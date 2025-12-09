Google prévoit de lancer en 2026 ses premières lunettes équipées de l'IA Gemini, basées sur Android XR, afin de concurrencer Meta sur un marché en pleine effervescence pour les appareils dotés d'IA

Google a annoncé son intention de lancer ses premières lunettes équipées de l'intelligence artificielle (IA) Gemini, basées sur le système d'exploitation Android XR, en 2026. La société a collaboré avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker pour la conception du matériel et proposera des lunettes audio ainsi que des modèles dotés d'un écran intégré pour la navigation ou la traduction en temps réel. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la concurrence avec Meta s'intensifie sur le marché en pleine expansion des appareils portables dotés d'IA.
Gemini (anciennement connu sous le nom de Bard) est un chatbot et assistant virtuel d'IA générative développé par Google. Basé sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom, il a été lancé en mars 2023 en réponse à l'essor de ChatGPT d'OpenAI. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles: nano, pro et ultra. Gemini est disponible via une application mobile et est directement intégré sur Google pixel ainsi que sur les produits de la gamme Nest et Home de Google.
Google a annoncé le lundi 8 décembre 2025 son intention de lancer ses premières lunettes intelligentes équipées d'IA en 2026, alors que l'entreprise technologique intensifie ses efforts pour concurrencer Meta sur un marché grand public en pleine effervescence pour les appareils dotés d'IA.
Cette annonce fait suite à la présentation, lors de la conférence I/O 2025, des lunettes connectées Android XR pilotées par l'IA Gemini. Conçues pour fonctionner en tandem avec un smartphone Android, ces dispositifs sont équipés de haut-parleurs et d'un écran intralentille en option. Ils permettent notamment la traduction en temps réel et laccès discret à des informations privées.
La société détenue par Alphabet collabore à la conception du matériel avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker, avec lesquels Google a conclu un accord de 150 millions de dollars en mai 2025.
Google prévoit de commercialiser des lunettes audio qui permettront aux utilisateurs de communiquer avec l'assistant intelligent Gemini, a annoncé la société dans un article de blog. Google a également indiqué que ces lunettes seront équipées d'un écran intégré qui affichera des informations telles que des itinéraires de navigation et des traductions linguistiques. La société a déclaré que les premières lunettes de ce type seront disponibles l'année prochaine, mais n'a pas précisé quels modèles seront concernés.
Dans un communiqué publié lundi, Warby Parker a déclaré que ses premières lunettes développées en partenariat avec Google devraient être commercialisées en 2026. Ces lunettes seront basées sur Android XR, le système d'exploitation de Google pour ses casques.
Les annonces faites lundi par Google font suite à la décision prise en mai par l'entreprise de renouer avec le marché des lunettes intelligentes. À l'époque, le cofondateur Sergey Brin avait déclaré avoir tiré les leçons des échecs passés de Google dans ce domaine, citant notamment une IA moins avancée et un manque de connaissances en matière de chaîne d'approvisionnement, qui avaient conduit à des prix élevés.
« Aujourd'hui, dans le monde de l'IA, ces lunettes peuvent vous aider sans vous distraire constamment, et leurs capacités sont bien plus importantes », a déclaré Sergey Brin en mai.
Google a également dévoilé lundi de nouvelles mises à jour logicielles pour le casque Galaxy XR, notamment la possibilité de le connecter à des PC Windows et un mode voyage qui permettra d'utiliser l'appareil dans les avions et les voitures.
Le secteur des appareils portables équipés d'IA est en plein essor, avec Meta en tête de file. Les lunettes Ray-Ban Meta de l'entreprise de médias sociaux ont connu un succès inattendu, avec plus de 2 millions d'unités vendues depuis leur lancement. Conçues en partenariat avec le géant de l'optique EssilorLuxottica, ces lunettes sont équipées de l'assistant numérique Meta AI et ont rapidement trouvé leur public, poussant le fabricant à prévoir une augmentation significative de sa capacité de production annuelle d'ici 2026.
Meta a également lancé ses propres lunettes connectées en septembre, qui permettent aux utilisateurs de voir des fonctionnalités telles que des messages, des aperçus de photos et des légendes en temps réel grâce à un petit écran intégré à l'une des lentilles de l'appareil.
D'autres entreprises telles que Snap et Alibaba ont elles aussi lancé leurs propres lunettes connectées alimentées par l'IA, alors que ce marché encore modeste mais très concurrentiel continue de croître.
Dans ce contexte de concurrence technologique accrue, certains observateurs sont d'avis que Google dispose d'atouts majeurs pour accélérer sa progression. Geoffrey Hinton, une figure de proue de la recherche en IA, estime que Google commence à prendre le pas sur OpenAI dans la course à lIA. Le chercheur trouve surprenant que cette progression ait pris autant de temps, mais considère aujourd'hui que Google est bien positionné pour s'imposer comme un acteur dominant dans ce secteur.
Source : Annonce de Google auprès de la SEC
