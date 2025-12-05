Le moteur de recherche écologique à but non lucratif Ecosia propose des aperçus et une recherche par chat basés sur l'IA, affirmant utiliser des sources d'énergie 100 % propres et planter des arbres

Dans le cadre d'une initiative visant à améliorer l'expérience utilisateur tout en renforçant sa mission environnementale, le moteur de recherche Ecosia a introduit des aperçus et un mode de recherche par chat basés sur l'intelligence artificielle (IA). La nouvelle fonctionnalité « Aperçus » fournit des résumés concis et sourcés en haut des résultats de recherche, tandis que le mode chat prend en charge les requêtes plus approfondies et offre des conseils optionnels axés sur l'écologie. Selon l'entreprise, ces deux fonctionnalités utilisent des modèles d'IA efficaces, alimentés par des sources d'énergie 100 % propres, comme l'énergie solaire et éolienne, soulignant son engagement en faveur de la transparence et de la durabilité.
Ecosia (dérivé de « eco » et « utopia ») est une organisation technologique à but non lucratif basée à Berlin, en Allemagne. Elle gère le moteur de recherche Internet du même nom, lancé le 7 décembre 2009 pour coïncider avec les négociations climatiques de l'ONU à Copenhague. Plus récemment, l'organisation a lancé d'autres produits, tels qu'un navigateur Web du même nom qui intègre un bloqueur de publicités, un chatbot IA et un système d'évaluation des engagements climatiques.
En août dernier, Ecosia s'est associé à Qwant pour lancer Staan, un index de recherche européen qui offre des résultats indépendants et axés sur la confidentialité. Présenté comme une alternative européenne à Google et Bing de Microsoft, Staan vise à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des géants américains de la technologie tout en favorisant la souveraineté numérique et l'innovation dans le domaine de la recherche.
Ecosia, le moteur de recherche qui finance la reforestation mondiale, a lancé récemment deux nouvelles fonctionnalités ainsi qu'un nouveau design visuel. Ces ajouts visent à renforcer son approche axée sur sa mission tout en améliorant l'expérience utilisateur.
En haut des résultats de recherche, les utilisateurs verront désormais apparaître des aperçus, qui sont de courts résumés incluant des références aux sources originales. Cette fonctionnalité simplifie la recherche et garantit la transparence. Les utilisateurs peuvent la désactiver d'un simple clic s'ils préfèrent obtenir des résultats de recherche directs.
Pour les questions plus approfondies ou les explorations continues, la recherche IA introduit un mode de chat interactif. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur des sujets tels que des recettes ou des conseils de voyage, et peuvent choisir de recevoir des conseils écologiques fondés sur les sciences environnementales actuelles. Ces améliorations élargissent la flexibilité de la recherche et intègrent la conscience environnementale pour les personnes intéressées.
Fidèle à ses engagements environnementaux, Ecosia utilise des modèles d'IA plus petits et plus efficaces, et évite délibérément les technologies gourmandes en énergie telles que la génération vidéo. L'entreprise affirme produire plus d'énergie renouvelable que ses fonctionnalités d'IA n'en consomment, en utilisant des sources 100 % propres telles que l'énergie solaire et éolienne. Des outils tels que l'AI Energy Score et Ecologits aident Ecosia à suivre et à rendre compte de sa consommation d'énergie, garantissant ainsi transparence et responsabilité.
La confidentialité reste par ailleurs une priorité pour Ecosia : seules les données essentielles sont collectées pour alimenter ces nouvelles fonctionnalités.
Source : Ecosia
