Ces résultats viennent appuyer les conclusions d'une étude publiée en 2023 qui indique que les compétences en IA peuvent augmenter les salaires de 40 % . L'étude souligne notamment que les travailleurs dotés de telles compétences sont « particulièrement précieux » pour les entreprises, et que la complémentarité est un facteur clé de la valeur économique.Selon le récent rapport de O'Reilly, l'utilisation du contenu sur GitHub Copilot a également connu une augmentation spectaculaire, de 471 %, ce qui reflète l'enthousiasme des développeurs pour les outils qui améliorent la productivité.L'intérêt pour GPT a toutefois diminué, avec une baisse de 13 % de l'utilisation et une tendance similaire à la baisse des recherches, ce qui indique que les développeurs privilégient les connaissances fondamentales en matière d'IA plutôt que les compétences spécifiques à la plateforme pour naviguer efficacement entre les différents modèles d'IA tels que Claude, Gemini de Google et Llama.L'IA n'est pas le seul domaine en croissance, l'intérêt pour la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) a bondi de 44 %, tandis que l'intérêt pour les compétences en matière de conformité a augmenté de 10 %. En outre, le contenu lié à la sécurité des applications a augmenté de 17 %, reflétant l'engagement des développeurs à sécuriser tous les types d'applications. L'essor du modèle zero trust, dont l'utilisation a augmenté de 13 %, illustre une approche proactive de la sécurité qui met l'accent sur une authentification et des contrôles d'accès stricts. Prises ensemble, ces tendances indiquent une évolution significative vers des stratégies de sécurité globales au sein des organisations.« Cette année marque une transition décisive dans le domaine de la technologie, l'IA évoluant de capacités génératives à une force transformatrice remodelant la façon dont les développeurs abordent leur métier », déclare Mike Loukides, vice-président du contenu des technologies émergentes chez O'Reilly et auteur du rapport. « Alors que les compétences fondamentales gagnent en importance et que les organisations adoptent de plus en plus des pratiques de sécurité complètes, les professionnels doivent donner la priorité à la montée en compétences pour intégrer efficacement ces outils dans leurs opérations. L'avenir ne consiste pas à craindre l'impact de l'IA sur les emplois, mais à exploiter son potentiel pour améliorer la productivité et stimuler l'innovation dans tous les secteurs. »Parmi les autres résultats intéressants, les compétences en ingénierie des données ont connu une augmentation de 29 %, mais il y a eu un déclin notable des langages de programmation traditionnels, l'utilisation de Python ayant diminué de 5,3 % et celle de Java de 13 %. Cependant, les tendances d'utilisation de Rust se démarquent, gagnant les développeurs avec une augmentation de 9,6 %.L'intérêt pour le cloud computing semble également s'être stabilisé, l'utilisation de contenu pour les principaux fournisseurs de cloud et leurs certifications étant en baisse dans toutes les catégories, à l'exception des certifications Google Cloud, qui ont connu une croissance de 2,2 %.Malgré les conclusions de l'étude de O'Reilly, un responsable informatique sur trois déclare rencontrer des difficultés pour trouver des talents qualifiés en IA et en ML. En effet, selon Skillsoft, les responsables informatiques peinent à trouver des talents en IA, mais n'investissent pas suffisamment dans le développement des compétences professionnelles . 43 % d'entre eux estiment que les compétences de leurs équipes en la matière sont faibles.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de O'Reilly crédibles ou pertinentes ?