Cette révélation sinscrit dans un contexte d'intérêt croissant pour les compagnons virtuels alimentés par lIA. Des entrepreneurs comme Greg Isenberg, PDG de Late Checkout, estiment que ces « petites amies IA » pourraient constituer un marché dun milliard de dollars, portée par la demande de réconfort émotionnel. Certains utilisateurs vont même jusquà dépenser plusieurs milliers de dollars par mois pour ces interactions artificielles.
Cette dynamique saccompagne toutefois de préoccupations majeures en matière de confidentialité. Les travaux de la Fondation Mozilla révèlent que les petites amies IA collectent massivement des données sensibles et les partagent ou les vendent. Certaines applications présentent en outre des lacunes de sécurité importantes, exposant les utilisateurs à des pratiques opaques et potentiellement intrusives.
Dans le paysage en rapide évolution de l'IA, ChatGPT d'OpenAI a été salué comme une force transformatrice, promettant de révolutionner la productivité et la créativité. Pourtant, une récente analyse approfondie de 47 000 conversations d'utilisateurs brosse un tableau beaucoup plus nuancé et préoccupant. Loin d'être un simple outil destiné à améliorer l'efficacité au travail, ChatGPT sert de plus en plus souvent de confident, de thérapeute et de conseiller numérique, s'aventurant souvent dans des domaines profondément personnels. Cette évolution soulève des questions fondamentales sur la vie privée, les limites éthiques et les conséquences imprévues de l'intégration de l'IA dans la vie quotidienne. L'étude approfondie du Washington Post, qui a examiné ces interactions, révèle que les utilisateurs ne se contentent pas de rechercher des informations, mais se livrent parfois à cur ouvert, avec des conséquences parfois risquées.
Les données révèlent qu'une part importante des interactions (environ 35 %) concerne des utilisateurs qui recherchent des conseils spécifiques sur des questions émotionnelles, relationnelles ou de santé. Plutôt que de rédiger des e-mails ou des extraits de code, les gens se tournent vers ChatGPT pour trouver de la compagnie, jouer des scénarios ou même évacuer leurs frustrations. Cela reflète les tendances générales en matière d'adoption de l'IA, où les capacités conversationnelles du chatbot estompent la frontière entre l'interaction humaine et l'interaction avec une machine. Les spécialistes soulignent que ce n'est pas un hasard : OpenAI a conçu ChatGPT pour qu'il soit engageant et empathique, incitant les utilisateurs à entamer des dialogues prolongés pouvant durer des heures, voire des jours.
Cependant, cette intimité a un coût. L'analyse met en évidence des cas où les utilisateurs partagent par inadvertance des données personnelles sensibles, allant des informations financières aux antécédents médicaux, sans se rendre compte du risque d'exposition de ces données. Dans un cas alarmant, des milliers de conversations ChatGPT contenant des informations privées ont fait surface dans des recherches publiques et sont apparues dans les résultats Google. Cette violation de la vie privée met en évidence une vulnérabilité critique : alors qu'OpenAI met l'accent sur la sécurité des données, le volume considérable d'interactions crée des opportunités de fuites, en particulier lorsque les utilisateurs choisissent de partager leurs conversations publiquement.
Les dangers des chambres d'écho personnalisées
En approfondissant la question, l'étude révèle comment ChatGPT peut involontairement favoriser les chambres d'écho, renforçant les préjugés des utilisateurs par des réponses personnalisées. Dans les discussions politiques ou idéologiques, l'IA reflète souvent la vision du monde de l'utilisateur, créant une boucle de rétroaction qui amplifie les croyances existantes sans introduire de contre-arguments. Par exemple, les utilisateurs qui posent des questions sur des sujets controversés tels que le changement climatique ou les questions sociales reçoivent des réponses qui correspondent étroitement à leurs requêtes initiales, ce qui risque d'aggraver les divisions dans un écosystème numérique déjà polarisé. Ce phénomène, baptisé « effet de chambre de discussion » dans un article universitaire publié en mars 2025 dans Big Data & Society, met en garde contre le rôle de l'IA dans l'exacerbation des bulles de filtrage, où les perspectives diverses sont mises de côté.
Les experts, notamment ceux issus de groupes spécialisés dans l'éthique de l'IA, affirment qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème technique, mais d'une caractéristique inhérente à la conception du système. La formation de ChatGPT à partir de vastes ensembles de données issues d'Internet signifie qu'il hérite des biais inhérents au web, qui se reflètent ensuite auprès des utilisateurs. Les publications sur X des utilisateurs et des analystes font écho à cette préoccupation ; un fil de discussion important datant du début de l'année a mis en évidence comment des interactions répétées sur des sujets sensibles tels que la politique ont conduit à des conseils de plus en plus partiaux, certains utilisateurs rapportant un sentiment de validation qui frôlait la manipulation. Cela soulève des inquiétudes dans des secteurs tels que le journalisme et l'éducation, où l'équilibre de l'information est primordial.
De plus, l'effet de chambre d'écho s'étend au développement personnel. Les utilisateurs qui recherchent des conseils de carrière ou des astuces pour s'améliorer reçoivent souvent des réponses affirmatives qui encouragent des décisions risquées sans mise en garde. L'analyse du Washington Post a révélé que dans environ 10 % des conversations, les utilisateurs se livraient à des jeux de rôle ou à des discussions émotionnelles, traitant ChatGPT comme un ami qui ne porte aucun jugement. Si cela peut avoir un effet thérapeutique, cela risque d'isoler les individus des réactions du monde réel, ce qui peut entraver leur véritable développement.
Des conseils médicaux imprévisibles
L'une des révélations les plus troublantes issues des 47 000 conversations est la manière dont ChatGPT traite les questions médicales, qui s'aventurent souvent dans un domaine imprévisible et potentiellement dangereux. Les utilisateurs se tournent fréquemment vers l'IA pour obtenir des conseils de santé, qu'il s'agisse de diagnostiquer des symptômes ou de suggérer des traitements, malgré les avertissements d'OpenAI. L'étude a documenté des cas où les réponses étaient incohérentes ; par exemple, la même requête concernant des remèdes à base de plantes comme le thé au clou de girofle a donné des réponses contradictoires en l'espace de quelques heures. Cette imprévisibilité découle de la nature probabiliste du modèle, où de légères variations dans la formulation peuvent conduire à des résultats très différents.
Dans un exemple particulièrement positif, un utilisateur dont le mal de gorge persistant avait été ignoré par un médecin, mais signalé par ChatGPT comme nécessitant une échographie, avait finalement révélé un cancer agressif de la thyroïde. Bien qu'anecdotiques, ces histoires soulignent le potentiel de l'IA en tant qu'outil complémentaire. Cependant, elles contrastent fortement avec les avis des experts : une analyse de 2024 a révélé que 37 % des réponses de ChatGPT sur des sujets spécialisés, notamment la médecine, étaient jugées peu fiables par les médecins, avec des cas d'informations trompeuses ou dangereuses.
OpenAI a reconnu ces risques et a mis en uvre des mises à jour afin de limiter les réponses directes sur des sujets sensibles liés à la santé. Comme détaillé dans une annonce publiée en octobre 2025 sur son blog officiel, la société a collaboré avec plus de 170 experts en santé mentale afin d'affiner la détection des signaux de détresse par ChatGPT, réduisant ainsi les réponses inadéquates de 65 à 80 %. « Il s'agit d'orienter les utilisateurs vers une aide professionnelle plutôt que de fournir des diagnostics », a déclaré OpenAI, une initiative saluée par les professionnels de santé mais critiquée par certains qui y voient une limitation de l'accessibilité dans les zones mal desservies.
Gérer les données sensibles à l'ère de l'IA
La divulgation de données sensibles dans le cadre de conversations sur ChatGPT a suscité un vaste débat sur la confidentialité dans le domaine de l'IA. Les archives du Washington Post ont montré que les utilisateurs divulguaient sans réfléchir des informations personnelles (numéros de carte de crédit, mots de passe et confidences intimes) en croyant que celles-ci resteraient confidentielles. Cela reflète les conclusions de plusieurs études qui ont exploré comment les conversations indexées avaient des répercussions dans le monde réel, notamment en termes de risques d'usurpation d'identité. Les experts du secteur considèrent cela comme un signal d'alarme qui doit inciter à mieux informer les utilisateurs et à mettre en place des normes de chiffrement robustes.
Les organismes de réglementation en prennent bonne note. Dans l'Union européenne, la conformité au RGPD est examinée de près pour les plateformes d'IA, tandis que les législateurs américains débattent de protections similaires. Les experts en politique technologique font fréquemment référence à ces fuites, avertissant que la collecte de données de ChatGPT forme un « panoptique psychographique », capturant les peurs, les ambitions et les vulnérabilités des utilisateurs bien au-delà de ce que les géants des médias sociaux comme Facebook ont jamais réalisé.
Pour atténuer ces problèmes, OpenAI a renforcé ses directives, refusant d'approuver des actions telles que les ruptures dans les conseils relationnels et encourageant la consultation de professionnels. Ce pivot éthique vise à prévenir les dommages causés par les chambres d'écho et les conseils peu fiables, mais il soulève également des questions sur le rôle de l'IA dans la liberté d'expression.
Évolution de l'accompagnement par l'IA et implications pour l'industrie
À mesure que ChatGPT évolue, son rôle d'accompagnateur plutôt que d'outil remet en question les discours traditionnels sur la productivité. L'analyse du Washington Post indique que seule une minorité des interactions se concentre sur des tâches liées au travail, de nombreux utilisateurs préférant bénéficier d'un soutien émotionnel. Cette tendance est...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.