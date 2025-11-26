Les actions Nvidia chutent de 4 % après l'annonce que Meta utilisera les unités de traitement de tenseur (TPU) de Google, une puce spécialisée hautement efficace pour l'IA, dans ses centres de données en 2027

Les actions de Nvidia ont chuté de 4 % après l'annonce que Meta prévoyait d'utiliser les unités de traitement de tenseur (TPU) de Google dans ses centres de données d'ici 2027. Cette décision, qui pourrait inclure la location de TPU auprès de la division cloud de Google l'année prochaine, annonce une concurrence accrue sur le marché des semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle (IA). Si Nvidia reste le leader avec ses GPU, les TPU personnalisées de Google pourraient remettre en cause la domination de Nvidia, ce qui pourrait redessiner le paysage des infrastructures d'IA et du développement des microprocesseurs.
Un Tensor Processing Unit (TPU, unité de traitement de tenseur) est un accélérateur d'IA et un circuit intégré spécifique pour une application (ASIC) développé par Google pour l'apprentissage automatique des réseaux neuronaux, à l'aide du logiciel TensorFlow propre à Google. L'entreprise a commencé à utiliser les TPU en interne en 2015, puis les a mis à la disposition de tiers en 2018, à la fois dans le cadre de son infrastructure cloud et en proposant à la vente une version plus petite de la puce.
En avril dernier, Google a lancé Ironwood, son nouveau processeur TPU de septième génération, conçu pour gérer à grande échelle les charges de travail d'inférence d'IA les plus exigeantes, essentielles au fonctionnement de modèles comme ChatGPT. Selon l'entreprise, Ironwood marquerait un « changement significatif dans le développement de l'IA et de l'infrastructure qui alimente ses progrès ».
Les actions de Nvidia ont chuté le mardi 25 novembre 2025 après que The Information ait rapporté que Meta envisageait d'utiliser des puces conçues par Google. Les actions de Nvidia ont chuté de 7 % avant de se redresser pour clôturer en baisse de 4,3 % plus tard dans la journée. Alphabet, la société mère de Google, a quant à elle enregistré une hausse de 4,2 % après un rebond de plus de 6 % le lundi précédent.
Le lundi 24 novembre 2025, The Information a rapporté que Meta envisageait d'utiliser les unités de traitement tensoriel (TPU) de Google dans ses centres de données en 2027. Meta pourrait également louer des TPU à la division cloud de Google l'année prochaine, selon la publication.
« Google Cloud connaît une demande croissante pour nos TPU personnalisés et nos GPU NVIDIA ; nous nous engageons à soutenir les deux, comme nous le faisons depuis des années », a déclaré un porte-parole de Google.
Google a lancé sa première génération de TPU en 2018. Celle-ci était initialement conçue pour son usage interne dans le cadre de ses activités de cloud computing. Depuis, Google a lancé des versions plus avancées de sa puce, conçues pour gérer les charges de travail liées à l'IA.
Les TPU sont des puces personnalisées et, selon les experts, elles donnent à Google un avantage sur ses concurrents, car elles permettent d'offrir aux clients un produit très efficace pour l'IA. Si Meta utilise les TPU, ce serait une grande victoire pour Google et une validation potentielle de cette technologie.
Les actions de Broadcom, qui a aidé Google à concevoir ses TPU, ont augmenté de plus de 1 % mardi, après une hausse de 11 % la veille.
Nvidia demeure le leader du marché grâce à ses processeurs graphiques (GPU), qui sont devenus le principal composant matériel à la base du développement massif des infrastructures d'IA. Même si la domination de Nvidia ne devrait pas être remise en cause à court terme, les TPU de Google renforcent la concurrence sur le marché des semi-conducteurs destinés à l'IA.
Les actions d'Advanced Micro Devices, auparavant considérées comme le concurrent le plus crédible des GPU de Nvidia, ont clôturé en baisse de 6 % mardi. Les actions du concepteur de puces Arm ont chuté de 4,2 %.
« On avait le sentiment qu'AMD pourrait devenir le numéro deux [sur le marché], mais il apparaît désormais clairement que cela ne sera peut-être pas possible », a déclaré Gil Luria, responsable de la recherche technologique chez D.A. Davidson.
Les entreprises qui développent des infrastructures d'IA recherchent des sources d'approvisionnement en puces plus diversifiées afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia.
Meta figure parmi les entreprises qui investissent le plus dans les infrastructures d'IA, avec des dépenses en capital estimées entre 70 et 72 milliards de dollars cette année.
Les fluctuations du cours de l'action interviennent dans un contexte de débat continu sur l'existence d'une « bulle IA » et sur la surévaluation des entreprises technologiques. Nvidia a été au centre de ce débat et a annoncé la semaine dernière des prévisions de ventes supérieures aux attentes pour le trimestre en cours, mais les valeurs technologiques ont chuté par la suite.
Ladoption des TPU de Google par Meta intervient alors que lentreprise continue d'accroître sa capacité de calcul. En juillet dernier, Mark Zuckerberg a même installé des tentes industrielles pour héberger des serveurs destinés au développement de sa technologie de superintelligence, faute de centres de données disponibles. Si cette situation souligne les tensions logistiques du secteur, elle reflète également lintensité de la course à lIA et lurgence stratégique qui animent les géants de la technologie.
Source : The Information
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous l'initiative de Meta d'utiliser les TPU de Google dans ses centres de données crédible ou pertinente ?
