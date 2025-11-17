IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Peter Thiel se débarrasse de toutes ses actions NVIDIA après avoir précédemment mis en garde contre le cycle de hype de l'IA, ravivant les craintes de bulle spéculative de l'IA

Le , par Stéphane le calme
188 commentaires

0PARTAGES

4  0 
Peter Thiel, lune des voix les plus influentes de la Silicon Valley, a liquidé lintégralité de sa position dans Nvidia, la star absolue de la vague IA. À peine révélée, cette décision a immédiatement ravivé les soupçons dune bulle spéculative en formation autour de lintelligence artificielle. Quand un investisseur connu pour anticiper les grands cycles technologiques se retire au moment où le marché atteint des sommets, lécosystème entier retient son souffle. Est-ce un simple arbitrage tactique ou le premier signe tangible dun retournement historique ?

Le rapport 13F est un formulaire trimestriel que les gestionnaires d'investissement institutionnels aux États-Unis doivent déposer auprès de la SEC lorsqu'ils gèrent plus de 100 millions de dollars en actifs. Ce document répertorie leurs positions longues sur des titres cotés en bourse, offrant ainsi un aperçu public de leurs avoirs et stratégies. Il est important car il permet de suivre les mouvements des grands fonds, d'identifier les tendances du marché et d'aider les investisseurs à prendre des décisions

Le dernier rapport 13F du milliardaire Peter Thiel ne fait pas état d'une simple réduction, mais d'une sortie totale du leader de l'IA Nvidia (NVDA). Cette décision intervient à un moment surprenant, alors que Wall Street s'est empressé de déclarer le fabricant de puces pratiquement intouchable.

Bien que Nvidia ait récemment dépassé les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Thiel s'est complètement retiré, réduisant le portefeuille actions de son fonds d'environ deux tiers tout en le construisant autour de trois mégacapitalisations.

Il s'agit là loin d'un simple rééquilibrage, mais plutôt d'une déclaration emphatique. Thiel avait précédemment mis en garde contre le cycle de hype de l'IA, qui devance largement sa réalité économique, et la réorganisation de son portefeuille au troisième trimestre va dans le sens de cette opinion.

Le fonds n'a pas seulement réduit sa position dans Nvidia, il l'a éliminée

Plus de 537 000 actions, représentant près de 40 % de l'ensemble du portefeuille, ont tout simplement disparu du formulaire 13F. Vistra Energy, qui représentait 19 % du portefeuille, a également été éliminée.

Ce qui surprend encore plus, c'est ce que Nvidia a réalisé avec des ventes trimestrielles passant de 39,3 milliards de dollars à 46,7 milliards de dollars, grâce à une augmentation de 56 % des revenus des centres de données, les analystes prévoyant un chiffre d'affaires annuel de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030.

Au total, le portefeuille d'actions déclaré par Thiel est passé de près de 212 millions de dollars au deuxième trimestre à seulement 74,4 millions de dollars au troisième trimestre, soit une réduction de près des deux tiers.

De plus, le taux de rotation du fonds a dépassé les 80 %, ne laissant que trois participations : Tesla, Microsoft et Apple.

Tesla a été ramené à seulement 65 000 actions, représentant près de 39 % du portefeuille. Parallèlement, le fonds de Thiel a investi dans Microsoft et Apple, qui représentent respectivement 34 % et 27 % du portefeuille.

Peter Thiel tourne la page Nvidia : un signal qui secoue lindustrie

Les données brutes du 13F du troisième trimestre racontent une histoire bien plus tranchée que le simple « Thiel a vendu ses actions Nvidia ». Elles montrent un investisseur qui ne se contente pas dajuster sa voilure, mais qui exécute une véritable opération de réduction du risque, méthodique et assumée. Dabord, la disparition totale de Nvidia du document. La ligne a été effacée comme si elle navait jamais existé, alors quelle représentait auparavant plus dun demi-million dactions. À partir des cours moyens du trimestre, cela représente près de cent millions de dollars de liquidité récupérée, un mouvement impossible à interpréter comme une simple rotation technique. En trois mois, Thiel a réduit son exposition totale aux actions américaines de deux tiers, faisant passer son portefeuille déclaré de plus de deux cents millions de dollars à un peu plus de soixante-dix millions.

Tesla, autre symbole spéculatif des mégatendances technologiques, a subi le même régime. La ligne reste présente dans le 13F, mais elle na plus rien du pilier dautrefois. Plus des trois quarts de la position précédente ont été liquidés, ne laissant quun bloc denviron soixante-cinq mille actions. Là encore, difficile de ne pas y voir une lecture extrêmement prudente de la dynamique IA-autonomie qui soutient laction Musk depuis deux ans. La réduction est trop brutale pour être un simple ajustement : cest une conviction.

Le mouvement inverse est tout aussi instructif. Au moment où il ferme la porte au titre le plus étroitement associé à la bulle IA, Thiel ouvre une nouvelle ligne sur Microsoft et renforce son exposition à Apple. Ce nest pas un reniement de lIA, mais un changement de stratégie : rester exposé à la tendance, tout en se réfugiant derrière les bilans les plus solides de la tech américaine. Microsoft, avec Azure et OpenAI, incarne une sobriété capitalistique relative, là où Nvidia et Tesla imposent des narratifs de croissance perpétuelle. En clair, Thiel parie toujours sur lintelligence artificielle, mais il refuse désormais de la financer via les titres qui ont le plus bénéficié de leuphorie.

La comparaison avec dautres géants de la finance rend son geste encore plus lisible

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a lui aussi allégé ses positions les plus chères, notamment Apple, tout en entrant sur Alphabet, signe quil considère le cur logiciel de lIA plus attractif que son extrémité spéculative. Bridgewater de Ray Dalio a entamé une désescalade similaire, réduisant son exposition aux « Magnificent Seven » au nom de la concentration excessive du marché. Même Coatue de Philippe Laffont, pourtant habitué aux paris agressifs, a vendu plus dun million et demi dactions Nvidia au troisième trimestre. Tous semblent orchestrer une forme de retour au centre de gravité, Thiel étant simplement celui qui a choisi la version la plus radicale de ce mouvement.

Tout cela prend une dimension encore plus forte lorsquon le met en regard de lévolution vertigineuse des valorisations IA. Le graphique retraçant lascension de Nvidia, passée en moins de trois ans dun demi-trillion à plus de quatre trillions de dollars, agit comme un électrocardiogramme dune économie survoltée. La courbe cesse dêtre ascendante : elle devient verticale. Cest précisément au moment où cette verticalité devient la norme, où les capitalisations se détachent des fondamentaux et flirtent avec labstraction, que Thiel ferme la porte. Non pas parce quil croit que lIA va seffondrer, mais parce quil estime, en investisseur aguerri, que personne ne peut grimper indéfiniment au-dessus du vide.

Pourquoi ce mouvement inquiète ?

Limportance ne réside pas uniquement dans le montant liquidé, mais dans la symbolique. Nvidia est devenue lincarnation matérielle de la révolution IA : ses GPU alimentent tous les grands modèles, des datacenters hyperscale aux laboratoires de recherche avancée. Sen retirer entièrement au moment où lentreprise est au sommet constitue un choix volontaire, presque provocateur.

Les observateurs y voient trois implications fortes.

Dabord, Thiel juge probablement la valorisation excessive, ce que beaucoup danalystes murmurent sans laffirmer publiquement. Ensuite, il semble considérer quune rotation stratégique simpose : largent facile de la vague IA pourrait avoir atteint ses limites. Enfin, il envoie le message que la « grande histoire de lIA » nempêche pas un cycle de correction classique.

Lombre dune bulle IA

La mécanique est connue dans la Silicon Valley : hype, afflux massif de capitaux, promesses exponentielles, valorisations astronomiques, puis  parfois...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

188 commentaires
Commenter Signaler un problème