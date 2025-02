Bill Gates ne veut pas regarder l'IA jouer au baseball

Bill Gates a profité de son passage dans l'émission de fin de soirée de Jimmy Fallon pour parler de son nouvel ouvrage "Source Code : My beginnings" , qui retrace ses années d'enfance jusqu'à la création de Microsoft en 1975. Lors de son intervention, le magnat de Microsoft a parlé à Jimmy Fallon de l'avenir de l'IA, et ce dernier lui a demandé de l'expliquer « en termes simples pour quelqu'un comme moi ».Bill Gates envisage un avenir où les humains seront éliminés de certains rôles et ne seront plus nécessaires pour « la plupart des choses ». L'IA atteindra alors le même stade que l'informatique, c'est-à-dire qu'elle deviendra gratuite. Comme le décrit Bill Gates, elle deviendra « banale ».Le milliardaire donne comme exemple le tutorat et les conseils, déjà adoptés par les étudiants et de nombreuses entreprises. Il a également déclaré qu'il pensait que cela résoudrait des problèmes tels que le manque de « médecins » ou de « professionnels de la santé mentale ».Cependant, Bill Gates précise qu'il s'agit encore d'une inconnue pour les humains. Si l'IA a une trajectoire apparente déjà envisagée par des personnes comme Bill Gates, Mark Zuckerberg et Elon Musk, il n'y a toujours pas d'idée concrète de ce qui se passera lorsque les gens quitteront leur emploi.« Mais cela apporte tellement de changements, vous savez, à quoi ressembleront les emplois ? Devrions-nous travailler deux ou trois jours par semaine ? J'aime la façon dont cela va faire avancer l'innovation... Il y a un peu d'inconnu, serons-nous capables de le façonner ? »Tandis que d'autres milliardaires qui injectent des milliards de dollars dans l'industrie de l'IA envisagent différents moyens de maintenir leur capital à flot, Bill Gates a un peu plus d'espoir en ce qui concerne ce futur à la Star Trek.« Nous ne voudrons pas regarder les ordinateurs jouer au base-ball », donne-t-il comme autre exemple. Il semble que Bill Gates soit convaincu que les tâches subalternes seront éliminées, ce qui, selon lui, permettrait aux humains de « se consacrer à eux-mêmes ».L'IA aide déjà les domaines cités en exemple par Bill Gates. Il s'agit généralement de projets d'apprentissage automatique rebaptisés, qui existent depuis des décennies. L'apprentissage automatique (comme l'IA) s'appuie sur des millions et des millions de points de données pour former du matériel ou des logiciels afin d'aider ou de prendre en charge des tâches de précision.C'est l'IA générative qui fait l'objet d'une opposition active, car elle tente de dévaloriser le contenu et d'éliminer les créatifs de la main-d'œuvre. Il a été prouvé qu'elle se trompait régulièrement et qu'elle causait des problèmes critiques dans les systèmes qu'elle abrite.Si certains considèrent Bill Gates comme un visionnaire qui a révolutionné la technologie, d'autres mettent en lumière des aspects moins reluisants de la vie de l'ancien PDG de Microsoft. Dans un nouveau livre, la journaliste Anupreeta Das dépeint notamment Bill Gates comme un milliardaire méchant , soulignant son leadership autoritaire, ses controverses personnelles et ses liens avec Jeffrey Epstein.Bill GatesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les prédictions de Bill Gates crédibles ou pertinentes ?