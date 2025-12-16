L'IA Microsoft Copilot arrive sur les téléviseurs LG et ne peut être supprimée : les utilisateurs sont furieux et affirment que « les fonctionnalités IA obligatoires devraient être illégales »

Microsoft Copilot est un chatbot développé par Microsoft et lancé le 7 février 2023. Fondé sur un grand modèle de langage, il est capable de citer des sources, de créer des poèmes et d'écrire des chansons. Il s'agit du principal remplaçant de Cortana, dont la commercialisation a été interrompue. Lors de sa conférence Build 2023, Microsoft a annoncé son intention d'intégrer Copilot dans Windows 11, permettant aux utilisateurs d'y accéder directement via la barre des tâches. En janvier 2024, une touche Copilot dédiée a été annoncée pour les claviers Windows.
Depuis octobre 2025, Microsoft a franchi une étape décisive dans sa stratégie dintégration de lintelligence artificielle au cur de la suite Microsoft 365. Lentreprise a annoncé que lapplication Copilot serait installée automatiquement sur les ordinateurs des utilisateurs situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE), quils laient demandée ou non. Cette initiative, qui pourrait toucher des millions de postes de travail à travers le monde, cristallise déjà les inquiétudes des administrateurs systèmes et des responsables de la gouvernance numérique.
Dans le monde en constante évolution des téléviseurs intelligents, où la commodité entre souvent en conflit avec le contrôle des consommateurs, une récente mise à jour logicielle de LG Electronics a déclenché une vague de frustration parmi les utilisateurs. Des rapports détaillent comment la mise à jour installe clandestinement Microsoft Copilot sur les téléviseurs intelligents LG sans possibilité de le supprimer.
Cette évolution soulève de profondes questions sur l'autonomie des utilisateurs, la confidentialité et l'intersection croissante des partenariats technologiques dans l'électronique grand public. Ce qui a commencé comme une amélioration de routine du micrologiciel s'est transformé en un symbole des tensions plus larges dans l'écosystème des appareils intelligents, où les fabricants privilégient la monétisation au détriment des préférences des utilisateurs.
La controverse est née d'un message publié sur les réseaux sociaux, où un utilisateur se plaignait de l'ajout inattendu de Copilot à la suite d'une mise à jour automatique. Le message décrit l'outil d'IA comme une application non supprimable sur l'interface du téléviseur. Les utilisateurs ont fait état d'expériences similaires, exprimant leur consternation face à ce qu'ils perçoivent comme un bloatware imposé. Il ne s'agit pas d'un incident isolé ; cela s'inscrit dans la lignée de l'histoire de LG, qui a toujours intégré de la publicité et des services tiers dans sa plateforme webOS, mais l'impossibilité de désinstaller Copilot marque un nouveau niveau d'imposition.
Microsoft Copilot, initialement conçu comme un outil de productivité pour Windows et les navigateurs web, utilise l'IA générative pour aider à des tâches telles que la synthèse de contenu et les réponses aux requêtes. Son intégration dans les téléviseurs LG suggère une ambition d'intégrer davantage l'IA dans les systèmes de divertissement à domicile. Cependant, pour de nombreux propriétaires, cela ressemble moins à une amélioration qu'à une intrusion. Les commentateurs ont spéculé sur les implications potentielles en matière de collecte de données, craignant que Copilot ne surveille les habitudes de visionnage ou les commandes vocales, alimentant ainsi les vastes ensembles de données d'entraînement de l'IA de Microsoft.
Analyse du mécanisme de mise à jour et des réactions des utilisateurs
D'un point de vue technique, les mises à jour webOS de LG sont généralement déployées par voie hertzienne et promettent des améliorations en termes de performances, de sécurité et de fonctionnalités. Selon la documentation d'assistance de LG, ces mises à jour peuvent introduire de nouvelles fonctionnalités, notamment des éléments publicitaires. Pourtant, l'installation de Copilot semble contourner les mécanismes de consentement des utilisateurs, s'intégrant comme un composant central. Les initiés du secteur notent que de telles intégrations découlent souvent d'alliances stratégiques, Microsoft et LG collaborant probablement pour étendre la portée de l'IA dans les salons.
Les réactions des utilisateurs révèlent un mélange d'indignation et de résignation. Les messages d'utilisateurs soulignant des préoccupations en matière de confidentialité mettent en évidence une tendance selon laquelle les téléviseurs intelligents, y compris les modèles LG, suivent les données de visionnage à des fins de publicité ciblée. Un message fait référence aux anciennes politiques de LG en matière de partage de données, avertissant que le fait de se désinscrire ne permet pas nécessairement d'empêcher totalement les fuites d'informations. Ce sentiment fait écho à des débats plus larges sur la confidentialité, certains utilisateurs conseillant à d'autres de désactiver les mises à jour automatiques, voire de déconnecter leur téléviseur d'Internet pour reprendre le contrôle.
Amplifiant encore le problème, les médias ont rapporté des atteintes similaires. Par exemple, un rapport a évoqué le déploiement par LG de publicités en écran de veille sur les modèles OLED, qui s'affichent lorsque le téléviseur est inactif. Cette mise à jour, distincte mais liée, souligne la volonté de LG de se tourner vers des sources de revenus financées par la publicité, ouvrant potentiellement la voie à des outils d'IA tels que Copilot pour proposer du contenu ou des promotions personnalisés.
Implications en matière de confidentialité et craintes liées à la collecte de données
Les implications en matière de confidentialité d'un assistant IA impossible à supprimer sur un téléviseur intelligent sont importantes. Les appareils intelligents collectent déjà de grandes quantités de données sur les utilisateurs, depuis l'historique de visionnage jusqu'aux interactions vocales. Grâce aux capacités IA de Copilot, il est possible de réaliser des analyses plus sophistiquées, telles que déduire les préférences des utilisateurs à partir du contenu affiché à l'écran ou des conversations ambiantes. Un rapport a exhorté les utilisateurs à vérifier leurs paramètres, en renvoyant vers des ressources expliquant comment limiter le partage de données, bien qu'il soit difficile de se désinscrire complètement.
Le contexte historique partagé sur les réseaux sociaux montre que les téléviseurs LG affichent des publicités pendant les périodes d'inactivité, une fonctionnalité lancée fin 2024. Les utilisateurs ont débattu de solutions de contournement, comme l'utilisation d'applications tierces ou de micrologiciels personnalisés, mais celles-ci annulent souvent les garanties et comportent des risques. L'ajout de Copilot exacerbe ces préoccupations, car l'implication de Microsoft introduit une autre couche de traitement des données dans le cadre de ses politiques de confidentialité, qui ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison des pratiques de formation en matière d'IA.
Les experts du domaine de l'électronique grand public affirment que cette tendance reflète une évolution vers des modèles basés sur l'abonnement et la publicité. Une analyse fait état d'une croissance de 60 % des placements publicitaires sur l'écran d'accueil de LG d'une année sur l'autre, les téléspectateurs passant en moyenne 10 minutes à parcourir des interfaces propices à la monétisation. Cette approche axée sur les données, bien que rentable pour LG, aliène les utilisateurs qui ont acheté des téléviseurs haut de gamme dans l'espoir de profiter d'une expérience sans publicité.
Stratégies d'entreprise et dynamique du marché
En coulisses, le partenariat entre LG et Microsoft s'inscrit dans une stratégie plus large d'expansion de l'écosystème. LG a ouvertement discuté de ses projets d'intégration d'un plus grand nombre de services d'IA et d'abonnement dans ses appareils, comme le souligne un rapport de 2023. Cela inclut des mises à jour webOS qui améliorent l'accès aux actualités et les fonctionnalités du navigateur, en tirant potentiellement parti de Copilot pour des recommandations de contenu plus intelligentes. Cependant, le caractère non supprimable de l'application suggère un choix de conception délibéré visant à garantir l'engagement des utilisateurs, ou du moins leur exposition, à la suite d'IA de Microsoft.
Les analystes de marché soulignent que ces initiatives sont motivées par la pression concurrentielle. Alors que des rivaux tels que Samsung et Sony intègrent leurs propres fonctionnalités d'IA, l'alliance de LG avec Microsoft lui permet de se démarquer. Cependant, la réaction négative des utilisateurs pourrait se retourner contre l'entreprise. Des rapports évoquent le changement de marque en raison des publicités intrusives, se demandant si Samsung offre de meilleures alternatives. Des passionnés de technologie font écho à cela, certains préconisant des téléviseurs « basiques » connectés à des appareils de streaming externes afin d'éviter les logiciels imposés par les fabricants.
Sur le plan financier, ces intégrations sont logiques pour LG. Les revenus publicitaires des téléviseurs intelligents ont bondi, comme en témoignent les annonces de LG Ad Solutions concernant l'extension de la couverture des données CTV en partenariat avec des entreprises telles que CCR Media. Cela positionne l'écran d'accueil comme un espace publicitaire de choix, où l'IA telle que Copilot pourrait affiner le ciblage, mélangeant divertissement et commerce d'une manière qui brouille les frontières traditionnelles.
Du côté de Microsoft, ce partenariat permettrait d'augmenter les ventes de son IA Copilot. En effet, le logiciel 365 Copilot de Microsoft, destiné à améliorer la productivité au bureau grâce à l'IA, connaît un grave échec commercial en raison de son faible taux d'adoption, de son prix élevé, de la frustration des utilisateurs et de ses performances inférieures à celles de ses concurrents tels que ChatGPT. Malgré les mises à jour, il souffre de bugs et de problèmes d'intégration.
Contrôle réglementaire et droits des consommateurs
Face à la multiplication des plaintes, les organismes de réglementation pourraient se saisir de la question. Dans des régions comme l'Union européenne, les lois strictes sur la protection des données en vertu du RGPD pourraient remettre en cause ces installations non consensuelles. Un rapport a mis en évidence les accords d'utilisation de LG et Samsung qui divulguent la collecte de données même lorsque les téléviseurs sont éteints, citant les petits caractères qui admettent l'enregistrement ambiant. Cela a alimenté les appels en faveur d'une divulgation plus claire et d'une désactivation plus facile, les défenseurs de la vie privée faisant pression pour que la législation limite la...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.