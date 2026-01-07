Sam Altman affirme n'avoir aucun intérêt à devenir PDG d'une société OpenAI cotée en bourse, après que celle-ci ait décidé de procéder à une introduction en bourse afin de lever des capitaux

Depuis octobre 2025, OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps. La directrice financière Sarah Friar a déclaré à certains associés que la société visait une introduction en bourse en 2027. Mais certains conseillers prévoient qu'elle pourrait avoir lieu encore plus tôt, vers la fin de 2026. Avec un chiffre d'affaires annualisé qui devrait atteindre environ 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, les pertes s'accumulent également au sein de cette entreprise évaluée à 500 milliards de dollars. Un situation qui fait gonfler dangereusement la bulle IA.
Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a révélé qu'il n'avait aucun intérêt à diriger une société cotée en bourse, tout en reconnaissant que l'éditeur de ChatGPT devra probablement entrer en bourse pour obtenir des capitaux et gérer sa croissance. En 2019, Sam Altman est devenu PDG d'OpenAI et a supervisé le lancement réussi de ChatGPT en 2022. Pour l'historique, il a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration de la société en 2023 en raison d'un manque de confiance dans son leadership, mais a été réintégré cinq jours plus tard à la suite d'une vive réaction des employés et des investisseurs, après quoi un nouveau conseil d'administration a été formé. Il est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle composé à la fois d'une fondation à but non lucratif et d'une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif contrôlée, dont le siège est à San Francisco, en Californie. Il vise à développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'il définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches économiquement utiles ».
L'organisation a été fondée en 2015 dans le Delaware, mais a évolué vers une structure d'entreprise complexe. En octobre 2025, à la suite d'une restructuration approuvée par les régulateurs de Californie et du Delaware, la fondation à but non lucratif OpenAI Foundation détient 26 % de la société à but lucratif OpenAI Group PBC, Microsoft en détenant 27 % et les employés/autres investisseurs 47 %. En vertu de ses dispositions de gouvernance, la fondation OpenAI détient le pouvoir de nommer le conseil d'administration de l'entreprise à but lucratif OpenAI Group PBC, un mécanisme conçu pour aligner l'orientation stratégique de l'entité sur la charte de la fondation.
S'exprimant dans le « Big Technology Podcast », Altman a déclaré : « Suis-je enthousiaste à l'idée d'être PDG d'une société cotée en bourse ? 0 % ». Il a exprimé des sentiments mitigés quant à une éventuelle introduction en bourse d'OpenAI, ajoutant : « Suis-je enthousiaste à l'idée qu'OpenAI devienne une société cotée en bourse ? D'une certaine manière, oui, mais d'une autre manière, je pense que ce serait vraiment ennuyeux. »
Cependant, le PDG d'openAI a reconnu les raisons pratiques qui poussent à une éventuelle introduction en bourse, soulignant qu'OpenAI a besoin de capitaux importants et dépassera à terme les limites imposées aux actionnaires. Sam Altman a déclaré : « Je trouve cool que les marchés publics puissent participer à la création de valeur. Et dans un certain sens, nous serons très en retard pour entrer en bourse si l'on regarde les entreprises précédentes. C'est merveilleux d'être une entreprise privée. Nous avons besoin de beaucoup de capitaux. Nous allons dépasser toutes les limites imposées aux actionnaires à un moment donné. »
Le parcours d'OpenAI vers son introduction en bourse
OpenAI a été cofondée en 2015 par Sam Altman et onze autres personnes. L'entreprise s'est considérablement développée depuis le lancement de son chatbot IA, ChatGPT, en 2022. ChatGPT compte désormais environ 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, et OpenAI a signé des contrats d'une valeur d'environ 1 000 milliards de dollars avec de grandes entreprises technologiques, notamment Oracle, Nvidia et AMD.
Tout semble indiquer que la société se prépare à entrer en bourse. En octobre, un rapport a révélé qu'OpenAI envisageait de déposer une demande auprès des autorités de régulation des marchés financiers dès le second semestre 2026. Cependant, lorsqu'on lui a demandé plus tôt cette année dans un podcast si OpenAI allait entrer en bourse l'année prochaine, Altman a répondu : « Je ne sais pas. »
Des rapports récents affirment qu'OpenAI prend les premières mesures en vue d'une introduction en bourse, la société étant en phase de discussions préliminaires et évaluée à environ 830 milliards de dollars. Une estimation plus élevée en octobre 2025 suggérait qu'OpenAI pourrait être évaluée à 1 000 milliards de dollars, citant trois sources. Le rapport indiquait également que la directrice financière Sarah Friar visait une introduction en bourse en 2027, avec un éventuel dépôt de dossier d'introduction en bourse fin 2026. L'introduction en bourse aiderait OpenAI à lever les fonds importants nécessaires pour être compétitive dans le secteur de l'IA.
Selon les estimations de HSBC, OpenAI aurait besoin de lever au moins 207 milliards de dollars dici 2030 pour poursuivre sa trajectoire actuelle. Sur la base d'une valeur cumulative totale des contrats pouvant atteindre 1 800 milliards de dollars, OpenAI se dirige vers une facture de location de centres de données d'environ 620 milliards de dollars par an, même si seulement un tiers de la puissance contractuelle devrait être mise en service d'ici la fin de la décennie. À léchelle du secteur technologique, ce chiffre frôle lirréel. Pourtant, il reflète une réalité devenue incontournable : lintelligence artificielle moderne coûte une fortune monumentale, et chaque nouveau palier technologique transforme cette facture en précipice.
OpenAI a procédé en octobre 2025 à une restructuration importante qui l'a transformée en une société à but lucratif plus traditionnelle. Dans le cadre de ce changement, l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI a reçu une participation de 130 milliards de dollars. La restructuration a également réduit la participation de Microsoft à 27 % et élargi son accès à la recherche, tout en permettant à OpenAI de s'associer à d'autres entreprises de cloud computing.
La volonté d'OpenAI de rester dans la course face à ses concurrents est apparue clairement en décembre, lorsque Altman a lancé une « alerte rouge » dans une note interne après le lancement rapide du modèle Gemini 3 par Google. Le « code rouge » appelait à se concentrer pendant huit semaines sur l'accélération des activités principales d'OpenAI, tout en suspendant d'autres initiatives telles que la publicité et l'expansion du commerce électronique.
