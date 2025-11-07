Les valeurs technologiques surévaluées subissent un nouveau recul en raison des craintes d'une bulle IA, plus de 420 milliards $ ont été effacés de la valeur des sept plus grands géants américains de la tech

Les avertissements des dirigeants de Wall Street concernant une correction du marché ont provoqué une forte baisse des marchés, entraînée par les actions liées à l'intelligence artificielle (IA). Plus de 420 milliards $ ont été effacés de la valeur des sept plus grands géants américains de la technologie, à la suite d'un nouveau mouvement de liquidation. Parmi les « sept magnifiques », Nvidia a perdu 3,3 %, Microsoft 1,8 %, Amazon 3,2 %, Meta, propriétaire de Facebook, 2,4 %, Alphabet, propriétaire de Google, 0,3 % et Tesla 5,4 %. Apple, cependant, a augmenté de 0,2 %.
Le célèbre investisseur américain Michael Burry, rendu célèbre par le film The Big Short pour avoir anticipé la crise des subprimes de 2008, refait parler de lui. Cette fois, il sattaque à ce quil considère comme la plus grande exubérance spéculative de notre époque : lintelligence artificielle. Il a misé 1,1 milliard de dollars sur la chute des actions du fabricant de puces Nvidia et de la société de logiciels Palantir, convaincu que la bulle de lIA est sur le point déclater. Sa prédiction a suscité des inquiétudes quant à une possible bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle, après que la valeur du secteur ait bondi cette année, les entreprises ayant investi massivement dans l'espoir de réaliser d'énormes profits à l'avenir.
En octobre, un analyste de MacroStrategy Partnership avait déjà affirmé que la bulle de lintelligence artificielle serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère. Il affirme qu'il est vain de tenter de prédire ce qui finira par faire éclater la bulle de l'IA, mais une chose est claire : nous avons déjà atteint un point de non-retour.
Dans ce contexte, les avertissements des dirigeants de Wall Street concernant une correction du marché ont provoqué une forte baisse des marchés, entraînée par les actions liées à l'intelligence artificielle (IA). Plus de 420 milliards $ ont été effacés de la valeur des sept plus grands géants américains de la technologie, à la suite d'un nouveau mouvement de liquidation. Les craintes que les entreprises technologiques soient surévaluées ont enflammé Wall Street, après un bref répit.
Parmi les « sept magnifiques », Nvidia a perdu 3,3 %, Microsoft 1,8 %, Amazon 3,2 %, Meta, propriétaire de Facebook, 2,4 %, Alphabet, propriétaire de Google, 0,3 % et Tesla 5,4 %. Apple, cependant, a augmenté de 0,2 %. La chute des cours des actions a fait baisser l'indice Nasdaq de Wall Street de 1,9 %. Le S&P 500 a perdu 1,2 % et le Dow Jones 1 %. Un indice du secteur américain des technologies de l'information a chuté de 1,9 %, les fabricants de puces, qui espèrent profiter de l'essor de l'intelligence artificielle, étant parmi les principaux perdants. AMD a chuté de 7,1 %, Intel de 3,8 % et Arm Holdings de 2,1 %.
Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network, a déclaré : « Le marché a connu deux excellents mois et une petite phase de correction est justifiée ». Jake Dollarhide, de Longbow Asset Management, a déclaré : « Le marché veut des orientations et pour l'instant, avec les tarifs douaniers, la fermeture du gouvernement [américain] et peut-être le pic de l'IA, l'avenir pourrait être sombre. »
L'humeur du marché a également été influencée par la nouvelle selon laquelle les employeurs américains ont supprimé plus de 150 000 emplois en octobre, soit la plus forte réduction pour ce mois depuis plus de 20 ans. Nick Saunders, de Webull UK, a déclaré : "Toute mauvaise nouvelle est sévèrement punie, en particulier les valeurs technologiques. Le cycle haussier a été propulsé à la hausse par les valeurs technologiques et l'idée est qu'elles seront les premières à tomber, donc personne ne veut être le dernier à les détenir".
Le pessimisme des investisseurs a également entraîné une baisse des actions britanniques et européennes. Le FTSE 100 a clôturé en baisse de 0,4 %, tandis que le Cac 40 français a perdu 1,4 % et le Dax allemand 1,3 %.
Depuis le lancement de ChatGPT il y a plus de deux ans, l'intelligence artificielle générative est sur toutes les lèvres. Mais des signaux inquiétants ont montré que lIA traverse une phase demballement qui ne pourra pas durer. Les marchés, les chercheurs et même les dirigeants des géants du secteur en conviennent. Alors, faut-il s'attendre à une catastrophe ? Non. Un rapport affirme que le "krach" d'une bulle n'est pas la fin de la technologie, mais la fin d'une période d'excès et de spéculation. La bulle, tôt ou tard, se dégonflera. Mais pour les professionnels de linformatique, ce nest pas une menace insurmontable : cest une occasion de prendre du recul, de sélectionner les bons cas dusage et de préparer lavenir.
