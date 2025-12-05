Telegram lance Cocoon, un réseau d'IA décentralisé et confidentiel sur la blockchain TON, comme alternative plus privée et plus rentable aux services informatiques d'IA centralisés

Telegram a récemment lancé un réseau informatique d'IA décentralisé et confidentiel sur la blockchain TON, appelé Cocoon. Le projet est présenté comme une alternative plus confidentielle et plus rentable aux services informatiques centralisés d'IA proposés par des fournisseurs tels que Microsoft et Amazon qui, selon le fondateur de Telegram, Pavel Durov, agissent comme des intermédiaires coûteux qui réduisent la confidentialité.
Telegram (également connu sous le nom de Telegram Messenger) est un service de messagerie instantanée (IM) et de réseau social multiplateforme basé sur le cloud. Il a été lancé pour iOS le 14 août 2013 et pour Android le 20 octobre 2013. Il permet aux utilisateurs d'échanger des messages, de partager des médias et des fichiers, et d'effectuer des appels vocaux ou vidéo privés et de groupe, ainsi que des diffusions publiques en direct. Telegram offre un chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo, et en option pour les chats privés si les deux participants utilisent un appareil mobile.
Selon un rapport de novembre 2024, Telegram serait devenu un bastion pour les groupes qui incitent à la violence contre les juifs et Israël. L'analyse révèle que le jour des attentats, les messages antisémites ont augmenté de 433,76 %, passant d'une moyenne de 238,12 à 1 271 par jour. Bien que ce pic ait diminué, la moyenne actuelle de 321,22 messages quotidiens reste nettement supérieure aux niveaux d'avant les attentats. L'étude fait suite à un précédent rapport selon lequel des milliers de chaînes Telegram vendent des identités volées, des drogues illicites et du matériel pédopornographique, faisant de l'application de messagerie chiffrée un nouveau type de darknet pour les criminels.
Malgré cela, Telegram a récemment lancé un réseau informatique d'IA décentralisé et confidentiel sur la blockchain TON, appelé Cocoon. Le projet est présenté comme une alternative plus confidentielle et plus rentable aux services informatiques centralisés d'IA proposés par des fournisseurs tels que Microsoft et Amazon qui, selon le fondateur de Telegram, Pavel Durov, agissent comme des intermédiaires coûteux qui réduisent la confidentialité.
Pavel Durov a annoncé sur X :
Ça y est, c'est fait. Notre réseau de calcul confidentiel décentralisé, Cocoon, est opérationnel. Les premières demandes d'IA des utilisateurs sont désormais traitées par Cocoon avec une confidentialité totale. Les propriétaires de GPU gagnent déjà des TON. https://cocoon.org est en ligne.
Les fournisseurs de calcul centralisés tels qu'Amazon et Microsoft agissent comme des intermédiaires coûteux qui font grimper les prix et réduisent la confidentialité. Cocoon résout à la fois les problèmes économiques et de confidentialité associés aux fournisseurs de calcul IA traditionnels.
Nous passons maintenant à l'échelle supérieure. Au cours des prochaines semaines, nous allons intégrer davantage de GPU et attirer davantage de développeurs vers Cocoon. Les utilisateurs de Telegram peuvent s'attendre à de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA, basées sur une confidentialité totale. Cocoon redonnera le contrôle et la confidentialité à ceux à qui ils appartiennent : les utilisateurs.
Cocoon est présenté comme un moyen de contourner ces limitations en permettant aux applications d'exécuter des modèles d'IA sans exposer les données à une infrastructure externe, tout en permettant aux propriétaires de GPU de louer leur matériel inutilisé et de gagner des toncoins.
Cocoon utilise un modèle en trois parties dans lequel les clients soumettent des demandes payantes, des proxys sélectionnent les travailleurs appropriés et les travailleurs exécutent les tâches sur leurs GPU. Les paiements et les règlements s'effectuent sur la blockchain TON, et les développeurs affirment que les demandes et les réponses restent confidentielles pour le client. Le réseau se positionne comme une couche de calcul alternative centrée sur le traitement privé.
Telegram prévoit d'augmenter l'offre de GPU et la demande des développeurs dans les semaines à venir, bien que l'échelle actuelle n'ait pas été communiquée. Certaines voix du secteur ont remis en question la dépendance de Cocoon à un ensemble restreint de processeurs Intel, qui exclut AMD, ARM et d'autres architectures. Dans le même temps, Durov a souligné que Cocoon est ouvert à tout développeur ou fournisseur de GPU intéressé par le calcul privé de l'IA, et pas seulement aux utilisateurs de Telegram, laissant ouverte la question de savoir s'il permettra à terme d'exécuter les propres modèles d'IA locaux des utilisateurs sur le réseau.
Cette annonce interpelle car en septembre 2024, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a déclaré que lapplication transmettra les données de ses utilisateurs aux gouvernements afin darrêter les criminels. Telegram transmettra le numéro de téléphone et l'adresse IP d'un utilisateur si les autorités lui en font la demande, selon une mise à jour de sa politique de confidentialité. Une annonce qui a fait suite au volte-face de Pavel Durov sur la question de la modération et des démêlés en justice.
En janvier 2025, Telegram a révélé avoir répondu à 900 demandes des autorités américaines, en partageant les numéros de téléphone ou les adresses IP de 2 253 utilisateurs. Ce chiffre marque une augmentation significative par rapport aux années précédentes, la majorité des demandes ayant été traitées après le changement de politique de confidentialité de la plateforme en septembre 2024. Une révélation qui souligne non seulement un changement de cap dans la politique de confidentialité de la plateforme, mais aussi l'arrogance de certains responsables qui pensaient pouvoir gérer des activités illicites sans répercussions.
