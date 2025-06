L'application Meta AI fait face à une vague de critiques pour avoir compromis la confidentialité des utilisateurs, qui révèlent sans le savoir leurs secrets les plus intimes et leurs conversations privées.



Ce mois-ci, Mozilla a publié son propre avertissement sur le flux "intrusif" Discover de Meta , qui affiche les instructions génératives d'IA des utilisateurs. Selon la Fondation Mozilla, "". L'avertissement affirmait :"Récemment, un nouveau rapport a montré que l'application Meta AI a failli à sa mission de protection de la vie privée des utilisateurs. Les utilisateurs de l'application Meta AI partagent sans le savoir des conversations privées, des clips audio et des images avec le public. La conception de l'application facilite le partage de contenu, parfois par accident. En conséquence, les utilisateurs exposent des informations sensibles, personnelles et même compromettantes.Meta AI a inclut un bouton « Partager » dans son interface de chat. Lorsque l'on clique dessus, un écran de prévisualisation s'affiche. À partir de là, les utilisateurs peuvent publier leurs conversations avec l'IA. Cependant, l'application n'explique pas clairement qui verra le contenu partagé. Si quelqu'un se connecte avec un compte Instagram public, sa publication devient visible par tous.Selon le rapport, de nombreux utilisateurs ne sont pas conscients de ce lien. Par conséquent, des questions privées sont largement partagées. Certains utilisateurs ont publié des préoccupations personnelles liées à leur santé. D'autres ont posé des questions juridiques, notamment sur la manière d'échapper à l'impôt. Quelques-uns ont même inclus leur nom complet et leur adresse personnelle. Cela a créé un risque sérieux pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs.Les publications publiques sur l'application révèlent un large éventail de comportements des utilisateurs. Une personne a demandé pourquoi certains pets sentaient plus mauvais que d'autres. Une autre a demandé l'aide de Meta pour rédiger une lettre de référence juridique pour un employé devant le tribunal. Un utilisateur a demandé à Meta de publier son numéro de téléphone dans des groupes Facebook afin de trouver un partenaire.Il existe également des images étranges générées par l'IA. Certaines montrent des personnages fictifs comme Mario ou Goku dans des scénarios étranges. Des experts en sécurité, tels que Rachel Tobac, ont découvert des cas de divulgation de dossiers judiciaires et d'adresses résidentielles. Il s'agit là de violations graves de la vie privée.Meta n'est pas étranger aux controverses en matière de confidentialité. Malgré ces antécédents, l'entreprise a lancé une application dotée d'une fonctionnalité risquée. La transformation des requêtes IA en publications publiques fait écho à une expérience ratée d'AOL en 2006, qui s'était soldée par un scandale majeur en matière de confidentialité. La plupart des gens considèrent les outils d'IA comme privés et s'attendent à ce qu'ils soient confidentiels. Ce n'est pas le cas de Google, qui préserve la confidentialité des requêtes des utilisateurs.L'application a été lancée le 29 avril 2025 et, selon Appfigures, elle a été téléchargée 6,5 millions de fois. Ce chiffre peut sembler impressionnant. Cependant, pour une entreprise de la taille de Meta, il est relativement faible. Meta a investi des milliards dans l'IA. Pourtant, ce lancement, entaché de problèmes de confidentialité, reflète un manque de planification et de supervision.Des personnes réelles sont touchées. Imaginez que vous interrogiez l'IA sur une question juridique ou un problème médical, en pensant que cela resterait privé. Plus tard, vous découvrez que votre nom, votre photo ou votre voix ont été publiés. Ce n'est pas seulement embarrassant, mais dans certains cas, cela peut être dangereux. Certaines publications contiennent des informations qui pourraient être utilisées à des fins de harcèlement ou d'usurpation d'identité.Pour rappel, Meta a récemment commencé à utiliser les données des utilisateurs de l'Union européenne pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle (IA). Lors de cette annonce, Meta affirmait qu' "" Cette initiative de Meta intervenait après de nombreux retards et difficultés pour obtenir l'autorisation d'utiliser les données de l'UE, en vertu des règles plus strictes de la région en matière de protection de la vie privée.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?