissent consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment. Il serait doté de fonctions intuitives et conviviales et d'une plateforme matérielle révolutionnaire.
« Neo est un compagnon humanoïde conçu pour transformer votre vie à la maison », selon Dar Sleeper, vice-président des produits et de la conception chez 1X Technologies. La startup de Palo Alto a déclaré que NEO peut plier le linge, ranger les étagères et apprendre de nouvelles tâches grâce à l'IA.
La race humanoïde semblait prête à faire son entrée dans les salons, jusqu'à ce que les téléspectateurs découvrent ce que le robot domestique à 20 000 dollars de 1X est réellement capable de faire. Après que Joanna Stern, du Wall Street Journal, a révélé que la démonstration du robot était télécommandée par des humains, l'enthousiasme s'est rapidement transformé en doute. Les dirigeants de 1X ont été fortement critiqués à cause de la supercherie.
Le PDG du fabricant de robots Figure AI les a attaqués en déclarant : « je ne savais pas qu'il était possible de renoncer complètement à l'autonomie, de mettre en scène de fausses vidéos avec des opérateurs humains et d'appeler cela une vision d'entreprise ». NEO donne un avant-goût de l'IA domestique à grande échelle, mais les critiques affirment qu'il s'agit d'un autre exemple de battage médiatique et d'un prototype présenté comme un produit fini.
Les androïdes autonomes : l'illusion d'un progrès technologique
Les débuts de NEO ont également inspiré une vague instantanée de mèmes. Beaucoup ont plaisanté sur le rôle domestique de l'androïde qui prend une tournure embarrassante, avec plusieurs publications virales représentant des versions « télécommandées » de NEO au lit avec les conjoints des utilisateurs, montrant l'absurdité de payer 20 000 dollars pour laisser un parfait inconnu derrière un casque de réalité virtuelle se promener dans votre maison.
Lorsque Joanna Stern a assisté à une démo en personne, elle a demandé à NEO d'effectuer les mêmes tâches que celles dans la vidéo promotionnelle de 1x, avec des résultats parfois hilarants. Il lui a fallu plus d'une minute pour aller chercher une bouteille d'eau dans un réfrigérateur situé à trois mètres.
NEO a mis plus de cinq minutes pour mettre quelques assiettes dans le lave-vaisselle. La journalise a également remarqué que la version qu'elle a testée nécessitait des pauses fréquentes pour refroidir et se recharger. NEO fait également émerger des craintes en matière de vie privée. Les utilisateurs ont remis en question l'idée d'un robot connecté à un réseau, équipé de caméras et commandé à distance, se déplaçant librement dans des espaces privés.
Selon un critique, le robot NEO est un avertissement que « la bulle de l'IA va éclater ». La croissance de l'industrie de l'IA est aujourd'hui est portée par un réseau circulaire d'accords, où Nvidia investit ou conclut des partenariats, puis ces mêmes partenaires achètent ses puces ou ses services, créant un cycle de financement interne. Ainsi, quelques entreprises financent mutuellement leur croissance dans un cycle qui pourrait se solder par une catastrophe.
Un design et une apparence pensés pour séduire les gens
NEO se démarque de ses rivaux. Il semble différent des autres robots humanoïdes tels que l'Optimus de Tesla ou le Figure One. On dirait qu'une toute nouvelle entreprise a soudainement attiré toute l'attention : tous les YouTubers spécialisés dans la technologie, les commentateurs et les publications Reddit semblent en parler. Pour de nombreux d'entre eux, NEO a l'air beaucoup plus amical que ses concurrents et l'on peut facilement lui faire confiance.
Son petit visage est recouvert de tissu. Des yeux, mais pas de bouche, des boucles doreilles lumineuses enveloppées dans un tissu doux et lavable, beige, gris ou brun foncé. Contrairement à NEO, Optimus serait un cauchemar dystopique avec des articulations métalliques exposées. Figure One est similaire de ce point de vue. Il est élégant, mais avec des articulations mécaniques, professionnel dans un style qui crie « entrepôt » et non « maison ».
Selon l'auteur de la chaîne YouTube Moon, le design de NEO n'est pas le fruit du hasard. Des recherches menées à Stanford et au MIT révèlent que les gens font davantage confiance aux robots lorsqu'ils présentent des caractéristiques humaines subtiles, mais sans être trop humains au point de tomber dans le « vallon dérangeant ». Selon le critique, NEO trouve le juste milieu. NEO est conçu pour vous faire oublier qu'il y a une machine dans la pièce.
Capacité technique de NEO et manipulation psychologique
Sur le plan technique, « le robot marche, manipule des objets et navigue dans des espaces ». Il est propulsé par des actionneurs tendineux qui imitent les muscles biologiques. Il fonctionne à 22 décibels, plus silencieux quun réfrigérateur, assez discret pour que vous l'oubliiez. Et cest exactement ce dont ils ont besoin : que vous loubliiez. Mais son véritable objectif pourrait être d'ordre psychologique : vous mettre à l'aise, vous inciter à lui faire confiance.
Tout dans son comportement dit : « je suis à ma place. Vous pouvez me faire confiance. Je suis sûr. Parce que ce qui vient ensuite ne fonctionne que si vous êtes déjà à laise et confiant avec votre robot compagnon, même si, au fond, vous savez que quelque chose détrange se passe », selon l'auteur de Moon.
NEO peut effectuer des tâches autonomes simples, mais les tâches complexes nécessitent le « mode expert ». Grâce à l'application, vous programmez une tâche et un « expert humain », équipé d'un casque de réalité virtuelle, contrôle le robot à distance. Le PDG qualifie cela de « contrat social » et déclare : « si nous ne disposons pas de vos données, nous ne pouvons pas améliorer le produit ». C'est une déclaration honnête, mais qui fait froid dans le dos.
Exploitation humaine et problèmes éthiques liés à NEO
Le modèle de NEO repose sur une main-duvre invisible à distance. Les détracteurs plaisantent en disant que cela revient à payer quelqu'un dans un autre pays pour contrôler un robot lent et coûteux afin qu'il effectue des tâches ménagères. Cependant, cela soulève également une question plus profonde : la création d'une classe sociale défavorisée mondiale composée de travailleurs physiques à distance, contrôlant des robots dans les foyers de riches.
Il s'agit d'une version moderne du travail invisible, la même main-d'uvre qui forme déjà les systèmes d'IA en étiquetant les données. (Ces travailleurs sont parfois payés à moins de 2 dollars par heure.) Seulement, il s'agit désormais d'un travail physique effectué à distance. Cela pourrait créer une société à deux vitesses : les personnes aisées externalisant leurs tâches ménagères à des opérateurs à travers le monde grâce à des robots de téléprésence.
Les problèmes de sécurité et de protection des données
« Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes exagérées et que les gens ne s'en rendent pas compte », a déclaré Ken Goldberg, professeur d'ingénierie industrielle à l'université de Berkeley à propos de NEO. « Il y a beaucoup d'exubérance irrationnelle, pour le dire gentiment, autour de certaines de ces choses. C'est frustrant pour nous qui travaillons dans le domaine de la recherche, car nous pensons qu'il est prématuré de lancer un produit comme celui-ci ».
À un niveau plus profond, NEO pourrait marquer une nouvelle phase dans l'histoire de l'IA. Pendant des décennies, les robots dans la fiction se divisaient en deux camps : les aides utopiques ou les destructeurs apocalyptiques. Mais NEO et ses pairs n'entrent dans aucune de ces deux catégories. Ils sont maladroits, lents et d'apparence inoffensive. C'est précisément ce qui les rend plus acceptables. Ils peuvent alors récolter d'énormes quantités de données.
Bien qu'ils semblent simples, chaque moment télécommandé génère d'énormes quantités de données réelles, entraînant l'IA à agir de manière autonome dans des environnements humains. « Les préoccupations en matière de confidentialité seront énormes », a déclaré Gary Marcus, chercheur en IA et auteur.
« Et le gain de productivité réel sera probablement négligeable », ajoute l'expert. Gary Marcus a qualifié ce schéma de familier. Les entreprises d'IA promettent depuis longtemps des avancées révolutionnaires telles que l'intelligence artificielle générale, mais elles trouvent plutôt des moyens de monétiser les données des utilisateurs, souvent en utilisant leurs informations sensibles pour mieux cibler les centres d'intérêt et diffuser des publicités ciblées.
« Les données enregistrées par les robots à domicile pourraient bien être la prochaine étape dans l'évolution du capitalisme de surveillance. Une autre façon de collecter des données intimes en s'appuyant sur des promesses exagérées quant à ce qui peut réellement être fourni », a déclaré Gary Marcus.
Il existe une pléthore de problèmes de sécurité potentiels
NEO est un robot humanoïde. Il sera disponible l'année prochaine. Et une fois qu'il sera opérationnel dans les foyers, il sera en mesure d'effectuer des tâches simples. Les tâches plus complexes nécessitent le...
