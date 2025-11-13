Le boom de l'IA confronté à des obstacles financiers : la Bank of America met en garde contre une crise de liquidités pour les géants de la tech, qui ont émis pour 75 milliards $ d'obligations et de prêts

Selon une étude récente de la Bank of America, les grandes entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers des financements externes pour alimenter leurs projets d'infrastructure IA colossaux, ce qui laisse présager une crise de liquidités potentielle. Le rapport souligne une augmentation sans précédent des emprunts, les entreprises technologiques, y compris des géants du secteur tels que Meta Platforms et Oracle, ayant émis collectivement un montant stupéfiant de 75 milliards de dollars en obligations et prêts au cours des seuls mois de septembre et octobre.
Début octobre, un analyste de MacroStrategy Partnership affirme que la bulle de lintelligence artificielle serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère.
Derrière cette provocation, une question essentielle : la révolution de lIA repose-t-elle sur des bases solides, ou sur un mirage financier alimenté par la peur de « rater le train » ? Un nouveau rapport montre que le rythme effréné de la révolution de l'intelligence artificielle (IA) se heurte à un obstacle de taille : le financement. Selon une étude récente de la Bank of America, les grandes entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers des financements externes pour alimenter leurs projets d'infrastructure IA colossaux, ce qui laisse présager une crise de liquidités potentielle.
Le rapport souligne une augmentation sans précédent des emprunts, les entreprises technologiques, y compris des géants du secteur tels que Meta Platforms et Oracle, ayant émis collectivement un montant stupéfiant de 75 milliards de dollars en obligations et prêts au cours des seuls mois de septembre et octobre. Ce chiffre représente plus du double de la moyenne annuelle des emprunts au cours de la dernière décennie, soulignant les besoins croissants en capitaux pour la construction de centres de données IA.
Historiquement, les géants technologiques ont largement autofinancé leurs ambitieuses expansions grâce aux flux de trésorerie solides générés par leurs activités principales, telles que les services cloud et la publicité numérique. Cependant, l'ampleur et la rapidité requises pour développer la prochaine génération de centres de données IA poussent désormais les ressources internes à leurs limites.
L'analyse de Bank of America indique que les dépenses d'investissement (capex) consacrées aux initiatives d'IA approchent rapidement des seuils critiques. Selon les projections, les dépenses d'investissement dans l'IA pourraient absorber 94 % des flux de trésorerie d'exploitation (après prise en compte des dividendes et des rachats d'actions) en 2025 et 2026. Cela représente une augmentation substantielle par rapport aux 76 % de 2024, illustrant la pression croissante sur la liquidité financière des entreprises.
Par exemple, Meta Platforms a récemment obtenu un financement de 30 milliards de dollars pour un nouveau centre de données en Louisiane, alors qu'elle dispose de plus de 60 milliards de dollars de réserves de trésorerie pour une dette totale de 37 milliards de dollars. De même, la dette d'Oracle s'élève désormais à près de 96 milliards de dollars après une émission d'obligations de 18 milliards de dollars et un prêt de 38 milliards de dollars, ce qui fait craindre que les paiements d'intérêts ne consomment une part plus importante de son revenu net trimestriel.
Des acteurs clés tels qu'Amazon, Alphabet et Microsoft connaissent également une forte augmentation de leurs parts de dépenses d'investissement, ce qui témoigne d'une tendance plus générale du secteur à tirer parti des marchés de la dette.
Cette dynamique de financement en pleine évolution introduit de nouveaux niveaux d'endettement qui étaient moins importants dans les phases précédentes du progrès technologique. Si le financement externe peut soutenir le rythme effréné de l'innovation en matière d'IA, il soulève également des questions pertinentes sur la croissance durable, en particulier dans un contexte de valorisation élevée des entreprises.
Selon les estimations, les dépenses mondiales consacrées aux centres de données devraient atteindre le chiffre stupéfiant de 3 000 milliards de dollars d'ici 2028, dont une part importante devrait être financée par des sources externes. Bien que les flux de trésorerie du secteur restent solides, totalisant des centaines de milliards de dollars par an, le rythme rapide des investissements dépasse désormais les capacités de financement internes. Cette évolution met en évidence un tournant critique pour le secteur de l'IA, qui doit trouver un équilibre entre une expansion agressive et une gestion financière prudente.
Pourtant, le célèbre investisseur américain Michael Burry, rendu célèbre par le film The Big Short pour avoir anticipé la crise des subprimes de 2008, refait parler de lui. Cette fois, il sattaque à ce quil considère comme la plus grande exubérance spéculative de notre époque : lintelligence artificielle. Il a misé 1,1 milliard de dollars sur la chute des actions du fabricant de puces Nvidia et de la société de logiciels Palantir, convaincu que la bulle de lIA est sur le point déclater. Sa prédiction a suscité des inquiétudes quant à une possible bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle, après que la valeur du secteur ait bondi cette année, les entreprises ayant investi massivement dans l'espoir de réaliser d'énormes profits à l'avenir.
Source : Bank of America
