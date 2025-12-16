Les entreprises adoptent rapidement l'IA, mais 97 % d'entre elles n'évaluent pas l'impact environnemental de leurs systèmes d'IA : consommation d'énergie, émissions et surcharge des infrastructures existantes

Les entreprises intègrent rapidement l'intelligence artificielle (IA) dans leurs activités quotidiennes, mais la plupart d'entre elles n'ont pas encore pris la mesure de son coût environnemental. Selon une nouvelle étude de la Fondation Thomson Reuters, 97 % des organisations n'ont pas évalué l'impact environnemental de leurs systèmes d'IA, malgré la consommation d'énergie, les émissions et la charge supplémentaire que cette technologie impose aux infrastructures existantes. Ces résultats soulignent les nouveaux enjeux de gouvernance de l'IA à mesure que celle-ci se développe dans les environnements professionnels.
Ces conclusions interviennent dans un contexte où les inquiétudes concernant l'impact environnemental de l'IA ne cessent de croître. Les experts précisent que les systèmes d'IA générative nécessitent d'importants volumes d'électricité et d'eau pour leur entraînement et leur fonctionnement, et sont capables d'émettre plusieurs tonnes de CO₂ par jour une fois déployés. La chercheuse Sasha Luccioni a notamment averti que l'IA générative accélérait la crise climatique en raison de sa consommation d'énergie, jusqu'à 30 fois supérieure à celle d'un moteur de recherche classique, ce qui constitue un danger pour l'environnement.
Les entreprises adoptent rapidement l'IA, mais la plupart d'entre elles négligent encore l'impact énergétique des systèmes qu'elles utilisent quotidiennement. De nouvelles recherches suggèrent que cet écart est désormais suffisamment important pour avoir une incidence sur la consommation d'électricité dans les bureaux, les salles de données et les bâtiments commerciaux. Les spécialistes de l'énergie affirment que ce problème pourrait être transformé en opportunité, à condition que les entreprises prêtent attention au fonctionnement pratique de leurs outils d'IA.
La Fondation Thomson Reuters a publié les premiers résultats de son initiative sur les données des entreprises en matière d'IA, connue sous le nom d'AICDI. Cette nouvelle étude examine les informations divulguées par 1 000 entreprises de 13 secteurs différents sur leur gouvernance en matière d'IA. Réalisée en collaboration avec l'UNESCO, elle est décrite comme la plus grande base de données qui recense la manière dont les entreprises expliquent et supervisent leur utilisation de l'IA.
Gouvernance de l'IA
Les résultats montrent un écart évident entre la vitesse d'adoption de l'IA et la qualité de sa gouvernance. Les entreprises intègrent l'IA dans leurs opérations quotidiennes beaucoup plus rapidement qu'elles ne gèrent les risques qui y sont associés, et l'un des écarts les plus importants concerne les rapports environnementaux.
L'AICDI a constaté que 97 % des entreprises n'évaluaient pas l'impact environnemental de leurs systèmes d'IA, notamment en termes de consommation d'énergie, d'émissions et de charge supplémentaire imposée aux infrastructures existantes.
De nombreuses entreprises décrivent leurs systèmes d'IA comme éthiques, fiables ou sécurisés, mais l'étude montre que presque aucune d'entre elles ne fait le lien entre le déploiement de l'IA et l'augmentation de la demande en électricité ou les engagements climatiques qu'elles déclarent ailleurs.
En réponse à ce rapport, Donatas Karčiauskas, PDG d'Exergio, une entreprise qui développe des outils pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'immobilier, a déclaré : « Beaucoup de gens pensent que l'IA gaspille toujours de l'énergie, alors ils ne s'interrogent jamais sur son impact environnemental. Mais ce n'est pas vrai. Il existe des outils où l'IA fait le contraire : elle réduit la consommation. Les systèmes avancés de gestion des bâtiments, par exemple, utilisent l'IA pour réduire les besoins en chauffage et en climatisation au lieu de les augmenter. »
L'étude a également révélé que, si 76 % des entreprises ayant mis en place une stratégie en matière d'IA affirment que cette technologie est supervisée au niveau de la direction, seules 41 % d'entre elles rendent leurs politiques accessibles à leurs employés ou exigent même que ceux-ci en prennent connaissance.
Une mauvaise évaluation de l'IA
Selon Donatas Karčiauskas, cela montre que le secteur évalue l'IA de manière erronée. « L'étude révèle une lacune en matière de gouvernance concernant la mesure », a-t-il expliqué. « Si vous ne surveillez pas ce que fait l'IA en temps réel, vous ne pouvez que deviner si elle contribue à vos objectifs ou si elle leur nuit. Dans les bâtiments, cela signifie savoir quand les systèmes se mettent en marche, quelle quantité d'énergie ils consomment et ce qui change réellement une fois que l'IA commence à les faire fonctionner. Sans ces données opérationnelles, la gouvernance de l'IA n'est qu'une simple formalité administrative. »
L'AICDI rapporte que les entreprises d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique sont les plus susceptibles de publier des stratégies en matière d'IA, avec 53 % d'entre elles qui le font. La loi européenne sur l'IA a influencé cette évolution, mais même en Europe, l'impact environnemental de l'IA est encore rarement mentionné dans les documents de gouvernance.
« L'Europe est en avance en matière de réglementation, mais même ici, l'empreinte énergétique de l'IA est largement absente du débat. À mesure que la loi européenne sur l'IA mûrit, la transparence opérationnelle, notamment la quantité d'énergie consommée par l'IA et les économies qu'elle permet de réaliser, doit faire partie intégrante de la gouvernance. Sinon, il est trop facile de vendre une « IA responsable » sur le papier tout en ignorant ce qu'il advient de la consommation d'énergie dans le monde réel », a fait remarquer Donatas Karčiauskas.
L'AICDI conclut que les entreprises doivent mieux comprendre la place qu'occupe l'IA dans leurs activités et la manière dont elle modifie leurs activités quotidiennes. La plupart d'entre elles en sont encore à un stade précoce dans l'évaluation de l'empreinte opérationnelle et environnementale des systèmes qu'elles utilisent.
Lessor de lIA dans les entreprises s'accompagne toutefois d'un impact climatique déjà documenté. Des études universitaires antérieures indiquent qu'un prompt complexe consommerait jusqu'à 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google et que la création d'une vidéo IA de 3 secondes nécessiterait 15 000 fois plus d'énergie. Alors que la demande en IA ne cesse d'augmenter, les experts avertissent que cette technologie a un coût climatique énorme, met à rude épreuve les réseaux électriques, intensifie les risques climatiques et soulève des questions quant à son utilisation durable.
Source : Rapport AICDI
