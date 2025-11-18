Pour empirer la bulle IA, Jeff Bezos lance lui aussi sa nouvelle start-up IA, le « projet Prometheus », dont il serait le PDG, avec un financement de $ 6,2 milliards

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, aurait lancé une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, dont il sera le co-PDG. La nouvelle société d'IA, baptisée « Project Prometheus », démarre avec un financement de 6,2 milliards de dollars, dont une partie provient de Bezos lui-même. C'est la première fois que Bezos occupe un poste opérationnel officiel dans une entreprise depuis qu'il a quitté Amazon il y a quatre ans. Projet Prometheus a déjà embauché près de 100 employés, dont des chercheurs recrutés chez OpenAI, Google DeepMind et Meta.
L'enthousiasme exacerbé autour de l'IA générative montre des similitudes avec la bulle Internet de la fin des années 1990. Et des économistes chevronnés affirment que l'histoire est sur le point de se répéter. À l'instar des entreprises Internet d'il y a 25 ans, les entreprises spécialisées dans l'IA attirent aujourd'hui des investissements massifs basés sur leur potentiel de transformation plutôt que sur leur rentabilité actuelle. Cependant, une partie des infrastructures construites ou en construction pourrait rester sous-utilisée si la demande réelle nest pas au rendez-vous, comme ce fut le cas avec les kilomètres de fibre optique restés inutilisés après lexplosion de la bulle Internet.
Pourtant, récemment, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, aurait lancé une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, dont il sera le co-PDG. Jeff Bezos est un homme d'affaires américain surtout connu comme fondateur, président exécutif et ancien président-directeur général d'Amazon, la plus grande entreprise mondiale de commerce électronique et de cloud computing. Selon Forbes, en mai 2025, la fortune estimée de Bezos dépassait les 220 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la troisième personne la plus riche au monde. Il a été la personne la plus riche de 2017 à 2021, selon Forbes et le Bloomberg Billionaires Index.
La nouvelle société d'IA, baptisée « Project Prometheus », démarre avec un financement de 6,2 milliards de dollars, dont une partie provient de Bezos lui-même. C'est la première fois que Bezos occupe un poste opérationnel officiel dans une entreprise depuis qu'il a quitté Amazon il y a quatre ans. Projet Prometheus a déjà embauché près de 100 employés, dont des chercheurs recrutés chez OpenAI, Google DeepMind et Meta. Mais la société a jusqu'à présent fait profil bas et on ne sait pas exactement quand elle a été créée ni où elle sera basée.
Le projet Prometheus s'inscrit dans une vague d'entreprises qui s'efforcent d'appliquer l'IA à des tâches physiques telles que la robotique ou la conception de médicaments. Cette année a vu le lancement de Periodic Labs, une entreprise fondée par des vétérans de Meta, OpenAI, DeepMind et d'autres acteurs majeurs de l'IA, qui se concentre sur le développement d'une IA capable de stimuler les découvertes dans des domaines tels que la chimie et la physique. Cette entreprise prévoit de construire son propre laboratoire en Californie du Nord, où des robots mèneront des expériences scientifiques à grande échelle. En examinant ces efforts, les systèmes d'IA peuvent, en théorie, apprendre à mener des expériences de manière largement autonome, ajoute le rapport.
Le projet Prometheus se lancera dans des travaux similaires, selon des sources proches des projets de l'entreprise. L'entreprise travaille sur une IA destinée à faciliter l'ingénierie et la fabrication dans des domaines tels que l'informatique, l'automobile et l'aérospatiale, en accord avec l'intérêt de Bezos pour les voyages spatiaux. Vik Bajaj, physicien et chimiste qui a travaillé avec le cofondateur de Google, Sergey Brin, chez Google X, rejoint Bezos en tant que cofondateur/co-PDG.
Il est intéressant de rappeller qu'en octobre, lors d'une conférence, Jeff Bezos a présenté une vision optimiste de l'avenir, prédisant que les progrès de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique marqueraient le début d'un « âge d'or » pour l'humanité. Le fondateur d'Amazon et de Blue Origin a prédit que d'ici 2045, des millions de personnes pourraient vivre et travailler dans l'espace, aidées par des machines qui se chargeraient de la plupart des tâches. Alors que les détracteurs mettent en garde contre les risques liés à l'IA, il affirme que l'innovation favorisera « l'abondance civilisationnelle », enrichira la vie et réduira l'importance du travail. Avait-il le projet Prometheus à l'esprit à ce moment ?
Du point de vue financier, Jeff Bezos possède les moyens pour financer une telle société d'IA. Un exemple, en 2024, Jeff Bezos a apparemment ajouté un autre objet de luxe à sa collection impressionnante : un jet privé Gulfstream G700 dune valeur denviron 80 millions de dollars. Cette dernière acquisition marque le quatrième jet privé ajouté à sa flotte étendue, qui comprend également deux modèles Gulfstream G650 et un Pilatus PC-24. Cependant il a été critiqué pour sa forte émissions de CO2 liées à ses voyages.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
