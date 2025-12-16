Vos écouteurs sans fil peuvent désormais traduire plus de 70 langues en temps réel grâce à l'IA Gemini de Google

Google a annoncé étendre les fonctionnalités de traduction de Search et de son application Translate avec de nouveaux systèmes basés sur le modèle Gemini AI. La mise à jour introduit une traduction de texte améliorée et une version bêta de la traduction vocale en direct dans les écouteurs sans fil, offrant aux utilisateurs des résultats plus clairs et plus naturels. Cela permet à l'application de produire des traductions plus proches du langage naturel plutôt que des substitutions directes de mots. La mise à jour concerne l'anglais et près de 20 autres langues dans l'application et le service web.
Gemini (anciennement connu sous le nom de Bard) est un chatbot et assistant virtuel génératif basé sur l'intelligence artificielle développé par Google. Basé sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom, il a été lancé le 21 mars 2023 en réponse à l'essor du ChatGPT d'OpenAI. En novembre 2025, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
Récemment, Google a annoncé étendre les fonctionnalités de traduction de Search et de son application Translate avec de nouveaux systèmes basés sur le modèle Gemini AI. La mise à jour introduit une traduction de texte améliorée et une version bêta de la traduction vocale en direct dans les écouteurs sans fil, offrant aux utilisateurs des résultats plus clairs et plus naturels. Le nouveau système de traduction de texte utilise Gemini 3 pour traiter les expressions idiomatiques, l'argot et les expressions locales avec une meilleure prise en compte du contexte.
Cela permet à l'application de produire des traductions plus proches du langage naturel plutôt que des substitutions directes de mots. La mise à jour concerne l'anglais et près de 20 autres langues dans l'application et le service web. Le déploiement inclut l'espagnol, l'hindi, le chinois, le japonais et l'allemand, qui couvrent certaines des demandes de traduction les plus courantes.
La version bêta de la traduction en direct utilise les capacités de Gemini en matière de conversion de la parole en parole (speech-to-speech) pour traiter le ton et le rythme. Les utilisateurs peuvent écouter les traductions en temps réel à l'aide de n'importe quel casque en sélectionnant la fonction en direct dans l'application. L'idée est de faciliter le suivi des conversations, des conférences ou des divertissements lorsqu'ils sont dans une autre langue. Elle permet également de séparer les différentes voix afin que les auditeurs puissent savoir qui parle.
Google a testé cette fonctionnalité auprès des premiers utilisateurs et prévoit désormais de l'étendre. La version bêta est disponible sur Android aux États-Unis, au Mexique et en Inde. La société prévoit de la proposer sur iOS et dans d'autres régions en 2026.
L'application Translate s'enrichit également de nouveaux outils d'apprentissage. Ceux-ci comprennent un meilleur retour d'information pendant les exercices d'expression orale et un suivi des progrès qui compte le nombre de jours consécutifs pendant lesquels un utilisateur continue à apprendre. Google affirme que les utilisateurs souhaitent des exercices d'apprentissage qui reflètent des situations quotidiennes et prévoit de continuer à ajouter de nouvelles options pour répondre à cette demande.
Les fonctionnalités mises à jour pour la pratique des langues couvrent désormais l'Allemagne, l'Inde, la Suède et Taïwan. Les apprenants en anglais bénéficient également de nouveaux parcours à partir de langues telles que le bengali, le mandarin, le néerlandais, l'allemand, l'hindi, l'italien, le roumain et le suédois.
Voici l'annonce de Google :
Intégration des fonctionnalités de traduction de pointe de Gemini à Google Traduction
La véritable compréhension ne repose pas uniquement sur ce que dit une personne, mais aussi sur les nuances de son discours. Aujourd'hui, Google Translate s'améliore dans ces deux domaines.
Nous introduisons une qualité de traduction de texte de pointe dans la recherche et l'application Translate, grâce à Gemini. Cela signifie que vous obtiendrez des traductions de texte beaucoup plus intelligentes, naturelles et précises, quel que soit l'endroit où vous effectuez votre recherche. Nous déployons également une nouvelle version bêta de la traduction en direct, qui vous offre des traductions en temps réel et naturelles directement dans vos écouteurs grâce aux nouvelles capacités de traduction vocale native de Gemini. De plus, nous ajoutons de nouvelles langues que vous pourrez pratiquer dans l'application Traduction.
Bénéficiez de traductions plus intelligentes et plus naturelles, grâce à Gemini
À partir d'aujourd'hui, Google Traduction utilise les fonctionnalités avancées de Gemini pour améliorer les traductions de phrases aux significations plus nuancées, telles que les expressions idiomatiques, les expressions locales ou l'argot.
Imaginons que vous essayiez de traduire une expression idiomatique anglaise telle que « stealing my thunder » (me voler la vedette). Il est désormais plus facile que jamais d'obtenir une traduction plus naturelle et plus précise, plutôt qu'une traduction littérale mot à mot. Gemini analyse le contexte pour vous fournir une traduction utile qui rend compte de la signification réelle de l'expression idiomatique.
Cette mise à jour est déployée à partir d'aujourd'hui aux États-Unis et en Inde pour la traduction entre l'anglais et près de 20 langues, dont l'espagnol, l'hindi, le chinois, le japonais et l'allemand, dans l'application Translate (Android et iOS) et sur le Web.
Écoutez et comprenez le monde en temps réel
En nous appuyant sur les nouvelles capacités de traduction en direct de Gemini, nous déployons une version bêta qui vous permet d'écouter des traductions en temps réel dans vos écouteurs. Cette nouvelle fonctionnalité préserve le ton, l'intonation et le rythme de chaque locuteur afin de créer des traductions plus naturelles et de faciliter le suivi de ce qui est dit. Que vous essayiez d'avoir une conversation dans une autre langue, d'écouter un discours ou une conférence à l'étranger, ou de regarder une émission de télévision ou un film dans une autre langue, vous pouvez désormais mettre vos écouteurs, ouvrir l'application Translate, appuyer sur « Traduction en direct » et écouter une traduction en temps réel dans la langue de votre choix.
Suite aux commentaires positifs reçus lors des premiers tests, nous sommes ravis de rendre cette version bêta plus largement disponible afin de recueillir encore plus de commentaires tandis que nous travaillons à affiner le modèle et l'expérience. À partir d'aujourd'hui, la version bêta est disponible dans l'application Traduction sur Android aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Elle fonctionne avec n'importe quel casque et prend en charge plus de 70 langues. Nous la proposerons également sur iOS et dans d'autres pays en 2026. Essayez-la dans l'application Android et faites-nous part de vos impressions via les commentaires intégrés à l'application !
Pratiquez et maîtrisez encore plus de langues dans Translate
À partir d'aujourd'hui, nous élargissons également nos outils d'apprentissage des langues dans l'application Translate avec des commentaires améliorés afin que vous puissiez obtenir des conseils utiles basés sur votre pratique orale. Nous vous proposons également un moyen de vous mettre au défi et d'atteindre vos objectifs d'apprentissage en suivant le nombre de jours consécutifs pendant lesquels vous avez appris, afin que vous puissiez clairement voir vos progrès et votre régularité au fil du temps.
Et nous étendons cette fonctionnalité à près de 20 nouveaux pays, dont l'Allemagne, l'Inde, la Suède et Taïwan, afin que davantage de personnes puissent continuer à perfectionner leurs compétences linguistiques, notamment :
- De l'anglais vers l'allemand et le portugais
- Du bengali, du chinois mandarin (simplifié), du néerlandais, de l'allemand, de l'hindi, de l'italien, du roumain et du suédois vers l'anglais
Nos utilisateurs nous ont fait savoir qu'ils appréciaient les expériences d'apprentissage personnalisées qui reflètent des situations réelles. Nous continuerons à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à progresser dans leurs objectifs d'apprentissage linguistique.
Grâce à des modèles d'IA encore plus avancés et à des fonctionnalités d'apprentissage linguistique étendues dans Translate, nous vous aidons à saisir non seulement les mots, mais aussi leur signification. Nous sommes impatients de connaître votre avis.
