Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », affirme que Google « commence à dépasser » OpenAI : « Je pense que Google va gagner ».

En novembre, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
À la suite de cette annonce, Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », a récemment estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Hinton, professeur émérite à l'université de Toronto et ancien expert de Google Brain, s'est également dit surpris que Google ait mis autant de temps à dépasser ses concurrents. Dans une interview accordée à Business Insider, lorsqu'il a été question de la position de Google par rapport à OpenAI, Hinton a déclaré : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ».
Cette déclaration fait suite au lancement très apprécié de Gemini 3 de Google, une mise à jour qui, selon de nombreux acteurs du monde technologique, a permis à l'entreprise de dépasser le GPT-5 d'OpenAI. Le modèle d'image Nano Banana Pro AI de Google a également connu un grand succès. Ce changement intervient trois ans après que Google aurait déclaré « code rouge » à la suite de la sortie initiale de ChatGPT, des rapports récents suggérant désormais que c'est OpenAI qui pourrait tirer la sonnette d'alarme.
Geoffrey Hinton affirme que Google dispose d'un avantage en matière de puces IA. Outre le lancement réussi de son tout dernier modèle d'IA, le cours de l'action Google a augmenté après que des rapports ont suggéré que l'entreprise pourrait conclure un accord d'un milliard de dollars pour fournir à Meta, la société mère de Facebook, ses propres puces IA. La création de ses propres puces est un « avantage considérable » pour Google, a fait remarquer Hinton. Il a déclaré : « Google dispose de nombreux chercheurs très compétents et, bien sûr, d'une grande quantité de données et de nombreux centres de données. Je pense que Google va gagner. »
Hinton, qui a contribué au développement des premières recherches en IA lorsqu'il travaillait chez Google Brain, a déclaré que la société de recherche était autrefois leader dans le domaine de l'IA, mais qu'elle avait choisi de se retenir. « Google a longtemps été en tête, n'est-ce pas ? Google a inventé les transformateurs. Google disposait de chatbots performants avant tout le monde », a souligné Hinton.
Cependant, Google s'est montré prudent après l'échec en 2016 du lancement par Microsoft de son chatbot IA « Tay », qui a connu une existence éphémère, la société ayant décidé de le fermer après qu'il ait publié des tweets extrêmement racistes, a expliqué Hinton. « Google, qui jouissait évidemment d'une très bonne réputation, craignait de la voir ternie de cette manière », a ajouté Hinton.
Google a connu quelques lancements de produits difficiles par le passé. L'année dernière, il a dû arrêter son générateur d'images IA parce que les gens disaient qu'il créait des images historiquement incorrectes de personnes de couleur et qualifiaient les résultats de « trop politiquement corrects ». Les versions précédentes de son outil de recherche IA donnaient également des conseils étranges, comme dire aux utilisateurs de mettre de la colle sur leur pizza pour empêcher le fromage de glisser.
Auparavant, le PDG de l'entreprise, Sundar Pichai, avait même déclaré que l'entreprise avait attendu pour lancer son chatbot parce qu'il n'était pas prêt. « Nous n'avions pas encore atteint un niveau où nous pouvions le commercialiser et où les gens auraient accepté que Google lance ce produit. Il présentait encore beaucoup de problèmes à l'époque », a déclaré Pichai.
Google fait également un don de 10 millions de dollars canadiens pour aider à financer la chaire Hinton en intelligence artificielle à l'université de Toronto, et l'université versera une somme équivalente. Hinton, qui a quitté Google en 2023 en raison de ses inquiétudes concernant les risques liés à l'IA, s'est depuis exprimé publiquement sur les dangers tels que la perte d'emplois et le fait que l'IA pourrait dépasser l'intelligence humaine. En 2024, il a même reçu le prix Nobel de physique.
Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré : « Les travaux de Geoff sur les réseaux neuronaux, menés pendant ses années universitaires et sa décennie chez Google, ont jeté les bases de l'IA moderne. Cette chaire rend hommage à son héritage et aidera l'université à recruter des chercheurs visionnaires qui se consacreront au même type de recherche fondamentale motivée par la curiosité que Geoff a défendue. »
Les déclarations de Hinton interviennent alors qu'un rapport a récemment révélé qu'OpenAI aurait besoin de lever au moins 207 milliards de dollars dici 2030 pour poursuivre sa trajectoire actuelle, selon des projections de l'équipe américaine de HSBC chargée des logiciels et des services, relayées dans la presse économique. À léchelle du secteur technologique, ce chiffre frôle lirréel. Pourtant, il reflète une réalité devenue incontournable : lintelligence artificielle moderne coûte une fortune monumentale, et chaque nouveau palier technologique transforme cette facture en précipice.
