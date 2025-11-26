Deloitte est à nouveau accusé d'avoir cité des recherches générées par l'IA dans un rapport de 1,6 million $, contenant des erreurs générées par l'IA, c'est la deuxième fois cette année

Un rapport a révélé qu'un rapport sur les soins de santé commandé par un gouvernement provincial canadien à Deloitte contiendrait des erreurs potentiellement générées par l'IA. Il a été commandé pour près de 1,6 million de dollars. C'est la deuxième fois cette année que le géant du conseil est accusé d'utiliser des recherches et des citations générées par l'IA dans ses rapports.
Deloitte est un réseau multinational britannique de services professionnels basé à Londres, au Royaume-Uni. Deloitte fournit des services d'audit, de conseil, de conseil financier, de conseil en matière de risques, de fiscalité et de services juridiques. Elle compte environ 460 000 employés dans le monde et est présente dans plus de 150 pays. Au cours de l'exercice 2024, le réseau a réalisé un chiffre d'affaires total de 67,2 milliards de dollars américains. Le cabinet a parrainé un certain nombre d'activités et d'événements, notamment les Jeux olympiques d'été de 2012.
Début 2024, Deloitte a déployé auprès de 75 000 membres de son personnel lintelligence artificielle générative pour les aider à effectuer des tâches de base avec plus de célérité. Le personnel ayant accès au chatbot IA PairD de Deloitte peut l'utiliser pour créer des présentations dans PowerPoint, ainsi que pour écrire des courriels et du code informatique. Le codage informatique fait partie des domaines cibles de cette initiative. La manuvre sinscrit dans ladoption des outils dautomatisation par les grands noms de la comptabilité.
Pourtant, un rapport d'octobre 2025 a révélé les failles de cette adoption massive de l'IA. En effet, Deloitte Australie remboursera partiellement les 440 000 dollars australiens (290 000 dollars américains) versés par le gouvernement australien pour un rapport truffé d'erreurs apparentes générées par l'IA, notamment une citation fabriquée à partir d'un jugement d'un tribunal fédéral et des références à des articles de recherche universitaire inexistants. Invité à commenter les inexactitudes du rapport, Deloitte a déclaré dans un communiqué que « la question avait été résolue directement avec le client ». Deloitte n'a pas répondu lorsqu'on lui a demandé si les erreurs avaient été générées par l'IA.
Récemment, un rapport a révélé qu'un rapport sur les soins de santé commandé par un gouvernement provincial canadien à Deloitte contiendrait des erreurs potentiellement générées par l'IA. Il a été commandé pour près de 1,6 million de dollars. C'est la deuxième fois cette année que le géant du conseil est accusé d'utiliser des recherches et des citations générées par l'IA dans ses rapports.
Ces allégations ont d'abord été soulevées par The Independent, un média canadien. La publication a affirmé que le rapport, rédigé par Deloitte puis publié par le ministère de la Santé et des Services communautaires, contenait au moins quatre références inexistantes. Le rapport aurait été commandé par le gouvernement précédent. Il couvrait des sujets tels que les soins virtuels et les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs de la santé. Il proposait également des conseils pour élaborer une stratégie efficace en matière de ressources humaines pour le secteur des soins de santé de la province en période de pénurie de personnel.
Le cabinet de conseil est accusé d'avoir inclus dans le rapport de fausses citations, qui auraient été tirées d'articles universitaires inventés de toutes pièces. Selon The Independent, le rapport aurait également attribué des articles à de vrais chercheurs qui n'avaient pas travaillé dessus et aurait cité les noms de chercheurs qui n'existaient pas.
« Deloitte Canada soutient fermement les recommandations formulées dans notre rapport », a déclaré un porte-parole de Deloitte Canada en réponse. « Nous sommes en train de réviser le rapport afin d'apporter quelques corrections aux citations, qui n'ont aucune incidence sur les conclusions du rapport. L'IA n'a pas été utilisée pour rédiger le rapport ; elle a été utilisée de manière sélective pour étayer un petit nombre de citations de recherche », a ajouté cette personne au média.
Au début de l'année, Deloitte Australie a accepté de rembourser une partie d'un rapport de 290 000 dollars qui contenait des erreurs prétendument générées par l'IA. Le rapport de 237 pages avait été initialement publié sur le site web du ministère australien de l'Emploi et des Relations professionnelles.
Ce rapport confirme que pour l'instant, les grands modèles de langage (LLM) auront toujours des hallucinations. Une étude de 2024 soutient notamment que les hallucinations dans les modèles de langage ne sont pas seulement des erreurs occasionnelles mais une caractéristique inévitable de ces systèmes. Les chercheurs ont démontré dans l'étude que les hallucinations découlent de la structure mathématique et logique fondamentale des LLM. Il est donc impossible de les éliminer par des améliorations architecturales, des améliorations des ensembles de données ou des mécanismes de vérification des faits.
Source : The Independent
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Deloitte arrime près de 75 000 de ses employés à l'IA générative pour améliorer leur productivité sur divers pans dont le codage informatique et insiste sur ce que « l'IA nest qu'un outil »
L'utilisation de l'IA est un danger pour la réputation professionnelle, d'après une étude, en opposition avec d'autres selon lesquelles les développeurs dotés de cette compétence sont précieux en entreprise
Pourquoi les grands modèles de langage IA inventent-ils des informations ? Anthropic tente une approche pour analyser le contexte dans lequel Claude « hallucine »
Vous avez lu gratuitement 726 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.