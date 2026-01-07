Intel annonce Panther Lake, sa nouvelle puce IA 18A Core Ultra Series 3 pour ordinateurs portables, la puce la plus importante qu'Intel ait faite depuis des années, censée l'aider à reconquérir sa position

Intel a récemment lancé ses nouvelles puces IA pour ordinateurs portables - Panther Lake - lors du Consumer Electronics Show (CES) qui se tient actuellement à Las Vegas. Au sein de la gamme mobile Intel Core Ultra Series 3, une nouvelle classe de processeurs Intel Core Ultra X9 et X7 est équipée des graphiques Intel Arc intégrés les plus performants. Ils sont conçus pour les utilisateurs multitâches qui gèrent des charges de travail avancées telles que les jeux, la création et la productivité en déplacement. La famille Series 3 comprend également des processeurs Intel Core conçus pour alimenter les systèmes mobiles grand public.
Intel Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie. Elle conçoit, fabrique et vend des composants informatiques tels que des unités centrales de traitement (CPU) et des produits connexes pour les marchés professionnels et grand public. En 2024, Intel était le troisième fabricant mondial de puces semi-conductrices en termes de chiffre d'affaires et figure dans la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires depuis 2007. Elle a été l'une des premières sociétés cotées au Nasdaq. Depuis 2025, Intel est partiellement détenue par le gouvernement des États-Unis.
Intel a récemment lancé ses nouvelles puces IA pour ordinateurs portables - Panther Lake - lors du Consumer Electronics Show (CES) qui se tient actuellement à Las Vegas. En annonçant la première ligne de puces Panther Lake connues sous le nom d'Intel Core Ultra Series 3, le vice-président principal et directeur général du Client Computing Group d'Intel a déclaré : « Avec Series 3, nous nous concentrons sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'ajout de plus de performances CPU, un GPU plus grand dans une classe à part, plus de calcul AI et la compatibilité des applications sur laquelle vous pouvez compter avec x86. »
Au sein de la gamme mobile Intel Core Ultra Series 3, une nouvelle classe de processeurs Intel Core Ultra X9 et X7 est équipée des graphiques Intel Arc intégrés les plus performants. Ils sont conçus pour les utilisateurs multitâches qui gèrent des charges de travail avancées telles que les jeux, la création et la productivité en déplacement. Les SKU les plus performants comportent jusqu'à 16 curs de CPU, 12 curs Xe et 50 NPU TOPS, offrant jusqu'à 60 % de meilleures performances multithread, plus de 77 % de performances de jeu plus rapides et jusqu'à 27 heures d'autonomie de la batterie.
La famille Series 3 comprend également des processeurs Intel Core conçus pour alimenter les systèmes mobiles grand public. S'appuyant sur la même architecture fondamentale que l'Intel Core Ultra série 3, la gamme Intel Core permet de concevoir des ordinateurs portables plus performants et plus efficaces à des prix plus bas. Pour la première fois, à côté de leurs homologues pour PC, les processeurs de la série 3 sont certifiés pour les cas d'utilisation embarqués et industriels, y compris les plages de température étendues, les performances déterministes et la fiabilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Intel Core Ultra Series 3 offre des avantages compétitifs dans les charges de travail critiques d'IA avec des performances jusqu'à 1,9 fois plus élevées pour les grands modèles de langage (LLM), jusqu'à 2,3 fois plus de performances par watt et par dollar pour l'analyse vidéo de bout en bout, et jusqu'à 4,5 fois plus de débit pour les modèles d'action de langage de vision (VLA)6. L'accélération intégrée de l'IA permet un coût total de possession (TCO) supérieur grâce à un seul système sur puce (SoC) par rapport aux architectures traditionnelles multi-puces de CPU et de GPU.
Les précommandes des premiers ordinateurs portables grand public équipés de processeurs Intel Core Ultra Series 3 débuteront le 6 janvier 2026. Les systèmes seront disponibles dans le monde entier à partir du 27 janvier 2026, et d'autres modèles seront proposés au cours du premier semestre de l'année. Les systèmes Edge équipés de processeurs Intel Core Ultra Series 3 seront disponibles à partir du deuxième trimestre 2026.
Intel, autrefois un titan incontesté de l'industrie des semi-conducteurs, se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. Des déclarations récentes de son PDG, Lip-Bu Tan, ont mis en lumière une réalité difficile : l'entreprise accuse un retard considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle et a chuté de manière significative dans le classement des entreprises de semi-conducteurs. Ces révélations interviennent alors qu'Intel procède à des milliers de suppressions d'emplois à travers le monde dans le cadre d'une restructuration majeure.
En décembre 2025, l'ancien PDG Pat Gelsinger déplore ce qu'il considère comme un profond déclin des compétences fondamentales du géant des puces électroniques. Il attribue les difficultés actuelles d'Intel à une combinaison d'erreurs stratégiques, d'échecs de la direction, d'une incapacité à s'adapter à l'évolution rapide de la technologie des semiconducteurs, ainsi qu'à la mise en uvre « hideuse » du CHIPS Act. Les remarques de Pat Gelsinger mettent en évidence les difficultés rencontrées par une entreprise autrefois synonyme d'innovation pour retrouver ses marques.
Source : CES à Las Vegas
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
En 2024, Intel a dépensé 16,5 milliards de dollars en R&D, surpassant Nvidia de 28 % et AMD de 156 %, mais sans effet positif sur sa valeur boursière, Intel reste marginal sur le marché des puces d'IA
Nvidia met 5 milliards $ sur la table pour sauver Intel et gagne immédiatement 2,5 milliards $, transformant la fragilité d'Intel en assurance stratégique contre les ruptures de la chaîne des semi-conducteurs
Intel met en garde les investisseurs suite à la participation de 10 % des États-Unis : « Cela crée un mauvais précédent si le président peut simplement acquérir 10 % d'une entreprise en menaçant son PDG »
Vous avez lu gratuitement 800 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.