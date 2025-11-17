Peter Thiel se débarrasse de toutes ses actions NVIDIA après avoir précédemment mis en garde contre le cycle de hype de l'IA, ravivant les craintes de bulle spéculative de l'IA

Le rapport 13F est un formulaire trimestriel que les gestionnaires d'investissement institutionnels aux États-Unis doivent déposer auprès de la SEC lorsqu'ils gèrent plus de 100 millions de dollars en actifs. Ce document répertorie leurs positions longues sur des titres cotés en bourse, offrant ainsi un aperçu public de leurs avoirs et stratégies. Il est important car il permet de suivre les mouvements des grands fonds, d'identifier les tendances du marché et d'aider les investisseurs à prendre des décisions
Le dernier rapport 13F du milliardaire Peter Thiel ne fait pas état d'une simple réduction, mais d'une sortie totale du leader de l'IA Nvidia (NVDA). Cette décision intervient à un moment surprenant, alors que Wall Street s'est empressé de déclarer le fabricant de puces pratiquement intouchable.
Bien que Nvidia ait récemment dépassé les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Thiel s'est complètement retiré, réduisant le portefeuille actions de son fonds d'environ deux tiers tout en le construisant autour de trois mégacapitalisations.
Il s'agit là loin d'un simple rééquilibrage, mais plutôt d'une déclaration emphatique. Thiel avait précédemment mis en garde contre le cycle de hype de l'IA, qui devance largement sa réalité économique, et la réorganisation de son portefeuille au troisième trimestre va dans le sens de cette opinion.
Le fonds n'a pas seulement réduit sa position dans Nvidia, il l'a éliminée
Plus de 537 000 actions, représentant près de 40 % de l'ensemble du portefeuille, ont tout simplement disparu du formulaire 13F. Vistra Energy, qui représentait 19 % du portefeuille, a également été éliminée.
Ce qui surprend encore plus, c'est ce que Nvidia a réalisé avec des ventes trimestrielles passant de 39,3 milliards de dollars à 46,7 milliards de dollars, grâce à une augmentation de 56 % des revenus des centres de données, les analystes prévoyant un chiffre d'affaires annuel de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030.
Au total, le portefeuille d'actions déclaré par Thiel est passé de près de 212 millions de dollars au deuxième trimestre à seulement 74,4 millions de dollars au troisième trimestre, soit une réduction de près des deux tiers.
De plus, le taux de rotation du fonds a dépassé les 80 %, ne laissant que trois participations : Tesla, Microsoft et Apple.
Tesla a été ramené à seulement 65 000 actions, représentant près de 39 % du portefeuille. Parallèlement, le fonds de Thiel a investi dans Microsoft et Apple, qui représentent respectivement 34 % et 27 % du portefeuille.
Peter Thiel tourne la page Nvidia : un signal qui secoue lindustrie
Les données brutes du 13F du troisième trimestre racontent une histoire bien plus tranchée que le simple « Thiel a vendu ses actions Nvidia ». Elles montrent un investisseur qui ne se contente pas dajuster sa voilure, mais qui exécute une véritable opération de réduction du risque, méthodique et assumée. Dabord, la disparition totale de Nvidia du document. La ligne a été effacée comme si elle navait jamais existé, alors quelle représentait auparavant plus dun demi-million dactions. À partir des cours moyens du trimestre, cela représente près de cent millions de dollars de liquidité récupérée, un mouvement impossible à interpréter comme une simple rotation technique. En trois mois, Thiel a réduit son exposition totale aux actions américaines de deux tiers, faisant passer son portefeuille déclaré de plus de deux cents millions de dollars à un peu plus de soixante-dix millions.
Tesla, autre symbole spéculatif des mégatendances technologiques, a subi le même régime. La ligne reste présente dans le 13F, mais elle na plus rien du pilier dautrefois. Plus des trois quarts de la position précédente ont été liquidés, ne laissant quun bloc denviron soixante-cinq mille actions. Là encore, difficile de ne pas y voir une lecture extrêmement prudente de la dynamique IA-autonomie qui soutient laction Musk depuis deux ans. La réduction est trop brutale pour être un simple ajustement : cest une conviction.
Le mouvement inverse est tout aussi instructif. Au moment où il ferme la porte au titre le plus étroitement associé à la bulle IA, Thiel ouvre une nouvelle ligne sur Microsoft et renforce son exposition à Apple. Ce nest pas un reniement de lIA, mais un changement de stratégie : rester exposé à la tendance, tout en se réfugiant derrière les bilans les plus solides de la tech américaine. Microsoft, avec Azure et OpenAI, incarne une sobriété capitalistique relative, là où Nvidia et Tesla imposent des narratifs de croissance perpétuelle. En clair, Thiel parie toujours sur lintelligence artificielle, mais il refuse désormais de la financer via les titres qui ont le plus bénéficié de leuphorie.
La comparaison avec dautres géants de la finance rend son geste encore plus lisible
Berkshire Hathaway de Warren Buffett a lui aussi allégé ses positions les plus chères, notamment Apple, tout en entrant sur Alphabet, signe quil considère le cur logiciel de lIA plus attractif que son extrémité spéculative. Bridgewater de Ray Dalio a entamé une désescalade similaire, réduisant son exposition aux « Magnificent Seven » au nom de la concentration excessive du marché. Même Coatue de Philippe Laffont, pourtant habitué aux paris agressifs, a vendu plus dun million et demi dactions Nvidia au troisième trimestre. Tous semblent orchestrer une forme de retour au centre de gravité, Thiel étant simplement celui qui a choisi la version la plus radicale de ce mouvement.
Tout cela prend une dimension encore plus forte lorsquon le met en regard de lévolution vertigineuse des valorisations IA. Le graphique retraçant lascension de Nvidia, passée en moins de trois ans dun demi-trillion à plus de quatre trillions de dollars, agit comme un électrocardiogramme dune économie survoltée. La courbe cesse dêtre ascendante : elle devient verticale. Cest précisément au moment où cette verticalité devient la norme, où les capitalisations se détachent des fondamentaux et flirtent avec labstraction, que Thiel ferme la porte. Non pas parce quil croit que lIA va seffondrer, mais parce quil estime, en investisseur aguerri, que personne ne peut grimper indéfiniment au-dessus du vide.
Pourquoi ce mouvement inquiète ?
Limportance ne réside pas uniquement dans le montant liquidé, mais dans la symbolique. Nvidia est devenue lincarnation matérielle de la révolution IA : ses GPU alimentent tous les grands modèles, des datacenters hyperscale aux laboratoires de recherche avancée. Sen retirer entièrement au moment où lentreprise est au sommet constitue un choix volontaire, presque provocateur.
Les observateurs y voient trois implications fortes.
Dabord, Thiel juge probablement la valorisation excessive, ce que beaucoup danalystes murmurent sans laffirmer publiquement. Ensuite, il semble considérer quune rotation stratégique simpose : largent facile de la vague IA pourrait avoir atteint ses limites. Enfin, il envoie le message que la « grande histoire de lIA » nempêche pas un cycle de correction classique.
Lombre dune bulle IA
La mécanique est connue dans la Silicon Valley : hype, afflux massif de capitaux, promesses exponentielles, valorisations astronomiques, puis parfois...
