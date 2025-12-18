Le sénateur Bernie Sanders appelle à suspendre la construction de nouveaux centres de données d'IA aux États-Unis, affirmant que l'IA profite aux milliardaires, et non aux travailleurs

Le sénateur américain Bernie Sanders milite en faveur d'une pause temporaire dans la construction de centres de données d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis. Selon lui, l'expansion rapide de l'IA échappe au contrôle démocratique et à la compréhension du public, concentrant le pouvoir entre les mains d'un petit groupe de dirigeants technologiques milliardaires, tout en soulevant des questions d'équité, de responsabilité et d'impact sociétal à long terme. Cette initiative marque l'un des appels à la modération les plus radicaux lancés par un homme politique américain.
Cet appel contraste avec le discours dominant dans lindustrie, qui insiste sur lurgence daccélérer la construction des infrastructures dIA. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a récemment souligné quil fallait environ trois ans pour construire un centre de données aux États-Unis, alors que la Chine peut ériger un hôpital en lespace dun week-end. Il a averti que ce déséquilibre structurel pourrait, à terme, peser sur la compétitivité technologique américaine, malgré lavance actuelle du pays dans le domaine des puces dIA.
Le mardi 16 décembre dernier, Bernie Sanders a appellé à un moratoire national sur la construction de centres de données d'IA, demandant instamment une pause temporaire dans l'expansion rapide des infrastructures qui alimentent cette technologie. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le sénateur du Vermont et double candidat à la présidence a annoncé son intention de faire pression pour que le gouvernement fédéral suspende les nouveaux projets de centres de données.
Bernie Sanders a décrit l'IA comme l'une des technologies les plus transformatrices de l'histoire de l'humanité, mais a averti que son développement dépassait le contrôle démocratique et la compréhension du public. « Ce moratoire donnera à la démocratie une chance de rattraper les changements transformateurs auxquels nous assistons et de s'assurer que les avantages de ces technologies profitent à tous, et pas seulement aux personnes les plus riches de la planète », a-t-il déclaré.
Sa proposition se distingue comme l'un des appels à la modération les plus radicaux lancés par un homme politique national. Alors que d'autres législateurs ont fait part de leurs inquiétudes quant aux risques liés à l'IA, Bernie Sanders est le premier à préconiser une pause officielle dans l'expansion physique des infrastructures d'IA, en particulier les centres de données, qui sont essentiels pour l'entraînement et le fonctionnement des grands modèles d'IA.
Il a souligné que le rythme actuel du développement de l'IA est largement dicté par un petit groupe de dirigeants technologiques milliardaires, ce qui soulève des questions d'équité, de responsabilité et d'impact sociétal à long terme. « Ce processus évolue très, très rapidement, et nous devons le ralentir », a déclaré Bernie Sanders. « Nous avons besoin que toute notre population participe à la détermination de l'avenir de l'IA, et pas seulement une poignée de multimilliardaires. »
Le sénateur a cité trois raisons principales pour justifier cette pause : la concentration du pouvoir entre les mains de quelques géants de la technologie, le risque de suppression massive d'emplois due à l'automatisation et la crainte croissante que l'IA ne nuise aux interactions humaines authentiques. « Imaginez un instant un avenir où les êtres humains n'interagissent plus entre eux et passent pratiquement tout leur temps avec des appareils plutôt qu'avec d'autres personnes », a-t-il déclaré. « Est-ce le genre d'avenir que vous souhaitez ? Eh bien, pas moi. »
Si la vision de Bernie Sanders suscite l'intérêt, elle se heurte toutefois à d'importants obstacles politiques et économiques. L'administration Trump a activement encouragé la construction de centres de données, les considérant comme essentiels au maintien du leadership technologique américain dans la course mondiale avec la Chine. Parallèlement, le scepticisme quant à la croissance incontrôlée de l'IA gagne du terrain au Capitole, les législateurs s'inquiétant de plus en plus d'une bulle spéculative autour de l'IA, des violations de la vie privée et des risques liés à l'utilisation de l'IA par des mineurs.
Néanmoins, l'appel à la pause lancé par Bernie Sanders reflète un débat plus large sur la rapidité avec laquelle la société devrait adopter l'IA et sur qui devrait être chargé de façonner son avenir.
Ce récent développement intervient dans un contexte où l'implantation des centres de données, bien que vitale pour la croissance de l'IA, suscite une vive opposition au sein des communautés locales. Un avocat de Microsoft a récemment reconnu qu'« aucune personne ne souhaite vraiment un centre de données dans son jardin », une déclaration qui résume les préoccupations des communautés en réponse aux projets de centres de données financés par Microsoft. Derrière les initiatives d'un « cloud propre » et d'une « IA responsable », la réalité des serveurs chauffants, des nappes phréatiques pompées et des villages révoltés devient impossible à dissimuler.
Au-delà de l'acceptation sociale, l'impact environnemental des centres de données soulève également des questions sur la véritable durabilité de ces projets. Selon une analyse réalisée par The Guardian, les émissions carbone des centres de données des GAFAM seraient 662 % plus élevées que les chiffres officiels, et pourraient être jusquà 7,62 fois plus importantes que ce que les entreprises ont déclaré. Ces révélations remettent en question la transparence des géants de la tech et soulève des inquiétudes sur leur responsabilité environnementale.
