Les centres de données IA pourraient bientôt être alimentés par des réacteurs nucléaires retirés du service provenant de porte-avions et de sous-marins de la marine américaine

Un développeur énergétique texan propose de réutiliser les réacteurs nucléaires des navires de guerre de la marine pour alimenter le réseau électrique américain, alors que l'administration Trump s'efforce de garantir des quantités massives d'énergie pour répondre à l'essor de l'intelligence artificielle. Le projet, déposé dans le cadre de la mission Genesis de la Maison Blanche, produirait environ 450 à 520 mégawatts d'électricité 24 heures sur 24, soit suffisamment pour alimenter environ 360 000 foyers.
Les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de l'IA générative. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a déclaré que « l'IA générative accélère la crise climatique », ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.
Face à cette demande énergétique, HGP Intelligent Energy LLC a déposé une demande auprès du ministère de l'Énergie afin de réaffecter deux réacteurs retirés du service à un projet de centre de données proposé à Oak Ridge, dans le Tennessee, selon une lettre soumise au bureau de financement de la domination énergétique de l'agence. Le projet, déposé dans le cadre de la mission Genesis de la Maison Blanche, produirait environ 450 à 520 mégawatts d'électricité 24 heures sur 24, soit suffisamment pour alimenter environ 360 000 foyers.
En théorie, l'exploitation des réacteurs pourrait devenir l'un des moyens les plus rapides d'ajouter de l'énergie de base au réseau, alors que les États-Unis peinent à répondre à la demande croissante en électricité. La construction de nouveaux réacteurs (grandes centrales traditionnelles ou unités plus petites de nouvelle génération) prendra des années, tout comme celle de nouvelles grandes centrales au gaz naturel. Cependant, la réutilisation de réacteurs militaires à des fins civiles est un domaine encore inexploré.
Les porte-avions ou les sous-marins de la marine sont équipés de deux réacteurs : des unités A4W fabriquées par Westinghouse Electric Co. ou des unités de classe S8G fabriquées par General Electric. Le recâblage de deux d'entre eux coûterait entre 1 et 4 millions de dollars américains par mégawatt, soit une fraction du coût de construction d'un nouveau réacteur, selon la proposition. Le plan de HGP prévoit un partage des revenus avec le gouvernement, et la société créerait un fonds de démantèlement.
Selon la lettre, le promoteur prévoit de demander une garantie de prêt au ministère de l'Énergie. Le projet nécessiterait entre 1,8 et 2,1 milliards de dollars de capitaux privés pour construire les infrastructures nécessaires à la mise en service des réacteurs, selon la proposition soumise au ministère de l'Énergie. La première phase pourrait être achevée dès 2029, selon la proposition. « Nous savons déjà comment procéder en toute sécurité et à grande échelle, et nous avons la chance de pouvoir compter sur une base solide d'investisseurs et de partenaires qui partagent cette vision », a déclaré Gregory Forero, directeur général de HGP, dans un communiqué.
L'intelligence artificielle (IA) fait désormais partie intégrante de notre quotidien, mais son utilisation croissante a engendré un coût climatique énorme. Selon Jon Ippolito, professeur à l'université du Maine, une instruction générative (prompt) complexe consommerait jusq'à 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google sans IA, et une vidéo IA de 3 secondes consommerait 15 000 fois plus d'énergie. Alors que la demande en IA augmente, les experts avertissent que cette technologie met à rude épreuve les réseaux électriques, intensifie les risques climatiques et soulève des questions sur l'utilisation durable de cette technologie.
Sources : Bloomberg, Etude sur les navires à propulsion nucléaire
