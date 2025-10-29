Bill Gates : « L'IA est la plus grande avancée technique de ma vie. Nous sommes dans une bulle IA similaire à la bulle Internet. Une grande partie de ces investissements seront sans issue.»

Un analyste de MacroStrategy Partnership affirme que la bulle de lintelligence artificielle (IA) serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère. Derrière cette provocation, une question essentielle : la révolution de lIA repose-t-elle sur des bases solides, ou sur un mirage financier alimenté par la peur de « rater le train » ?
Récemment, Bill Gates a affirmé que nous sommes bien en pleine bulle IA. Bill Gates est connu pour être le cofondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusquen 2014. Grâce au succès commercial de l'empire Microsoft, il est lun des hommes les plus riches du monde depuis 1992. Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill-et-Melinda-Gates, qui a pour mission daméliorer la santé à léchelle mondiale, entre-autres avec la planification familiale, le développement de lagriculture et la vaccination. En 2021, malgré sa mise en retrait de la plupart de ses fonctions, Bill Gates reste la 4e fortune de la planète, avec 124 milliards de dollars.
Le cofondateur de Microsoft a déclaré lors d'une apparition dans l'émission « Squawk Box » de CNBC que ce n'était pas le fruit d'une pure spéculation. Il a cité l'exemple de la « tulipomanie » des années 1630 aux Pays-Bas, lorsque le prix des tulipes a grimpé en flèche pendant plusieurs années avant de s'effondrer soudainement. « Ce n'est pas là où nous en sommes », a déclaré Gates.
Mais le philanthrope milliardaire pense que la bulle actuelle s'apparente à la bulle Internet de la fin des années 1990 et du début des années 2000, lorsque plusieurs entreprises basées sur Internet se sont avérées surévaluées, ce qui a entraîné un effondrement important. « Au final, quelque chose de très profond s'est produit. Le monde était très différent », a déclaré Gates. « Certaines entreprises ont réussi, mais beaucoup d'autres étaient en quelque sorte des suiveuses, ont pris du retard et ont brûlé leur capital. » « Il est certain qu'une grande partie de ces investissements seront sans issue », a ajouté Gates.
Gates a également déclaré que l'IA était « la plus grande avancée technique de ma vie ». « Sa valeur est extrêmement élevée, tout comme la création d'Internet s'est avérée, au final, très précieuse », a déclaré Gates. « Mais il y a une frénésie. Et certaines de ces entreprises seront heureuses d'avoir dépensé tout cet argent. Certaines d'entre elles s'engageront dans des centres de données dont l'électricité est trop chère. »
Ces derniers mois, les inquiétudes concernant une bulle spéculative autour de l'IA se sont accrues, et même des personnalités telles que Sam Altman, PDG d'OpenAI, ont mis en garde contre l'excitation excessive des investisseurs. D'autres ont déclaré que ces craintes étaient exagérées et que l'enthousiasme des investisseurs reflétait bien le potentiel transformateur de cette technologie.
Voici la transcription non officielle d'une interview exclusive de CNBC avec Bill Gates, cofondateur de Microsoft, dans l'émission « Squawk Box » de CNBC :
PARTIE I
ANDREW ROSS SORKIN : J'ai récemment interviewé Bill Gates en exclusivité à la télévision et je lui ai demandé d'expliquer ce qu'il espère que les gens retiendront de ce nouveau message.
BILL GATES : Le climat est un problème extrêmement important. Il existe suffisamment d'innovations pour éviter des conséquences désastreuses. Nous n'atteindrons pas notre objectif idéal, à savoir 1,5 °C, voire 2 °C. Et tandis que nous essayons de minimiser cela, nous devons le replacer dans le contexte du bien-être humain global, et ne pas tout axer uniquement sur le climat.
SORKIN : Dans quelle mesure votre opinion est-elle influencée par le contexte mondial actuel par rapport à ce que vous pensez depuis longtemps du climat ?
GATES : Eh bien, si les budgets d'aide aux pays pauvres continuaient d'augmenter, comme ils l'ont fait au cours des 25 dernières années, alors le compromis entre l'action climatique et le sauvetage de vies d'enfants ne serait pas aussi difficile qu'il l'est aujourd'hui, alors que ces budgets diminuent considérablement. Je plaide donc pour que nous utilisions ces fonds très limités sans les répartir entre différentes causes particulières. Mesurons tout cela en termes de bien-être humain, comment aider ces pays ?
SORKIN : Vous étiez un fervent partisan de l'accord de Paris sur le climat à l'époque. Et je me demande maintenant, avec le recul, étant donné que vous modifiez en quelque sorte les critères que vous utilisiez, si vous vous dites que l'accord de Paris sur le climat et ses objectifs étaient inappropriés ?
GATES : Non, pas du tout. Cela a été une étape clé, car les pays du monde entier ont dit : « Hé, c'est un problème commun. Le réchauffement climatique, le monde entier va connaître une hausse des températures due aux émissions de tous ces pays. Il était donc très important d'amener les pays à s'engager. La seule chose qui s'est avérée irréaliste dans cet accord, c'était l'objectif ambitieux de rester à 1,5 degré. Nous ne pourrons pas y parvenir. Même en retirant tous les fonds consacrés à la santé, cela serait impossible. La question est donc maintenant de savoir à quel niveau de température nous allons aboutir. Il est très important de minimiser cette augmentation, mais pas au détriment de tout le reste.
SORKIN : D'accord. Mais dans le contexte de ne pas sacrifier tout le reste. De nombreuses entreprises, dont Microsoft, se sont engagées à atteindre la neutralité carbone, voire dans certains cas à atteindre une neutralité carbone négative, ce qui signifie revenir en arrière et payer pour leur production de carbone antérieure. Était-ce une erreur ?
GATES : Pas du tout.
SORKIN : Ce n'est donc pas le message que vous essayez de faire passer ?
GATES : Non, pas du tout.
SORKIN : D'accord.
GATES : Je veux dire, la raison pour laquelle nous avons pu réduire les émissions futures, c'est parce que des entreprises comme Microsoft et beaucoup d'autres se sont concentrées sur cette initiative, et il est très important que ces entreprises contribuent à faire progresser ces nouvelles technologies en étant les premiers clients de technologies telles que la fission nucléaire, la fusion, le ciment propre... Elles font baisser les prix. Et c'est là que réside la magie. Lorsque les produits propres deviennent moins chers que les produits polluants, vous pouvez alors prendre l'ensemble du domaine des émissions et dire : « D'accord, les lois normales de l'économie de marché s'appliquent ici. »
SORKIN : Lorsque les militants pour le climat qui ont toujours soutenu votre action et que vous avez toujours soutenus à votre tour liront cela, et si Greta... Si Greta Thunberg lit cela et se dit : « Mon Dieu, on dirait qu'il est en train de changer d'avis », que lui répondriez-vous ?
GATES : Je lui dirais : « Le but n'était-il pas d'améliorer la vie des gens ? Et ne devrions-nous pas, conscients du peu de générosité dont nous disposons pour aider à mesurer, leur fournir un vaccin contre la rougeole ou mener une action en faveur du climat ? Et si nous pouvions, en arrêtant de financer tous les vaccins, économiser 0,1 degré, serait-ce un compromis judicieux ? C'est le genre de questions que nous devons nous poser. Je suis donc un militant pour le climat, mais je suis aussi un militant pour la survie des enfants.
SORKIN : D'accord. Alors, quelle sera selon vous la critique à ce sujet ? Il y aura des gens qui diront que vous changez les règles du jeu en raison du climat politique actuel afin d'apaiser le président Trump, qui n'a pas été du côté de certains objectifs de zéro émission nette et, évidemment, de l'accord de Paris sur le climat et d'autres initiatives similaires.
GATES : Eh bien, je suis heureux que certaines des dispositions favorisant les nouvelles technologies climatiques aient été conservées. J'ai été déçu que beaucoup d'entre elles aient été supprimées. Mais les dispositions soutenant le nucléaire et la géothermie ont été en partie maintenues. Les États-Unis ont fait marche arrière. Et c'est une énorme déception. Nous avons vraiment besoin que tous les pays travaillent ensemble sur cette question, tout comme nous avons besoin qu'ils soient généreux dans leur budget d'aide. Si vous pensez que le climat est le seul problème et qu'il est apocalyptique, ou si vous pensez que le climat n'est pas du tout un problème, ma note ne vous semblera pas pertinente. Vous vous direz : « Oh non, tout devrait tourner autour du climat », ou vous vous demanderez : « Pourquoi continuez-vous à parler de ce problème climatique ? Pourquoi investissez-vous des milliards dans ces entreprises ? La position intermédiaire selon laquelle le climat est extrêmement important mais doit être considéré dans le cadre du bien-être humain global, je ne l'ai pas choisie parce que tout le monde est d'accord avec elle. Je pense que c'est la bonne réponse sur le plan intellectuel.
PARTIE II
SORKIN : Une nouvelle ce matin ici même dans « Squawk Box » : Bill Gates, cofondateur de Microsoft, publie un nouvel essai sur le climat. Il vise à transmettre un message avant la COP 30 et suggère que la communauté climatique devrait changer de stratégie, passant des objectifs de température et d'émissions à l'impact sur la vie humaine. Une interview exclusive sur ce sujet. Je lui ai également demandé s'il s'inquiétait de savoir si nous étions dans une bulle de l'IA. Voici ce qu'il a répondu.
BILL GATES : Nous devons définir ce qu'est une bulle. Si nous faisons référence à la bulle des tulipes aux Pays-Bas, où les gens se sont retournés et ont dit : « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait rien là-bas. Ce n'étaient que des tulipes. » Non, ce n'est pas là où nous en sommes. Si vous faites référence à la bulle Internet, où, au final, quelque chose de très profond s'est produit. Le monde était très différent. Certaines entreprises ont réussi, mais beaucoup d'autres ont pris du retard et ont brûlé leur capital. Absolument. Il y a énormément d'investissements qui seront sans issue.
SORKIN : Et vous regardez tous les investissements qui sont faits aujourd'hui par certaines des grandes entreprises technologiques. Certaines entreprises ne gagnaient pas encore d'argent avec l'IA, mais elles s'engagent massivement auprès des fabricants de puces et des centres de données et disent que ce calcul est logique.
GATES : L'IA est la plus grande avancée technique de ma vie. Je veux dire, elle est tellement profonde que son influence et sa valeur économique sont difficiles à surestimer. Il s'agit essentiellement d'intelligence, vous savez, où vous pouvez obtenir des conseils médicaux. Vous pouvez obtenir un tuteur ou quelqu'un pour vous aider à prescrire des médicaments. La valeur est donc extrêmement élevée, tout comme la création d'Internet s'est avérée très, très précieuse. Mais il y a une frénésie, et vous savez, certaines de ces entreprises seront heureuses d'avoir dépensé tout cet argent. Certaines d'entre elles s'engageront dans des centres de données dont l'électricité est trop chère, alors que cela pourrait être fait à l'étranger, ou elles achèteront une génération de puces et n'auront pas capturé toute leur valeur avant que la prochaine ne fasse son apparition. Mais si vous voulez être une entreprise technologique, vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas vous retirer de cette course.
SORKIN : Selon vous, quel sera finalement l'intérêt du public pour ce projet ? Je vous pose cette question car je pense qu'il y a deux choses qui suscitent des inquiétudes actuellement. La première concerne les coûts énergétiques. Il y a toute une série d'endroits où les gens veulent installer des centres de données. Et la communauté dit : « Non, nous ne voulons pas de cela, car nous ne voulons pas avoir à dépenser plus d'argent pour alimenter nos propres maisons en électricité. En même temps, ils craignent que si...
