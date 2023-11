Bill Gates pense que l'IA pourrait signifier la fin des tâches administratives fastidieuses et qu'elle est sur le point de changer complètement la façon dont vous utilisez les ordinateurs

Clippy était un bot, pas un agent. Clippy était un bot, pas un agent.

La moitié des vétérans de l'armée américaine qui ont besoin de soins de santé mentale n'y ont pas accès.

Si votre ami vient d'être opéré, votre agent vous proposera d'envoyer des fleurs et pourra les commander pour vous.

Pour créer une nouvelle application ou un nouveau service, il vous suffira de dire à votre agent ce que vous voulez.

Si votre agent a besoin de prendre de vos nouvelles, il vous parlera ou apparaîtra sur votre téléphone.

J'aime toujours autant les logiciels qu'à l'époque où Paul Allen et moi-même avons créé Microsoft. Mais, même s'ils se sont beaucoup améliorés au cours des décennies qui se sont écoulées depuis, les logiciels restent, à bien des égards, assez stupides.Pour effectuer une tâche sur un ordinateur, vous devez indiquer à votre appareil quelle application utiliser. Vous pouvez utiliser Microsoft Word et Google Docs pour rédiger une proposition commerciale, mais ils ne peuvent pas vous aider à envoyer un courrier électronique, à partager un selfie, à analyser des données, à organiser une fête ou à acheter des billets de cinéma. Même les meilleurs sites n'ont qu'une compréhension incomplète de votre travail, de votre vie personnelle, de vos intérêts et de vos relations, et une capacité limitée à utiliser ces informations pour faire des choses pour vous. C'est le genre de choses qui n'est possible aujourd'hui qu'avec un autre être humain, comme un ami proche ou un assistant personnel.Dans les cinq prochaines années, cela changera complètement. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser différentes applications pour différentes tâches. Il vous suffira de dire à votre appareil, dans un langage courant, ce que vous voulez faire. En fonction de la quantité d'informations que vous choisirez de partager avec lui, le logiciel sera en mesure de répondre de manière personnalisée, car il aura une connaissance approfondie de votre vie. Dans un avenir proche, toute personne en ligne pourra disposer d'un assistant personnel doté d'une intelligence artificielle bien supérieure à la technologie actuelle.Ce type de logiciel, qui réagit au langage naturel et peut accomplir de nombreuses tâches différentes en fonction de sa connaissance de l'utilisateur, s'appelle un agent. Je pense aux agents depuis près de 30 ans et j'en ai parlé dans mon livre The Road Ahead (1995), mais ce n'est que récemment qu'ils sont devenus pratiques grâce aux progrès de l'intelligence artificielle.Les agents ne vont pas seulement changer la façon dont chacun interagit avec les ordinateurs. Ils vont également bouleverser l'industrie du logiciel, entraînant la plus grande révolution informatique depuis que nous sommes passés de la saisie de commandes au tapotement d'icônes.Certains critiques ont fait remarquer que les éditeurs de logiciels ont déjà proposé ce genre de choses par le passé, et que les utilisateurs ne les ont pas vraiment appréciées. (Les gens plaisantent encore à propos de Clippy, l'assistant numérique que nous avons inclus dans Microsoft Office et que nous avons ensuite abandonné). Pourquoi les gens utiliseront-ils des agents ?Parce qu'ils seront nettement plus performants. Vous pourrez avoir des conversations nuancées avec eux. Ils seront beaucoup plus personnalisés et ne seront pas limités à des tâches relativement simples comme écrire une lettre. Clippy a autant en commun avec les agents qu'un téléphone à cadran avec un appareil mobile.Un agent pourra vous aider dans toutes vos activités si vous le souhaitez. Autorisé à suivre vos interactions en ligne et vos déplacements dans le monde réel, il développera une connaissance approfondie des personnes, des lieux et des activités que vous pratiquez. Il connaîtra vos relations personnelles et professionnelles, vos loisirs, vos préférences et votre emploi du temps. Vous choisirez quand et comment il interviendra pour vous aider ou vous demander de prendre une décision.Pour se rendre compte du changement radical qu'apporteront les agents, comparons-les aux outils d'IA disponibles aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont des bots. Ils sont limités à une application et n'interviennent généralement que lorsque vous écrivez un mot particulier ou demandez de l'aide. Comme ils ne se souviennent pas de la façon dont vous les utilisez d'une fois à l'autre, ils ne s'améliorent pas et n'apprennent rien de vos préférences. Clippy était un robot, pas un agent.Les agents sont plus intelligents. Ils sont proactifs, capables de faire des suggestions avant que vous ne les demandiez. Ils accomplissent des tâches dans plusieurs applications. Ils s'améliorent au fil du temps parce qu'ils se souviennent de vos activités et reconnaissent les intentions et les schémas de votre comportement. Sur la base de ces informations, ils proposent de vous fournir ce dont ils pensent que vous avez besoin, même si c'est toujours vous qui prenez les décisions finales.Imaginez que vous souhaitiez organiser un voyage. Un robot de voyage identifiera les hôtels qui correspondent à votre budget. Un agent saura à quelle période de l'année vous voyagerez et, en fonction de ce qu'il sait, à savoir si vous essayez toujours une nouvelle destination ou si vous aimez revenir au même endroit à plusieurs reprises, il sera en mesure de vous suggérer des lieux. Si on le lui demande, il recommandera des activités en fonction de vos centres d'intérêt et de votre propension à l'aventure, et il fera des réservations dans les types de restaurants que vous aimeriez fréquenter. Aujourd'hui, pour obtenir ce type de planification personnalisée, il faut payer un agent de voyage et passer du temps à lui expliquer ce que l'on souhaite.L'impact le plus intéressant des agents d'IA est la façon dont ils démocratiseront des services qui sont aujourd'hui trop chers pour la plupart des gens. Ils auront une influence particulièrement importante dans quatre domaines : les soins de santé, l'éducation, la productivité, ainsi que les loisirs et le shopping.Aujourd'hui, le rôle principal de l'IA dans le secteur de la santé est de faciliter les tâches administratives. Abridge, Nuance DAX et Nabla Copilot, par exemple, peuvent enregistrer des données audio lors d'un rendez-vous, puis rédiger des notes que le médecin pourra consulter.Le véritable changement interviendra lorsque les agents pourront aider les patients à effectuer un triage de base, à obtenir des conseils sur la manière de gérer les problèmes de santé et à décider s'ils doivent se faire soigner. Ces agents aideront également le personnel soignant à prendre des décisions et à être plus productif. (Des applications comme Glass Health peuvent déjà analyser le résumé d'un patient et suggérer des diagnostics au médecin). Aider les patients et les professionnels de la santé sera particulièrement bénéfique pour les habitants des pays pauvres, qui sont nombreux à ne jamais voir un médecin.Le déploiement de ces cliniciens-agents sera plus lent que d'autres, car il s'agit d'une question de vie ou de mort. Les gens auront besoin de voir des preuves que les agents de santé sont bénéfiques dans l'ensemble, même s'ils ne sont pas parfaits et qu'ils commettent des erreurs. Bien sûr, les humains font aussi des erreurs, et le fait de ne pas avoir accès aux soins médicaux est également un problème.Les soins de santé mentale sont un autre exemple de service que les agents mettront à la disposition de pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, des séances de thérapie hebdomadaires semblent être un luxe. Mais les besoins ne sont pas satisfaits et de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier d'une thérapie n'y ont pas accès. Par exemple, la RAND a constaté que la moitié des vétérans de l'armée américaine qui ont besoin de soins de santé mentale n'y ont pas accès.Des agents d'intelligence artificielle bien formés à la santé mentale rendront la thérapie beaucoup plus abordable et plus facile à obtenir. Wysa et Youper sont deux des premiers chatbots dans ce domaine. Mais les agents iront beaucoup plus loin. Si vous décidez de partager suffisamment d'informations avec un agent de santé mentale, celui-ci comprendra l'histoire de votre vie et vos relations. Il sera disponible quand vous en aurez besoin et ne s'impatientera jamais. Il pourrait même, avec votre permission, surveiller vos réactions physiques à la thérapie grâce à votre montre intelligente - par exemple, si votre cœur commence à s'emballer lorsque vous parlez d'un problème avec votre patron - et vous suggérer le moment où vous devriez consulter un thérapeute humain.Pendant des décennies, j'ai été enthousiasmé par toutes les façons dont les logiciels pourraient faciliter le travail des enseignants et aider les élèves à apprendre. Ils ne remplaceront pas les enseignants, mais ils compléteront leur travail, en le personnalisant pour les élèves et en les libérant de la paperasserie et d'autres tâches afin qu'ils puissent consacrer plus de temps aux aspects les plus importants de leur travail. Ces changements commencent enfin à se produire de manière spectaculaire.L'état actuel de l'art est Khanmigo, un robot textuel créé par la Khan Academy. Il peut donner des cours particuliers aux élèves en mathématiques, en sciences et en sciences humaines - par exemple, il peut expliquer la formule quadratique et créer des problèmes de mathématiques pour s'entraîner. Il peut également aider les enseignants à rédiger des plans de cours, par exemple. J'admire et je soutiens le travail de Sal Khan depuis longtemps et je l'ai récemment invité sur mon podcast pour parler de l'éducation et de l'IA.Mais les robots textuels ne sont que la première vague : les agents ouvriront de nombreuses autres possibilités d'apprentissage.Par exemple, peu de familles peuvent payer un tuteur qui travaille en tête-à-tête avec un élève pour compléter son travail en classe. Si les agents parviennent à déterminer ce qui fait l'efficacité d'un tuteur, ils débloqueront cet enseignement complémentaire pour tous ceux qui le souhaitent. Si un agent de tutorat sait qu'un enfant aime Minecraft et Taylor Swift, il utilisera Minecraft pour lui apprendre à calculer le volume et la surface des formes, et les paroles de Taylor pour lui apprendre à raconter des histoires et à faire des rimes. L'expérience sera beaucoup plus riche - avec des graphiques et des sons, par exemple - et plus personnalisée que les tuteurs textuels d'aujourd'hui.Il y a déjà beaucoup de concurrence dans ce domaine. Microsoft intègre son Copilot dans Word, Excel, Outlook et d'autres services. Google fait de même avec l'assistant de Bard et ses outils de productivité. Ces copilotes peuvent faire beaucoup de choses, comme transformer un document écrit en un jeu de diapositives, répondre à des questions sur une feuille de calcul en utilisant le langage naturel, et résumer des fils de courriels tout en représentant le point de vue de chaque personne.Les agents en feront encore plus. Disposer d'un agent, c'est comme avoir une personne qui vous aide à accomplir diverses tâches et à les réaliser de manière autonome si vous le souhaitez. Si vous avez une idée d'entreprise, un agent vous aidera à rédiger un plan d'entreprise, à créer une présentation et même à générer des images de ce à quoi votre produit pourrait ressembler. Les entreprises pourront mettre des agents à la disposition de leurs employés pour qu'ils les consultent directement et qu'ils participent à chaque réunion afin de pouvoir répondre aux questions.Que vous travailliez dans un bureau ou non, votre agent pourra vous aider de la même manière que les assistants personnels soutiennent aujourd'hui les cadres. Si votre ami vient d'être opéré, votre agent vous proposera d'envoyer des fleurs et pourra les commander pour vous. Si vous lui dites que vous aimeriez revoir votre ancien camarade de chambre à l'université, il travaillera avec son agent pour trouver une date de rencontre et, juste avant votre arrivée, il vous rappellera que son enfant aîné vient de commencer ses études à l'université locale.L'IA peut déjà vous aider à choisir une nouvelle télévision et vous recommander des films, des livres, des émissions et des podcasts. De même, une société dans laquelle j'ai investi a récemment lancé Pix, qui vous permet de poser des questions ("Quels sont les films de Robert Redford que j'aimerais voir et où puis-je les regarder ?") et vous fait ensuite des recommandations basées sur ce que vous avez aimé par le passé. Spotify dispose d'un DJ doté d'une intelligence artificielle qui non seulement joue des chansons en fonction de vos préférences, mais qui vous parle et peut même vous appeler par votre nom.Les agents ne se contenteront pas de vous faire des recommandations, ils vous a CurioAI, qui crée un podcast personnalisé sur n'importe quel sujet que vous lui demandez, est un aperçu de ce qui nous attend.En bref, les agents seront en mesure de vous aider dans pratiquement toutes les activités et tous les domaines de la vie. Les ramifications pour l'industrie du logiciel et pour la société seront profondes.Dans le secteur informatique, nous parlons de plateformes, c'est-à-dire des technologies sur lesquelles les applications et les services sont construits. Android, iOS et Windows sont des plateformes. Les agents seront la prochaine plateforme.Pour créer une nouvelle application ou un nouveau service, vous n'aurez pas besoin de savoir écrire du code ou de faire de la conception graphique. Il vous suffira de dire à votre agent ce que vous voulez. Il sera en mesure d'écrire le code, de concevoir l'aspect et la convivialité de l'application, de créer un logo et de publier l'application dans une boutique en ligne. Le lancement des GPT par OpenAI laisse entrevoir un avenir où les non-développeurs pourront facilement créer et partager leurs propres assistants.Les agents affecteront la manière dont nous utilisons les logiciels ainsi que la manière dont ils sont écrits. Ils remplaceront les sites de recherche parce qu'ils seront plus à même de trouver des informations et de les résumer pour vous. Ils remplaceront de nombreux sites de commerce électronique parce qu'ils trouveront le meilleur prix pour vous et ne seront pas limités à quelques fournisseurs. Ils remplaceront les traitements de texte, les feuilles de calcul et autres applications de productivité. Les activités qui sont aujourd'hui distinctes - publicité pour la recherche, réseaux sociaux avec publicité, achats, logiciels de productivité - deviendront une seule et même activité.Je ne pense pas qu'une seule entreprise dominera le secteur des agents - il y aura de nombreux moteurs d'IA différents disponibles. Aujourd'hui, les agents sont intégrés dans d'autres logiciels tels que les traitements de texte et les feuilles de calcul, mais ils finiront par fonctionner de manière autonome. Même si certains agents seront gratuits (et soutenus par des publicités), je pense que vous paierez pour la plupart d'entre eux, ce qui signifie que les entreprises seront incitées à faire travailler les agents en votre nom et non en celui d'un annonceur. Si l'on en croit le nombre d'entreprises qui ont commencé à travailler sur l'IA cette année, il y aura une concurrence exceptionnelle, ce qui rendra les agents très bon marché.Mais avant que les agents sophistiqués que je décris ne deviennent une réalité, nous devons nous poser un certain nombre de questions sur la technologie et la manière dont nous l'utiliserons. J'ai déjà écrit sur les questions que soulève l'IA, je me concentrerai donc ici sur les agents.Personne ne sait encore à quoi ressemblera la structure de données d'un agent. Pour créer des agents personnels, nous avons besoin d'un nouveau type de base de données capable de saisir toutes les nuances de vos intérêts et de vos relations et de rappeler rapidement les informations tout en préservant votre vie privée. Nous observons déjà de nouvelles façons de stocker l'information, comme les bases de données vectorielles, qui pourraient être mieux adaptées au stockage des données générées par les modèles d'apprentissage automatique.Une autre question ouverte est celle du nombre d'agents avec lesquels les gens interagiront. Votre agent personnel sera-t-il distinct de votre thérapeute et de votre tuteur en mathématiques ? Si c'est le cas, quand voudrez-vous qu'ils travaillent ensemble et quand devront-ils rester dans leur coin ?Comment allez-vous interagir avec votre agent ? Les entreprises explorent diverses options, notamment des applications, des lunettes, des pendentifs, des épingles et même des hologrammes. Toutes ces solutions sont envisageables, mais je pense que la première grande avancée en matière d'interaction entre l'homme et l'agent sera l'utilisation d'oreillettes. Si votre agent doit vous contacter, il vous parlera ou s'affichera sur votre téléphone. (Si vous le souhaitez, il contrôlera le son entrant dans votre oreille et l'améliorera en bloquant les bruits de fond, en amplifiant les paroles difficiles à entendre ou en facilitant la compréhension d'une personne qui parle avec un fort accent.D'autres problèmes se posent également. Il n'existe pas encore de protocole standard permettant aux agents de se parler. Le coût doit baisser pour que les agents soient accessibles à tous. Il doit être plus facile de demander à l'agent de vous donner la bonne réponse. Nous devons empêcher les hallucinations, en particulier dans des domaines comme la santé où la précision est primordiale, et veiller à ce que les agents ne nuisent pas aux gens en raison de leurs préjugés. Et nous ne voulons pas que les agents puissent faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. (Même si je m'inquiète moins des agents malhonnêtes que des criminels humains qui utilisent des agents à des fins malveillantes).Au fur et à mesure que tout cela se met en place, les questions de confidentialité et de sécurité en ligne deviendront encore plus urgentes qu'elles ne le sont déjà. Vous voudrez pouvoir décider à quelles informations l'agent a accès, afin d'être certain que vos données ne sont partagées qu'avec les personnes et les entreprises de votre choix.Mais à qui appartiennent les données que vous partagez avec votre agent, et comment vous assurer qu'elles sont utilisées de manière appropriée ? Personne n'a envie de recevoir des publicités liées à ce qu'il a dit à son agent thérapeute. Les forces de l'ordre peuvent-elles utiliser votre agent comme preuve contre vous ? Quand votre agent refusera-t-il de faire quelque chose qui pourrait vous nuire ou nuire à quelqu'un d'autre ? Qui choisit les valeurs intégrées dans les agents ?Il y a aussi la question de la quantité d'informations que votre agent doit partager. Supposons que vous souhaitiez voir un ami : Si votre agent lui parle, vous ne voulez pas qu'il vous dise : "". Et si votre agent vous aide à rédiger des courriels pour le travail, il devra savoir qu'il ne doit pas utiliser d'informations personnelles vous concernant ou de données exclusives provenant d'un emploi précédent.Nombre de ces questions sont déjà au cœur des préoccupations de l'industrie technologique et des législateurs. J'ai récemment participé à un forum sur l'IA avec d'autres leaders technologiques, organisé par le sénateur Chuck Schumer et auquel ont assisté de nombreux sénateurs américains. Nous avons échangé des idées sur ces questions et sur d'autres, et nous avons parlé de la nécessité pour les législateurs d'adopter une législation solide.Mais d'autres questions ne seront pas tranchées par les entreprises et les gouvernements. Par exemple, les agents pourraient influer sur la manière dont nous interagissons avec nos amis et notre famille. Aujourd'hui, vous pouvez montrer à quelqu'un que vous vous souciez de lui en vous souvenant de détails de sa vie - par exemple, son anniversaire. Mais lorsqu'ils sauront que votre agent vous l'a probablement rappelé et s'est chargé d'envoyer des fleurs, cela aura-t-il autant de sens pour eux ?Dans un avenir lointain, les agents pourraient même obliger les humains à se poser de profondes questions sur leur raison d'être. Imaginez que les agents deviennent si performants que tout le monde puisse avoir une qualité de vie élevée sans travailler autant. Dans un tel avenir, que feraient les gens de leur temps ? Quelqu'un aurait-il encore envie de s'instruire alors qu'un agent a toutes les réponses ? Peut-on avoir une société sûre et prospère lorsque la plupart des gens ont beaucoup de temps libre ?Mais nous en sommes encore loin. En attendant, les agents arrivent. Au cours des prochaines années, ils changeront radicalement la façon dont nous vivons, en ligne et hors ligne.