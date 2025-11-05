Tony Kim, de BlackRock, prédit que les géants de la technologie auront recours à l'endettement pour financer des dépenses d'investissement de plusieurs milliers de milliards dans l'IA, fragilisant la bulle IA

Tony Kim, de BlackRock, prédit que les géants de la technologie auront de plus en plus recours à l'endettement pour financer des dépenses d'investissement de plusieurs milliards dans l'IA, s'éloignant ainsi des modèles basés sur des liquidités importantes. Dans un contexte marqué par des partenariats tels que le fonds IA de 100 milliards de dollars avec Microsoft, l'augmentation de la dette américaine présente des risques, mais l'IA continue de stimuler la hausse des actions et les investissements dans les infrastructures.
Dans le monde à haut risque de l'intelligence artificielle, où les dépenses d'investissement atteignent des milliers de milliards, un analyste de MacroStrategy Partnership affirme que la bulle de lintelligence artificielle (IA) serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère. Derrière cette provocation, une question essentielle : la révolution de lIA repose-t-elle sur des bases solides, ou sur un mirage financier alimenté par la peur de « rater le train » ?
Récemment, le principal gestionnaire de fonds technologiques de BlackRock a lancé un appel : la dette sera le moteur de la prochaine phase de croissance de l'IA. Tony Kim, gestionnaire de portefeuille principal du BlackRock Technology Opportunities Fund, affirme que les géants de la technologie doivent surmonter leur aversion traditionnelle pour l'effet de levier afin de financer les besoins massifs en infrastructures d'IA.
Selon une récente note d'information publiée par The Information, Kim a déclaré : « Il ne fait aucun doute qu'avec les milliers de milliards de dollars de dépenses d'investissement nécessaires pour l'IA, les entreprises devront faire appel aux marchés de la dette pour financer cette expansion. » Ce point de vue intervient dans un contexte d'effervescence des investissements dans l'IA, où des entreprises comme Microsoft et Nvidia investissent des milliards dans les centres de données et le développement de puces.
Les perspectives de BlackRock s'alignent sur les tendances générales du marché. Depuis décembre 2024, BlackRock s'attend à ce que le boom de l'IA continue de stimuler les actions américaines en 2025, même si l'augmentation de la dette publique américaine pourrait présenter des risques. Le gestionnaire d'actifs, qui supervise 11 500 milliards de dollars, estime que les innovations en matière d'IA profitent davantage aux actions américaines qu'aux actions européennes.
Le changement de levier dans le financement des technologies
Historiquement, les entreprises technologiques se sont toujours enorgueillies de leurs bilans allégés, finançant leur croissance grâce à leurs flux de trésorerie et à leurs capitaux propres. Mais l'ampleur des besoins en IA est en train de changer la donne. Kim a souligné que les hyperscalers, c'est-à-dire les grands fournisseurs de cloud computing comme Amazon, Google et Microsoft, ont déjà recours à l'endettement pour couvrir 94 % de leurs flux de trésorerie d'exploitation consacrés au développement de l'IA.
Une étude de Bank of America, citée dans des rapports de Bloomberg, montre que les émissions de dette publique liées à l'IA ont atteint 75 milliards de dollars rien qu'en septembre et octobre 2025. Cette hausse représente presque autant que l'ensemble des financements de ce type entre 2020 et 2024, soulignant le passage rapide à l'emprunt. BlackRock ne se contente pas de parler de dette, il participe activement.
En septembre 2024, la société s'est associée à Global Infrastructure Partners, Microsoft et MGX d'Abu Dhabi pour lancer un fonds visant à investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA, y compris le financement par emprunt. Cette initiative s'est étendue en mars 2025 pour inclure Nvidia et xAI. Ce partenariat vise à construire des centres de données et des infrastructures électriques pour répondre aux besoins énergétiques importants de l'IA. Le communiqué de presse de BlackRock souligne que ce fonds pourrait renforcer la compétitivité américaine dans le domaine de l'IA tout en répondant aux besoins énergétiques croissants.
Cependant, cette frénésie alimentée par la dette n'est pas sans dangers. L'Investment Institute de BlackRock avertit que l'escalade du niveau d'endettement des États-Unis pourrait assombrir les perspectives pour 2025, entraînant potentiellement une hausse des taux d'intérêt et une volatilité des marchés. Les commentaires de Kim soulignent la nécessité pour les entreprises technologiques d'adopter une stratégie d'endettement. « Les entreprises technologiques devront se défaire de leur aversion pour l'endettement », a-t-il déclaré lors de la conférence The Information, en soulignant les prévisions de dépenses en IA de plusieurs milliers de milliards de dollars pour la seule année 2026, comme le détaille la newsletter d'octobre 2025 de Bloomberg.
Élargissement du paysage des investissements dans l'IA
Au-delà de BlackRock, la vague d'endettement liée à l'IA profite à toute une série d'acteurs. Bloomberg a noté que si Nvidia a fait la une des journaux, des entreprises comme AMD et Broadcom devraient également tirer profit de cette frénésie de dépenses. Les résultats d'Alphabet, Microsoft et Meta en octobre 2025 ont montré la poursuite d'investissements massifs dans l'IA. Les réactions d'observateurs du secteur soulignent comment plus de 200 milliards de dollars de nouvelles dettes financent les centres de données, les hyperscalers émettant des obligations jumbo à un rythme record.
L'appétit vorace de l'IA en matière d'énergie est un autre angle critique. Un rapport avertissait que BlackRock acquiert des services publics pour alimenter les centres de données IA, donnant potentiellement la priorité à l'IA par rapport aux besoins résidentiels. Cela est lié au fonds d'infrastructure de BlackRock, qui comprend des projets énergétiques. La participation de Microsoft à ce fonds de 30 milliards de dollars, extensible à 100 milliards de dollars avec l'endettement, souligne le croisement entre la technologie et l'énergie. Le fonds cible les centres de données et l'énergie pour répondre aux besoins de l'IA.
À mesure que l'IA évolue, le recours à la dette pourrait remodeler le financement des entreprises. BofA Global Research décrit une « vague d'emprunts » avec 75 milliards de dollars d'obligations et de prêts liés à l'IA à la fin de 2025. Un autre rapport note que 25 % de l'offre nette de dette américaine cette année est liée à l'IA, totalisant plus de 200 milliards de dollars pour des actifs qui se déprécient rapidement, mais la demande reste élevée.
Pour les initiés du secteur, cela signale une maturation du marché de l'IA. Le pari de BlackRock sur une croissance financée par la dette pourrait générer des rendements élevés, mais nécessite une vigilance particulière en matière de taux d'intérêt et de risques géopolitiques. La vision de Kim positionne la dette comme essentielle pour développer l'IA, démocratisant potentiellement l'accès au-delà des géants fortunés et favorisant une innovation plus large.
Au niveau international, des partenariats tels que celui entre BlackRock et MGX mettent en évidence les flux de capitaux mondiaux vers l'IA. À mesure que l'année 2025 avance, il sera essentiel de surveiller les tendances en matière d'endettement. La position optimiste de BlackRock, tempérée par les préoccupations liées à la dette, résume bien le numéro d'équilibriste que représente l'investissement dans l'IA.
Selon un rapport, le constat est clair : lIA traverse une phase demballement qui ne pourra pas durer. Les marchés, les chercheurs et même les dirigeants des géants du secteur en conviennent. Alors, faut-il s'attendre à une catastrophe ? Non. Le rapport affirme que le "krach" d'une bulle n'est pas la fin de la technologie, mais la fin d'une période d'excès et de spéculation. La bulle, tôt ou tard, se dégonflera. Mais pour les professionnels de linformatique, ce nest pas une menace insurmontable : cest une occasion de prendre du recul, de sélectionner les bons cas dusage et de préparer lavenir.
Sources : The Information, Bloomberg
