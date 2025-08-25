L'IA a un coût climatique énorme : une instruction générative complexe consomme 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google, et la création d'une vidéo IA de 3 secondes consomme 15 000 fois plus d'énergie

L'intelligence artificielle (IA) fait désormais partie intégrante de notre quotidien, mais son utilisation croissante a engendré un coût climatique énorme. Selon Jon Ippolito, professeur à l'université du Maine, une instruction générative (prompt) complexe consommerait jusq'à 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google sans IA, et une vidéo IA de 3 secondes consommerait 15 000 fois plus d'énergie. Alors que la demande en IA augmente, les experts avertissent que cette technologie met à rude épreuve les réseaux électriques, intensifie les risques climatiques et soulève des questions sur l'utilisation durable de cette technologie.
Cette préoccupation n'est pas nouvelle. Les experts en environnement avertissent depuis longtemps que l'IA générative aggrave la crise climatique, en raison de ses besoins massifs en énergie et en eau. Une fois déployés, ces systèmes peuvent également émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone chaque jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a notamment souligné que l'IA générative consomme jusqu'à 30 fois plus d'énergie que les recherches sur internet traditionnelles, qualifiant son utilisation généralisée pour les requêtes en ligne basiques de particulièrement préoccupante.
Marissa Loewen a commencé à utiliser l'intelligence artificielle en 2014 comme outil de gestion de projet. Elle est autiste et souffre de TDAH, et elle affirme que cela l'a énormément aidée à organiser ses pensées.
« Nous essayons toutefois de l'utiliser de manière responsable, car nous sommes conscients de son impact sur l'environnement », a-t-elle déclaré.
Son utilisation personnelle de l'IA n'est plus unique. Aujourd'hui, cette technologie est intégrée aux smartphones, aux moteurs de recherche, aux traitements de texte et aux services de messagerie électronique. Chaque fois que quelqu'un utilise l'IA, cela consomme de l'énergie qui est souvent produite à partir de combustibles fossiles. Cela libère des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et contribue au changement climatique. Et il devient de plus en plus difficile de s'en passer.
Le coût climatique de l'IA
L'IA est en grande partie alimentée par des centres de données qui traitent les requêtes, stockent les données et diffusent les informations. À mesure que l'IA se généralise, la demande en énergie des centres de données augmente, ce qui entraîne des problèmes de fiabilité du réseau électrique pour les personnes vivant à proximité.
« Étant donné que nous essayons de construire des centres de données à un rythme qui ne nous permet pas d'intégrer davantage de ressources énergétiques renouvelables dans le réseau, la plupart des nouveaux centres de données sont alimentés par des combustibles fossiles », a déclaré Noman Bashir, chercheur en informatique et impact climatique au Consortium pour le climat et la durabilité du MIT.
Les centres de données génèrent également de la chaleur, ils ont donc besoin d'eau douce pour rester refroidis. Les centres plus importants peuvent consommer jusqu'à 18,9 millions de litres par jour, selon un article de l'Environmental and Energy Study Institute. Cela correspond à peu près à la consommation quotidienne en eau d'une ville de 50 000 habitants.
C'est difficile à imaginer, car pour la plupart des utilisateurs, l'impact n'est pas visible, a déclaré Sasha Luccioni, responsable IA et climat chez Hugging Face, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle.
« Dans l'une de mes études, nous avons découvert que la génération d'une image haute définition consomme autant d'énergie que la recharge de la moitié de votre téléphone. Et les gens réagissaient en disant : « Ce n'est pas possible, car lorsque j'utilise Midjourney (un programme d'IA générative), la batterie de mon téléphone ne se décharge pas » », a-t-elle déclaré.
Jon Ippolito, professeur en nouveaux médias à l'université du Maine, a déclaré que les entreprises technologiques s'efforcent constamment d'améliorer l'efficacité des puces et des centres de données, mais cela ne signifie pas pour autant que l'impact environnemental de l'IA va diminuer. Cela s'explique par un problème appelé le paradoxe de Jevons.
« Plus les ressources sont bon marché, plus nous avons tendance à les utiliser », a-t-il déclaré. Lorsque les voitures ont remplacé les chevaux, a-t-il ajouté, les temps de trajet n'ont pas diminué. Nous avons simplement parcouru de plus longues distances.
Quantifier l'empreinte carbone de l'IA
La contribution de ces programmes au réchauffement climatique dépend de nombreux facteurs, notamment la température extérieure du centre de données qui traite la requête, la propreté du réseau électrique et la complexité de la tâche effectuée par l'IA.
Les sources d'information sur la contribution de l'IA au changement climatique sont incomplètes et contradictoires, il est donc difficile d'obtenir des chiffres exacts. Mais Jon Ippolito a tout de même tenté de le faire.
Il a développé une application qui compare l'empreinte environnementale de différentes tâches numériques à partir des données limitées qu'il a pu trouver. Cette application estime qu'une simple requête IA, telle que « Quelle est la capitale de la France ? », consomme 23 fois plus d'énergie que la même question saisie dans Google sans sa fonctionnalité AI Overview.
« Au lieu de travailler avec des matériaux existants, il s'agit de les créer à partir de zéro. Et cela nécessite beaucoup plus de puissance de calcul », explique Sasha Luccioni.
Et cela ne concerne qu'une simple requête. Une instruction générative (prompt) complexe, telle que « Dis-moi combien de bonbons gélifiés pourraient tenir dans l'océan Pacifique », consomme 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google sans IA. Une vidéo de 3 secondes, selon l'application d'Ippolito, consomme 15 000 fois plus d'énergie. Cela équivaut à allumer une ampoule à incandescence et à la laisser allumée pendant plus d'un an.
Cela a un impact considérable, mais cela ne signifie pas pour autant que notre empreinte technologique était neutre en carbone avant l'arrivée de l'IA.
Regarder une heure de Netflix, par exemple, consomme plus d'énergie qu'une requête textuelle complexe pour l'IA. Une heure sur Zoom avec 10 personnes en consomme 10 fois plus.
« Il ne s'agit pas seulement de sensibiliser les gens à l'impact de l'IA, mais aussi à toutes ces activités numériques que nous considérons comme acquises », a déclaré Jon Ippolito.
Limiter la technologie, limiter son impact sur le climat
Jon Ippolito a déclaré qu'il limitait son utilisation de l'IA autant que possible. Il suggère d'utiliser des images capturées par des humains plutôt que celles générées par l'IA et demande à l'IA d'arrêter de générer des images dès qu'il a la réponse afin d'éviter tout gaspillage d'énergie supplémentaire. Il demande également des réponses concises et commence ses recherches sur Google en tapant « -IA » afin que l'IA ne fournisse pas d'aperçu pour les requêtes dont il n'a pas besoin.
Marissa Loewen a adopté la même approche. Elle explique qu'elle essaie d'organiser ses pensées en une seule requête IA plutôt que de poser une série de questions répétitives. Elle a également développé sa propre IA qui ne dépend pas de grands centres de données, ce qui permet d'économiser de l'énergie, tout comme regarder un film que l'on possède sur DVD est beaucoup moins gourmand en énergie que de le regarder en streaming.
« Le fait d'avoir quelque chose de local sur votre ordinateur à la maison vous permet également de contrôler votre consommation d'électricité. Cela vous permet de contrôler un peu mieux vos données », a-t-elle déclaré.
Sasha Luccioni utilise Ecosia, un moteur de recherche qui utilise des algorithmes efficaces et utilise ses bénéfices pour planter des arbres afin de minimiser l'impact de chaque recherche. Sa fonction d'intelligence artificielle peut également être désactivée.
ChatGPT dispose également d'une fonction de chat temporaire, de sorte que les requêtes que vous envoyez au centre de données sont supprimées après quelques semaines au lieu d'occuper de l'espace de stockage dans les centre de données.
Mais l'IA ne représente qu'une fraction de la consommation énergétique des centres de données. Jon Ippolito estime qu'environ 85 % de cette consommation est liée à la collecte de données provenant de sites tels que TikTok et Instagram, ainsi qu'aux cryptomonnaies.
Sa réponse : « utilisez les restrictions de temps d'écran sur votre téléphone pour limiter le temps passé à faire défiler les réseaux sociaux. Moins de temps signifie moins de données personnelles collectées, moins d'énergie et d'eau utilisées, et moins d'émissions de carbone dans l'atmosphère. »
« Si vous pouvez faire quoi que ce soit qui permette de supprimer les centres de données de l'équation, je pense que c'est une victoire », a déclaré Jon Ippolito.
La démarche de Jon Ippolito trouve un certain écho dans la récente initiative d'audit environnemental de Mistral AI, qui détaille l'empreinte carbone de son modèle, Mistral Large 2. Le rapport met en évidence non seulement les émissions de l'IA, mais aussi la consommation d'eau et l'épuisement des ressources matérielles, offrant ainsi l'une des évaluations les plus complètes à ce jour. En proposant des stratégies d'atténuation, l'entreprise souligne l'urgence d'intégrer la durabilité dans l'expansion rapide de l'IA générative.
D'autres études ont confirmé ces avertissements en examinant les répercussions environnementales de l'IA. Des recherches menées par des institutions de renom telles que le MIT montrent que si l'inférence consomme de l'énergie, la phase d'entraînement des systèmes d'IA générative est beaucoup plus énergivore. Des outils tels que ChatGPT illustrent l'ampleur de ces besoins, montrant comment la puissance de calcul se traduit par une consommation d'électricité et des émissions de CO₂ substantielles, ce qui soulève la question de savoir comment l'innovation peut concilier progrès et responsabilité environnementale.
