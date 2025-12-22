Déclare-t-il.
Linus Torvalds est resté quasi constant sur ses positions précédentes à propos de lintelligence artificielle : le battage médiatique autour de cette technologie est réel. Il nempêche néanmoins quelle soit porteuse dune certaine plus-value, daprès le créateur de Linux, qui y voit un meilleur outil pour les aspects revue et maintenance plutôt que pour la génération de code comme mis en avant par plusieurs entreprises de la filière.
Linus Torvalds voit l'intelligence artificielle comme un outil de vérification ou d'organisation, mais pas comme un outil pour le processus créatif (la programmation). Par analogie pour le créateur de Linux, l'IA est à la programmation ce que l'Autotune est à la musique. Si on met lAutotune à contribution pour permettre à des personnes sans talent de chanter, lon nobtient qu'une musique de mauvaise qualité. Le vrai talent n'a pas besoin d'Autotune pour le processus créatif. Seuls les producteurs paresseux en ont besoin.
AUTOSEL fait partie dune liste doutils dintelligence artificielle en cours dutilisation ou de développement aux fins dutilisation au sein du noyau Linux pour les aspects revue et maintenance de code
Depuis des années, le processus de stabilisation du noyau Linux repose sur des mainteneurs expérimentés qui décident quels correctifs appliquer aux branches dites stables. Pour les aider, un outil baptisé AUTOSEL a été développé. Sa mission : sélectionner automatiquement des correctifs pertinents en se basant sur des modèles statistiques.
Dans un discours prononcé lors du sommet Open Source Summit 2025 en Amérique du Nord, Sasha Levin, hacker du noyau Linux et ingénieur émérite chez Nvidia, a cité l'exemple d'un petit correctif en amont apporté à git-resolve dans le noyau Linux 6.16. Cet outil résout les problèmes liés aux identifiants de commit incomplets ou incorrects, un problème mineur mais gênant pour les principaux responsables de la maintenance. Levin a utilisé l'IA pour écrire l'intégralité de la routine : « La seule chose que j'ai faite, c'est de revoir le code et de le tester pour m'assurer qu'il fonctionnait. »
Cependant, il a averti : « C'est un excellent exemple de ce que font actuellement les LLM. Vous leur confiez une petite tâche bien définie, et ils s'en chargent. Et vous remarquez que ce patch n'est pas du genre "Hé, LLM, va m'écrire un pilote pour mon nouveau matériel". Au contraire, il est très spécifique : "convertis ce hachage particulier pour utiliser notre API standard". »
Levin a déclaré qu'un autre avantage de l'IA est que « pour ceux d'entre nous qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, elle aide également à rédiger un bon message de commit. C'est un problème courant dans le monde du noyau, où il est parfois plus difficile de rédiger le message de commit que d'écrire le changement de code, et cela aide vraiment à surmonter les barrières linguistiques. »
Pour l'avenir, Levin a suggéré que les LLM pourraient être formés pour devenir de bons assistants des mainteneurs Linux : « Nous pouvons enseigner à l'IA les modèles spécifiques au noyau. Nous montrons des exemples tirés de notre base de code pour expliquer comment les choses sont faites. Cela signifie également qu'en l'ancrant dans notre base de code du noyau, nous pouvons faire en sorte que l'IA explique chaque décision et nous pouvons la retracer à partir d'exemples historiques. »
En outre, il a déclaré que les LLM peuvent être connectés directement à l'arborescence Git du noyau Linux, de sorte que « l'IA peut aller de l'avant et essayer d'apprendre des choses sur le dépôt Git toute seule ».
Linus Torvalds voit aussi l'IA comme un moyen de faciliter l'intégration des nouveaux contributeurs au processus de développement du noyau Linux
Tout en reconnaissant la complexité du noyau Linux (environ 40 millions de lignes de code), Linus Torvalds considère que les outils d'intelligence artificielle peuvent contribuer à réduire les obstacles à l'entrée pour les nouveaux contributeurs en simplifiant l'apprentissage et la compréhension des processus du noyau. Il conseille néanmoins aux nouveaux programmeurs de commencer par des projets plus modestes avant de s'attaquer au développement du noyau.
Linus's views on AI:— Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) December 8, 2025
- AI is clearly a bubble, but it will change how most skilled jobs get done.
- Vibe coding is great for getting into programming, but it's a horrible thing to maintain.
- I'm a huge believer in AI. I'm not a huge believer in the things around AI. I find pic.twitter.com/aaV1L46v2V
La question relative à la mise sur pied dune politique dutilisation de lintelligence artificielle est en cours détude au sein de la communauté du noyau Linux. Les mesures en gestation visent à encadrer lutilisation de lintelligence artificielle pour protéger lintégrité du noyau.
Et vous ?
Faites-vous usage de l'intelligence artificielle comme outil de revue et de maintenance de code comme suggéré par Linus Torvalds ? Partagez votre expérience
Que pensez-vous de l'avis de Linus Torvalds selon lequel l'IA est un meilleur outil pour les cas de revue et de maintenance que pour ceux de génération de code ?
Pour ou contre l'utilisation d'outils IA dans l'écosystème Linux ? Dans quelle mesure ?
L'essence même du développement open source est la collaboration humaine. Les discussions, les relectures de code et les débats passionnés font avancer le projet. Si l'IA devient un acteur majeur dans la génération de code, ne risquons-nous pas de perdre cet esprit communautaire ?
Comment s'assurer que l'IA reste un outil d'assistance et non un substitut qui isole les développeurs et réduit la richesse des interactions humaines ? Accepteriez-vous de faire tourner vos serveurs de production sur un noyau ayant intégré du code généré ou recommandé par une IA ?
Faut-il instaurer un label obligatoire (« assisté par IA ») pour tout correctif soumis dans Linux et autres projets open source ?
Devrait-on créer une politique universelle pour encadrer lIA dans le développement open source, ou laisser chaque projet décider de ses règles ?
