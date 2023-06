L'étude Generative AI Snapshot Research de Salesforce a interrogé plus de 4 000 employés à temps plein. Elle a révélé que 73 % des employés pensent que l'IA générative introduit de nouveaux risques de sécurité, bien que la plupart d'entre eux utilisent ou prévoient d'utiliser la technologie.Quelque 67 % ont déclaré que l'IA générative les aiderait à mieux tirer parti de leurs autres investissements technologiques, comme d'autres outils d'IA et modèles d'apprentissage automatique.Les employés estiment économiser en moyenne cinq heures par semaine - l'équivalent d'un mois ou de 32,5 jours par an pour les employés travaillant à temps plein - en utilisant l'IA générative.Malgré l'intérêt d'utiliser des outils comme ChatGPT pour améliorer leurs flux de travail, plus de la moitié des employés ont déclaré à Salesforce que les résultats de l'IA générative sont biaisés et inexacts (59 % et 54 %, respectivement).Les cadres supérieurs et les propriétaires sont les groupes les plus nombreux à admettre à Salesforce qu'ils savent comment utiliser les outils d'IA générative avec des données fiables, avec 83 %, suivis par les directeurs généraux, avec 79 %. Le groupe le moins nombreux est celui des personnes n'ayant aucune responsabilité de gestion, avec seulement 29 %.En ce qui concerne les exigences liées à l'utilisation de l'IA générative, 60 % des répondants à l'enquête ont déclaré qu'une supervision humaine était nécessaire, tandis que 59 % ont déclaré que les entreprises devraient mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Quelque 58 % des employés interrogés ont déclaré que des données clients fiables étaient une condition préalable à l'utilisation d'outils tels que ChatGPT, tandis que le même nombre a déclaré que l'introduction de lignes directrices éthiques était également indispensable."L'IA générative a le potentiel d'aider les entreprises à se connecter avec leur public de manière nouvelle et plus personnalisée", a déclaré Paula Goldman, responsable de l'éthique et de l'utilisation humaine chez Salesforce. "Alors que les entreprises adoptent cette technologie, elles doivent s'assurer que des directives éthiques et des garde-fous sont en place pour un développement et une utilisation sûrs et sécurisés de l'IA générative."Source : Enquête de SalesforceQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette enquête de Salesforce sont pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?