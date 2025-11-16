Lentreprise annonce pendant ce temps larrivée imminente dune nouvelle version du gadget IA
Le rabbit r1, lancé en grande pompe au CES en 2024, matérialisait la promesse dun appareil animé par l'IA et à emporter partout pour aider à accomplir diverses tâches, qu'il s'agisse d'obtenir des réponses à vos questions, d'identifier des objets, d'effectuer des traductions instantanées, daider à faire des achats ou à réserver des voyages. Cependant, la vague de critiques négatives a apparemment laissé l'entreprise dans une situation financière telle qu'elle n'a pas été en mesure de payer ses employés et ses sous-traitants pendant des mois. De récents retours font état de ce que lentreprise na pas effectué de paiements de salaires depuis la fin de l'été.
De façon sommaire :
- Rabbit Inc. a pris du retard dans le paiement de ses sous-traitants et de ses employés depuis le début de l'année. Depuis janvier 2025, les salaires ont été versés avec au moins huit jours de retard chaque mois. Dans un cas, le paiement a été effectué avec 37 jours de retard.
- Les paiements ont effectivement cessé en juillet. Au cours des trois derniers mois, plusieurs employés et sous-traitants n'ont pas été payés du tout. Des discussions étaient en cours, mais toute menace des employés de saisir la presse à ce sujet était accueillie par des supplications pressantes de ne pas le faire, et les demandes de paiement étaient répondues par la condition d'un investissement supplémentaire dans l'entreprise « à la fin du mois d'octobre ».
- Trois employés sont en grève depuis début octobre. En réponse au non-paiement de leurs salaires depuis juillet 2025, une grève est actuellement en cours et se poursuit encore aujourd'hui, car ces employés n'ont toujours pas été payés.
Ces accusations ont été corroborées par plusieurs employés actuels et anciens de Rabbit qui souhaitent rester anonymes.
Lentreprise annonce larrivée dune nouvelle version du gadget suite à des rapports selon lesquels il sagit dune arnaque montée autour de lexpression intelligence artificielle.
Le rabbit r1 a été présenté pour la première fois avec pour objectif déliminer le besoin de naviguer sur son smartphone lorsque lutilisateur veut faire une tâche simple (par exemple pour commander un Lyft), voire relativement complexe (par exemple un voyage et des réservations en fonction de dates et dun budget). Le rabbit r1 propose plutôt de reproduire les interactions humaines avec les applications en les apprenant (les interactions) puis en supprimant les frictions liées à l'utilisation de son téléphone (prendre son téléphone, le déverrouiller, naviguer pour rechercher son application, l'ouvrir, effectuer la tâche - commander un véhicule, rechercher des informations, etc.). Tout cela sans avoir besoin d'appairer son téléphone.
Toutefois, la connectivité cellulaire fait partie de l'ensemble, tout comme le Wi-Fi, pour exécuter des tâches basées sur l'IA dans les applications sans avoir à ouvrir ces dernières sur votre téléphone : le deuxième appareil (rabbit r1), utilisé pour moins manipuler le premier appareil (téléphone), a besoin de se connecter à internet via le Wi-Fi ou la 4G. De plus, la présence dun écran, nécessaire pour confirmer certaines commandes, prouve que tout nest pas résolu dans lélimination de certaines étapes.
Grosso modo, l'utilité réelle du dispositif portable rabbit r1 a suscité de nombreuses questions après sa présentation et beaucoup se sont demandé pourquoi il n'a pas été lancé en tant qu'application mobile. Il sest au final avéré que le rabbit r1 n'est qu'une simple application Android. Une personne anonyme a réussi à télécharger l'APK du lanceur de rabbit r1 sur un Google Pixel 6a. Avec un peu de peaufinage, il a réussi à faire fonctionner l'application comme si elle était sur le propre appareil de rabbit. En utilisant la touche volume haut à la place de l'unique bouton matériel du r1, il a pu créer un compte et commencer à lui poser des questions, comme s'il utilisait le rabbit r1 à 199 $.
Un pionnier de lapprentissage automatique indique que cette situation est la résultante dune embrouille sur la signification de lintelligence artificielle
« Les gens s'embrouillent sur la signification de l'IA dans les discussions sur les tendances technologiques, à savoir qu'il y a une sorte de pensée intelligente dans les ordinateurs qui est responsable du progrès et qui est en concurrence avec les humains. Nous n'avons pas cela, mais les gens parlent comme si c'était le cas », dit Michael I. Jordan, un chercheur de premier plan dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique. Il note que l'imitation de la pensée humaine n'est pas le seul objectif de l'apprentissage automatique ni même le meilleur objectif. Au contraire, l'apprentissage automatique peut servir à accroître l'intelligence humaine, par l'analyse minutieuse de grands ensembles de données, de la même manière qu'un moteur de recherche accroît les connaissances humaines en organisant le Web. Les systèmes d'intelligence artificielle sont loin d'être assez avancés pour remplacer les humains dans de nombreuses tâches impliquant le raisonnement, la connaissance du monde réel et l'interaction sociale. Ils font preuve d'une compétence de niveau humain en matière de reconnaissance des formes de bas niveau, mais au niveau cognitif, ils se contentent d'imiter l'intelligence humaine, sans s'engager de manière profonde et créative, explique un expert.
Et vous ?
Quels sont les autres dispositifs autour de vous que vous considérez comme des arnaques montées autour de lexpression « intelligence artificielle » ?
Voir aussi :
Le nouveau dispositif portable Humane AI Pin ne résout aucun problème et ne remplacera pas votre téléphone de sitôt, selon les testeurs qui rapportent que l'outil n'est pas la révolution promise
Le gadget portable Humane AI Pin serait non seulement coûteux et inutile, mais aussi le rebondissement à 230 millions de dollars d'une vieille arnaque, d'après l'expert Karl Guttag
CES 2024 : le rabbit r1 est un gadget alimenté par l'IA qui peut utiliser les applications sur votre smartphone à votre place, mais qui a besoin d'avoir sa propre carte SIM ou du Wifi pour fonctionner
Vous avez lu gratuitement 707 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.