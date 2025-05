L’utilisation de l’IA est un danger pour la réputation professionnelle, d’après une étude

En opposition avec d’autres selon lesquelles les développeurs dotés de cette compétence sont précieux en entreprise

De précédentes études font pourtant état de ce que le fait pour les développeurs d’avoir des compétences en intelligence artificielle peut leur permettre d’obtenir des augmentations de salaire de 40 %

Apprentissage automatique - Machine Learning (+40 %) Tensor Flow (+38 %) : TensorFlow est une bibliothèque logicielle libre et gratuite pour l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Apprentissage en profondeur - Deep Learning (+27 %) Traitement du langage naturel (+19 %) Science des données - Data Science (+17%)



La revue Proceedings of the National Academy of Sciences a publié une étude montrant que les employés qui utilisent des outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, Claude et Gemini au travail sont confrontés à des jugements négatifs sur leurs compétences et leur motivation de la part de leurs collègues et de leurs supérieurs.« Nos résultats révèlent un dilemme pour les personnes qui envisagent d'adopter des outils d'IA : Bien que l'IA puisse améliorer la productivité, son utilisation entraîne des coûts sociaux », écrivent les chercheurs Jessica A. Reif, Richard P. Larrick et Jack B. Soll de la Fuqua School of Business de Duke.L'équipe de Duke a mené quatre expériences avec plus de 4 400 participants afin d'examiner les évaluations anticipées et réelles des utilisateurs d'outils d'intelligence artificielle. Leurs conclusions, présentées dans un article intitulé « Evidence of a social evaluation penalty for using AI », révèlent une tendance constante à la partialité à l'égard de ceux qui reçoivent de l'aide de l'IA. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Oxford Internet Institute et du Center for Social Data Science de l'université de Copenhague, les travailleurs dotés de compétences en intelligence artificielle sont "particulièrement précieux" et perçoivent des salaires 21 % plus élevés que la moyenne, mais potentiellement jusqu'à 40 % plus élevés, en partie parce que ces compétences peuvent être combinées à d'autres compétences précieuses.La nature hautement "complémentaire" des compétences en IA (elles peuvent être combinées avec un large éventail d'autres compétences, souvent précieuses) s'est avérée être un facteur clé dans l'augmentation de la valeur accordée aux compétences en IA des travailleurs, a constaté l'équipe internationale. La recherche, qui porte sur 962 compétences et 25 000 travailleurs, a révélé que la valeur économique d'une compétence est déterminée par la manière dont elle peut être combinée avec d'autres compétences du travailleur, ce que l'on appelle la "complémentarité".L'expansion des nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle, a fortement influencé la valeur des compétences. Les langages de programmation et la science des données figurent parmi les compétences les plus prisées. Parmi les compétences en IA les plus demandées, les cinq plus importantes en termes de valeur économique (en pourcentage d'augmentation du salaire horaire) pour le travailleur sont les suivantes :Source : Etude Ces études sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait en tant que développeur ?Partagez votre expérience personnelle en la matière