Les dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 758 milliards $ d'ici 2029, avec une augmentation annuelle de 166 %, selon IDC

Le marché mondial des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) est en passe de connaître une croissance sans précédent, avec des dépenses qui devraient atteindre 758 milliards de dollars d'ici 2029, selon les dernières conclusions du Worldwide Quarterly Artificial Intelligence Infrastructure Tracker de l'International Data Corporation (IDC). Au deuxième trimestre 2025, les organisations ont augmenté leurs dépenses en infrastructures matérielles de calcul et de stockage pour les déploiements d'IA de 166 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 82 milliards de dollars.Le marché des infrastructures d'IA a connu une croissance à deux chiffres constante pendant plusieurs années, principalement grâce aux investissements dans les serveurs destinés aux déploiements d'IA. Les infrastructures déployées dans le cloud et les environnements partagés représentent 84,1 % des dépenses totales en IA au deuxième trimestre 2025, les hyperscalers, les fournisseurs de services cloud et les fournisseurs de services numériques étant les principaux contributeurs aux dépenses en IA (86,7 %) au cours de ce trimestre.Au deuxième trimestre 2025, les serveurs ont représenté 98 % des dépenses totales liées à l'IA, soit une augmentation de 173,2 % par rapport à la même période l'année dernière. Les serveurs avec accélérateur intégré sont l'infrastructure préférée pour les plateformes d'IA, représentant 91,8 % des dépenses totales en infrastructure IA pour serveurs, avec une croissance de 207,3 % au deuxième trimestre 2025. IDC prévoit que les serveurs accélérés dépasseront 95 % des dépenses en infrastructure IA pour serveurs d'ici 2029, avec un TCAC de 42 % sur 5 ans.IDC définit les types d'IA considérés comme centrés sur l'IA dans les catégories des serveurs et du stockage, y compris les systèmes qui exécutent une ou plusieurs des applications suivantes :- Les plateformes IA dédiées au développement d'applications IA ; c'est là que se déroule la majeure partie de la formation en IA.- Les applications IA dont la fonction principale est d'exécuter des modèles IA ; la plupart des inférences IA se font dans cette catégorie.- Les applications (traditionnelles) compatibles avec l'IA et dotées de certaines fonctionnalités IA.- Les logiciels de développement et de déploiement d'applications IA (AD&D) utilisés pour développer des modèles et des applications IA.La plupart des changements importants dans les prévisions relatives aux serveurs IA sont dus à une réévaluation significative de la demande en serveurs GPU et autres accélérateurs aux États-Unis, remplaçant le ralentissement précédemment prévu fin 2025 et début 2026 par une nouvelle prévision selon laquelle l'augmentation des investissements dans l'IA se poursuivra jusqu'à la fin de cette année et jusqu'en 2026, sur la base des pipelines en croissance continue des principaux fournisseurs et acheteurs.», a déclaré Lidice Fernandez, vice-présidente du groupe Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers. «Les dépenses de stockage dans l'infrastructure IA ont été motivées par la nécessité de gérer les grands ensembles de données requis pour l'entraînement des modèles IA, ainsi que le stockage des entraînements, des points de contrôle et des référentiels de données pour les phases d'inférence. Cette catégorie a enregistré une croissance de 20,5 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2025, 48 % des dépenses provenant de déploiements cloud.Les États-Unis sont en tête du marché mondial des infrastructures d'IA, représentant 76 % des dépenses totales au deuxième trimestre 2025, suivis par la Chine (11,6 %), l'APJ (6,9 %) et l'EMEA (4,7 %). Au cours des cinq prochaines années, IDC prévoit que la région de la RPC connaîtra le TCAC le plus élevé (41,5 %), suivie des États-Unis (40,5 %), de l'EMEA (17,3 %) et de l'APJ (14,3 %). D'ici 2029, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure IA atteindront 758 milliards de dollars, les serveurs accélérés représentant 94,3 % des dépenses totales du marché.: IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?